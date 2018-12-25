Что обрушило сопку в Хабаровском крае?

Обрушение сопки в Хабаровском крае c перекрытием реки Бурея вызывает противоречивые комментарии ученых. Какие бы окончательные выводы не были сделаны — Земле надо защищаться от астероидной и кометной угрозы. Как обстоят дела?

Напомним, что в понедельник реку Бурея в Хабаровском крае перекрыла обрушившаяся сопка. При этом местные власти не исключали, что засыпать русло реки мог гигантский метеорит, который при падении снес вершину горы. Некоторые припомнили, что 11 декабря у них попадали цветы с подоконников. В МЧС, однако, отметили, что сейсмические станции не зафиксировали сейсмособытий в районе.

Специалисты Дальневосточного центра НИЦ "Планета" обнаружили на космических снимках значительные ландшафтные изменения. На одной из сопок больше нет макушки и растительности. Как сообщает НТВ, ведущий научный сотрудник Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Евгений Зубко отметил, что " местные жители отмечали приход взрывной волны. Удастся ли найти осколки метеорита, зависит от параметров падения и, в известной мере, от удачи".

Со своей стороны директор Института астрономии РАН Борис Шустов после консультации со специалистами из Института динамики геосфер, заявил, что речь идет об оползне. В Дальневосточном федеральном университете отметили, что метеорит мог остаться незамеченным из-за того, что инцидент произошел днем, а сам объект мог двигаться с высокой скоростью и почти вертикально, в отличие отчелябинского метеорита, падавшего по касательной.

"Вокруг того места, где образовался завал, — сплошная тайга, кто мог увидеть падающий объект? Слухи расползаются, но самое интересное впереди", — заявил руководитель администрации Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

Свою версию рассказал "Правде.Ру" генеральный директор некоммерческого партнерства "Центр планетарной защиты" Анатолий Зайцев.

— Был ли это метеорит?

— Во-первых, не было ни одного наблюдения падения. Вы помните, что Челябинский метеорит наблюдали сотни, тысячи людей. Метеорит не просто вертикально падает, а, как правило, летит по пологой траектории длиной несколько сотен, может быть, даже тысяч километров. Это зависит от угла входа в атмосферу. Во-вторых, если бы это был метеорит, то должны были быть зарегистрированы сейсмические колебания, ударная волна, взрыв. Этого ничего не было. Поэтому, с моей точки зрения, это явно геологический процесс: где-то что-то подмыло, может быть, река, поскольку это рядом с рекой, может быть, где-то были какие-то пустоты, еще что-то.

Однако, несмотря на это, я бы хотел предостеречь, что нам из космоса угрожает астероидная опасность. Но никто серьезно этим делом, к сожалению, не хочет заниматься, по крайней мере, в нашей стране.

— Какие-то наработки по защите планеты от метеоритов и астероидов у вас есть?

— Наработки есть. Нашим центром разработан проект "Цитадель". Мы предлагаем превратить Землю в неприступную крепость на основе ракетно-космических, ядерных, других разработок. Например, один из важных компонентов этой системы защиты — это ракетоноситель "Зенит", который разрабатывался и создавался на "Южмаше" — украинском конструкторском бюро. В связи с ситуацией на Украине, я так понял, там прекратились работы по этому ракетоносителю. Это очень печально. К сожалению, все наши попытки обращения в соответствующие структуры, способные принимать решения, наталкиваются на пассивность чиновников, отказы, формальные отписки. Хотя, в частности, в тех же Соединенных Штатах работы проводятся достаточно активно и финансируются государством.

— Какова вероятность метеоритной или астероидной разрушительной атаки?

— Челябинский метеорит всем показал, что это реальная угроза. В июне мы отмечали 110 лет падения Тунгусского метеорита. Угроза признана не только учеными, а множеством международных и национальных организаций — в ООН, ПАСЕ. У нас в Академии наук, в Совете Федерации тоже были рекомендации, что надо заниматься. Но все, к сожалению, превращается в сотрясение воздуха. Единственное, энтузиазм только поддерживает.

Ведущие государства мира должны решить вопрос и сделать защиту. Это не так дорого. В течение 5-7 лет, по нашим оценкам, мы могли бы защитить полностью Землю от астероидной и, частично, от кометной опасности. От кометной более сложно. Почему? Потому что кометы бывают гигантских размеров — десятки километров в диаметре. Для этого нужна серьезная работа, нужны новые технологии.

Например, за 2016 год, по наблюдениям американцев, в сфере притяжения Земли радиусом в миллион километров (это чуть больше двух расстояний до Луны) пролетело 160 астероидов размеров от нескольких метров до нескольких сотен метров. По сути, мы находимся под постоянным "обстрелом". Каждые 2 дня мимо нас пролетает "булыжник". И ждать, когда все-таки он не мимо пролетит, а врежется в Землю, не стоит.

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Вероятность мала, но она существует: что будет, если в Землю врежется астероид