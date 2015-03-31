1 апреля: День дурака, Кавказская пленница и Гоголь

6:08 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Апрель

1 апреля

Международный день смеха

Православный календарь

День памяти мучеников Хрисанфа и Дарьи.

Хрисанф и Дарья — муж и жена. Они вели девственную жизнь и проповедовали безбрачие. За что были подвергнуты истязаниям и закопаны в землю в 283 году.

Народная традиция

День Дарьи Пролубницы. Дарья Поплавиха. Дарья Обгадь проруба. Дарья — оклади пролубы. Дарья — засори колодцы. Дарья — грязная Пролубница. Дарьи — грязные Пролубницы. Дарья-грязнопролубка. Грязные проруби. Засори проруби. Оклади проруби. Замарай проруби.

Такие названия дня даны потому, что в это время года приходится обходить грязь у проруби, искать проходы между проталинами; на вытаявшем льду видны комья грязи, помета. Тает снег.

"С Дарьи холсты белят".

С этого дня холсты белили — стелили на снег. Замечали: если навоз на дорогах вытаивает — к доброму году; не видно ночью звезд — жди теплой погоды.

Если в этот день вешняя вода идет с шумом — трава будет хорошая, если идет тихо — плохая. Появляются первые коршуны. Какова погода 1 апреля, такова и 1 октября, и наоборот.

Именинники: Дарья, Иннокентий, Клавдий, Мариан, Софья.

События

1 апреля 1891 года французский художник Поль Гоген отплыл из Марселя на Таити.

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1 апреля 1967 года на экраны вышел фильм Леонида Гайдая "Кавказская пленница" - картина, ставшая самым веселым достоянием советского кинематографа.

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Гайдай Советского Союза

1 апреля 1979 года по итогам всенародного референдума, проведенного в конце марта, аятолла Хомейни провозгласил Иран исламской республикой. Референдуму и провозглашению республики предшествовали исламские суды над сторонниками свергнутого ранее шаха Мохаммед Реза Пехлеви, в результате которых были казнены сотни людей. На смену одной диктатуре пришла другая.

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1 апреля 1999 года вступил в силу Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной от 31 мая 1997 г.

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1 апреля 2001 года Голландия стала первой страной, в которой разрешены однополые браки.

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1 апреля 2009 года — последнее пополнение НАТО: новыми членами организации стали Албания и Хорватия.

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Дни рождения

1 апреля 1578 года родился Уильям Гарвей, знаменитый английский врач, основатель современной физиологии и эмбриологии. Именно он открыл истинную сущность кровообращения и доказал, что сердце — насос.

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1 апреля 1809 года родился Николай Гоголь, выдающийся писатель, классик русскоязычной литературы.

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1 апреля 1815 года родился Отто фон Бисмарк, легендарный "железный канцлер" Германии.

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1 апреля 1904 года родился Николай Берзарин, генерал-полковник, первый комендант послевоенного Берлина.

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1 апреля 1927 года родился французский ныряльщик Жак Майоль, человек-дельфин, первым в мире достигший глубины 100 метров без аппарата для дыхания. Его философское отношение к жизни заключалось в поиске гармонии с природой, стремлении к единению с океаном. "Мой идеал в том, — говорил он, — чтобы сблизиться с морской средой, завоевать ее, не врываясь, а врастая в нее, чтобы, в конце концов, составить с водой единое целое". Он использовал в качестве тренировочной практики йогу.

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1 апреля 1929 года родился Милан Кундера, чешский писатель.

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Скорбные даты

1 апреля 1930 года умерла Козима Вагнер, жена Рихарда Вагнера.

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1 апреля 1968 года скончался Лев Ландау, легендарный советский физик-теоретик, автор многочисленных учебников, Нобелевский лауреат 1962 года.

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1 апреля 2011 года скончался Василий Кононов, советский партизан. На родной латвийской земле он сражался с гитлеровцами и их приспешниками, что через полвека власти Латвии посчитали преступлением.

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