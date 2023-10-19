Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Екатерина Варфоломеева

Как учёные подчитали всех животных на Земле

5:14
Наука » Экология

На нашей планете проживает более 8 миллиардов людей, и, несмотря на внушительную цифру, это лишь малая доля от числа всех когда-либо существовавших людей, а тем более животных. Но как учёные вообще могут оценить общее количество животных на Земле, не говоря уже о том, сколько из них когда-либо существовало на нашей планете на протяжении всей ее истории? И почему это для них важно?

Как учёные подчитали всех животных на Земле
Фото: openverse

"Это сложный расчет, возможно, лучше всего начать с оценки общего числа видов животных", — рассказал геофизический исследователь из Чикагского университета Дэвид Яблонски.

Согласно Красному списку МСОП, на 2022 год было официально описано около 2,16 миллиона видов животных. Но, согласно статье 2013 года в журнале Science, до 20% из них, возможно, являются дубликатами, подтвержденными несколькими учеными. Если предположить, что эта оценка верна, то реальное число известных видов животных составляет около 1,7 миллиона.

Конечно, это число постоянно меняется, поскольку исследователи продолжают описывать новые виды животных каждый год — от 14 000 до 18 000, и это означает, что учёные лишь касаются поверхности числа видов животных на планете.

В 2011 году биогеограф Камило Мора из Гавайского университета и его коллеги опубликовали статью в журнале PLOS Biology, в которой оценили общее количество видов эукариот на Земле. Их итоговая оценка составила около 8,7 млн, из которых около 7,7 млн были животными. Половина из них были насекомые, что впечатляюще. Эта статья стала влиятельной и широко цитируется.

Однако, чтобы узнать, сколько видов животных когда-либо существовало, необходимо обратиться к окаменелостям, и это представляет новые сложности. Жизнь на Земле появилась 3,7 миллиард лет назад, но первые организмы были очень простыми. Многоклеточные жизненные формы появились позже — примерно 1,4 миллиарда лет назад, а животные, вероятно, еще позже, около 800 миллионов лет назад.

Некоторые из ранних животных сохранились в окаменелостях, но подавляющее большинство — нет. Это связано с тем, что виды с мягкими телами редко оставляют окаменелости, и даже у твердых существ окаменение происходит только в определенных условиях. Кроме того, тектонические движения земной коры постоянно перемешивают поверхность планеты, уничтожая следы древних животных.

По оценке экспертов, около 99,9% всех когда-либо существовавших видов вымерли. Если принять эту оценку за основу, то нужно умножить 7,7 миллиона на почти 100 процентов, чтобы получить приближенное общее число видов животных, которые когда-либо существовали, примерно 770 миллионов видов.

Но как можно было бы подсчитать количество отдельных животных, когда-либо живших на Земле? Число, вероятно, огромное. На планете проживает только 8 миллиардов человек, а мы делим эту планету со многими другими видами животных, от 130 миллиардов млекопитающих до 428 миллиардов птиц, 3,5 триллионов рыб и около 10 квинтиллионов насекомых. Если предположить, что численность популяций была относительно стабильной на протяжении всей истории, то мы можем использовать пропорции для вычисления числа животных, когда-либо живших на Земле. Например, если в настоящее время на Земле насчитывается 3,85 миллиона видов насекомых, то это соответствует 385 миллионам в прошлом, и умножив это на 10 квинтиллионов, мы получим 3,85×1027 насекомых.

Так как насекомые наиболее распространены, этот подсчет, возможно, не слишком далек от общего числа животных. Мы можем (грубо) предположить, что с учетом других членистоногих, беспозвоночных и позвоночных на Земле когда-либо существовало около 4,5×1027 животных.

Зачем заниматься подсчётом количества животных на планете? Важно понимать базовое биоразнообразие Земли и его изменения во времени. В свете изменений климата, вырубки лесов, загрязнения и других факторов сейчас мы сталкиваемся с потенциально масштабным вымиранием видов, и для понимания этого кризиса необходимо знать фоновые уровни вымирания.

"Сейчас, пока мы говорим, возможно, существует сотни видов, которые математически могут быть на грани вымирания, и, к сожалению, мы даже не знаем, кто они", — отмечает Камило Мора.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

От самых маленьких до самых крупных популяций животных и их сравнение
Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы наука ученые животные
Новости Все >
Автоюрист Степанова рассказала про изменения в ПДД: новые штрафы с 1 сентября и их практическое применение
Звезда "Орла и решки" потеряла ребенка из-за инфекционного заболевания
Марков заявил, что Нетаньяху копирует Зеленского: всем понравился стильный лук
Диетолог Дианова рассказала, как часто можно пить кофе без вреда для организма
Глава МИД Украины Кулеба надеется, что поставки ракет ATACMS Киеву будут постоянными
На Украине предложили инвалидам бесплатно обучиться на сапера
Тройная эпидемия: российские эксперты объясняют подъем заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19
Россиянам рассказали, как сэкономить до миллиона рублей на покупке нового китайского автомобиля
В Мичуринске избитого пассажира поезда обвинили в дискредитации российской армии
Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не ездит на метро: "Люди разорвут на части"
Популярное
Волонтёры ищут в Ленобласти женщину, которая пропала после того, как сообщила о медведе

Волонтёры и близкие ищут в Ленинградской области 65-летнюю женщину, которая отправилась в лес и заблудилась. Об этом пишет 47news.

Жительница Ленобласти пропала в лесу после того, как сообщила близким об увиденном медведе
Актёр Александр Ревва вернулся в Россию и появился на концерте памяти Юрия Шатунова
Александр Ревва вернулся в Россию и удивил на концерте памяти Шатунова
"Были уничтожены": в США предрекли гибель третьей армии Украины
ТОП-5 неубиваемых авто на вторичке
Путин прокомментировал бои на Херсонском направлении. Что там происходит? Любовь Степушова Почему РПЦ гордится ядерным оружием и освящает его Олег Володин В истории России мятежи поляков случались много раз Сергей Лебедев
В Китае рассказали, чем удивила российская делегация
Ответ РФ на удары ракетами ATACMS по её территории может быть зеркальным
Виктория Боня показала нового бойфренда, который привёз её на Мальдивы
Виктория Боня показала нового бойфренда, который привёз её на Мальдивы
Последние материалы
В США восхитились российскими ракетами "Кинжал"
Вносим минеральные удобрения. Когда, как сколько - рассказываем
Казахстан запретил ввоз в Россию 106 видов товаров: импорт — да, экспорт — нет
Россиянам рассказали, как бороться с беспричинной агрессией
Ким Кардашьян рассекретила, с помощью какого одного продукта ей удается оставаться молодой
Ветеран спецназа: независимые от НАТО учения Евросоюза смешны и нелепы
В Челябинске мать обвинила воспитателя в том, что та кормила её сына едой из мусорного ведра
Independent: все операции ВСУ обречены из-за острой нехватки бойцов
Полиция задержала наемных киллеров, причастных к расстрелу бизнесмена в Новосибирске
Блогер и модель 34-летняя Маша Миногарова впервые призналась, что потеряла ребенка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников