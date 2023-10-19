Как учёные подчитали всех животных на Земле

5:14 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

На нашей планете проживает более 8 миллиардов людей, и, несмотря на внушительную цифру, это лишь малая доля от числа всех когда-либо существовавших людей, а тем более животных. Но как учёные вообще могут оценить общее количество животных на Земле, не говоря уже о том, сколько из них когда-либо существовало на нашей планете на протяжении всей ее истории? И почему это для них важно?

Фото: openverse

"Это сложный расчет, возможно, лучше всего начать с оценки общего числа видов животных", — рассказал геофизический исследователь из Чикагского университета Дэвид Яблонски.

Согласно Красному списку МСОП, на 2022 год было официально описано около 2,16 миллиона видов животных. Но, согласно статье 2013 года в журнале Science, до 20% из них, возможно, являются дубликатами, подтвержденными несколькими учеными. Если предположить, что эта оценка верна, то реальное число известных видов животных составляет около 1,7 миллиона.

Конечно, это число постоянно меняется, поскольку исследователи продолжают описывать новые виды животных каждый год — от 14 000 до 18 000, и это означает, что учёные лишь касаются поверхности числа видов животных на планете.

В 2011 году биогеограф Камило Мора из Гавайского университета и его коллеги опубликовали статью в журнале PLOS Biology, в которой оценили общее количество видов эукариот на Земле. Их итоговая оценка составила около 8,7 млн, из которых около 7,7 млн были животными. Половина из них были насекомые, что впечатляюще. Эта статья стала влиятельной и широко цитируется.

Однако, чтобы узнать, сколько видов животных когда-либо существовало, необходимо обратиться к окаменелостям, и это представляет новые сложности. Жизнь на Земле появилась 3,7 миллиард лет назад, но первые организмы были очень простыми. Многоклеточные жизненные формы появились позже — примерно 1,4 миллиарда лет назад, а животные, вероятно, еще позже, около 800 миллионов лет назад.

Некоторые из ранних животных сохранились в окаменелостях, но подавляющее большинство — нет. Это связано с тем, что виды с мягкими телами редко оставляют окаменелости, и даже у твердых существ окаменение происходит только в определенных условиях. Кроме того, тектонические движения земной коры постоянно перемешивают поверхность планеты, уничтожая следы древних животных.

По оценке экспертов, около 99,9% всех когда-либо существовавших видов вымерли. Если принять эту оценку за основу, то нужно умножить 7,7 миллиона на почти 100 процентов, чтобы получить приближенное общее число видов животных, которые когда-либо существовали, примерно 770 миллионов видов.

Но как можно было бы подсчитать количество отдельных животных, когда-либо живших на Земле? Число, вероятно, огромное. На планете проживает только 8 миллиардов человек, а мы делим эту планету со многими другими видами животных, от 130 миллиардов млекопитающих до 428 миллиардов птиц, 3,5 триллионов рыб и около 10 квинтиллионов насекомых. Если предположить, что численность популяций была относительно стабильной на протяжении всей истории, то мы можем использовать пропорции для вычисления числа животных, когда-либо живших на Земле. Например, если в настоящее время на Земле насчитывается 3,85 миллиона видов насекомых, то это соответствует 385 миллионам в прошлом, и умножив это на 10 квинтиллионов, мы получим 3,85×10 27 насекомых.

Так как насекомые наиболее распространены, этот подсчет, возможно, не слишком далек от общего числа животных. Мы можем (грубо) предположить, что с учетом других членистоногих, беспозвоночных и позвоночных на Земле когда-либо существовало около 4,5×10 27 животных.

Зачем заниматься подсчётом количества животных на планете? Важно понимать базовое биоразнообразие Земли и его изменения во времени. В свете изменений климата, вырубки лесов, загрязнения и других факторов сейчас мы сталкиваемся с потенциально масштабным вымиранием видов, и для понимания этого кризиса необходимо знать фоновые уровни вымирания.

"Сейчас, пока мы говорим, возможно, существует сотни видов, которые математически могут быть на грани вымирания, и, к сожалению, мы даже не знаем, кто они", — отмечает Камило Мора.

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