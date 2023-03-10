В Космос "по обмену": зачем России и США нужна программа перекрёстных полётов

Первый весенний день в 2023 году ознаменовался ошеломляющей космической новостью: анонсированная недавно русско-американская программа перекрёстных полётов на Международную космическую станцию была расширена на одну миссию. А спустя сутки состоялся успешный запуск уже третьей "обменной" миссии в рамках этой программы.

Зачем нужны перекрёстные полёты, кто из космонавтов и астронавтов уже отправился на орбиту "по обмену", а кто лишь готовится стать героем планетарной космической дружбы — разбираемся в нашем материале

Добавочная миссия в программе перекрёстных полётов состоится, согласно планам, в первой половине 2024 года. В ней примет участие российский космонавт Александр Гребёнкин, который полетит на станцию на американском корабле Crew Dragon в составе экипажа Crew-8. Программа перекрёстных полётов России и США была объявлена в июле 2022 года. Тогда "Роскосмос" и NASA подписали соглашение на организацию шести "обменных" миссий: трёх — по отправке трёх российских космонавтов на Космическую станцию на американских кораблях Crew Dragon, трёх — по отправке трёх американских астронавтов на МКС на российских кораблях "Союз МС".

В рамках соглашения на МКС уже отправились три миссии. В сентябре 2022 года российский корабль "Союз МС-22" вместе с русскими коллегами доставил на орбиту астронавта NASA Франсиско Рубио. А уже спустя месяц вместе с зарубежными товарищами на МКС на корабле Crew Dragon в составе экипажа Crew-5 прибыла единственная женщина-космонавт отряда "Роскосмоса" Анна Кикина. Таким образом, первый космический "обмен" уже состоялся полностью.

А 3 марта 2023 года к дружной команде специалистов МКС успешно присоединился экипаж Crew-6 американского космического корабля Crew Dragon из четырёх человек, в который вошёл второй российский космонавт "по обмену" Андрей Федяев.

В итоге в настоящее время на Международной космической станции гостят и работают 11 космических профессионалов:

российские космонавты Андрей Федяев, Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин,

астронавты NASA Стивен Боуэн, Вуди Хобург, Фрэнк Рубио, Николь Манн и Джош Кассада,

астронавт ОАЭ Султан Аль-Нейади,

японский астронавт Коичи Ваката.

Далее, согласно планам, с американской стороны в рамках второго обмена на орбиту отправится астронавт Лорел О'Хара. Полёт американки запланирован на вторую половину 2023 года на российском корабле "Союз МС-24".

"Роскосмос" уже запланировал и третий обменный полёт российского космического специалиста. Им должен стать космонавт Константин Борисов, который присоединится к экипажу Crew-7 корабля Crew Dragon также во второй половине 2023 года. А вот кто отправится на русском корабле с американской стороны в ходе третьего "обмена", пока не обсуждается.

Интересно, что пока для всех космонавтов "Роскосмоса", которые уже принимают или собираются принимать участие в программе перекрёстных полётов, старты на американских "Драконах" — в принципе первые в их жизни космические полёты в космос. Вероятно, это делается для того, чтобы сразу подготовить новое поколение специалистов к работе не только на русских, но и на американских кораблях — это позволит им лучше ориентироваться в случае нештатных ситуаций. Ведь именно на случай всевозможных космических неожиданностей, а не только ради укрепления международной орбитальной дружбы, и организована программа перекрёстных полётов.

Как поясняет "Роскосмос", даже если России или США придётся неожиданно отменить или сильно задержать свою очередную миссию на МКС, в результате полётов "по обмену" на станции вне зависимости от нештатных ситуаций будут всегда находиться минимум один космонавт "Роскосмоса" и один астронавт NASA. Это позволит в любой ситуации не оставлять без присмотра ни российский, ни американский сегменты Космической станции.

Текущая программа перекрёстных полётов — не первый случай, когда Россия и США "играют в четыре руки" в Космосе.

Первые обменные космические миссии между двумя планетарными державами состоялись в 90-е годы прошлого века. В 1994 году россиянин Сергей Крикалёв отправился на орбиту на американском шаттле Discovery, где 8 дней проработал плечом к плечу с товарищами-астронавтами. Вслед за ним, в 1995 году, на станцию "Мир" на российском корабле "Союз ТМ-21" прибыл американец Норман Тагард.

Уже тогда цели перекрёстных полётов были очевидны: повышалась безопасность программ станции "Мир" и МКС. Если бы у одной из стран возникли проблемы с кораблём, её астронавты беспроблемно отправились бы на орбиту на корабле зарубежных товарищей. А в случае нештатной ситуации уже на станции специалисты смогли бы спокойно управлять как собственным, так и иностранным кораблём. Очевидно, такие же цели преследуют космические агентства России и США и сейчас.

Помимо прочего, перекрёстные полёты несут существенную выгоду для обеих стран.

До возобновления миссий "по обмену" доставка на космических кораблях иностранных космонавтов обходилась космическим агентствам недёшево. К примеру, в 2020 году NASA пришлось заплатить "Роскосмосу" $90 млн и договориться о доставке на МКС 800 кг российских грузов, чтобы "забронировать" место на "Союзе" для своего астронавта. Новая же программа подразумевает не затратную "покупку" места, а бесплатный обмен специалистами.

Удивительным образом в одном космическом проекте сошлись

экономическая выгода,

повышение безопасности космических полётов,

укрепление международной орбитальной дружбы.

Похоже, специалисты космических агентств решили совмещать приятное с полезным! И у них это отлично получается, даже несмотря на трудности: ранее из-за аварийных ситуаций с российскими космическими кораблями "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21" на МКС согласование перекрёстных полётов между Россией и США на время застопорилось, и России пришлось сдвинуть сроки своих космических программ на полгода. Но в итоге ситуация стабилизировалась, и весеннее продление перекрёстных полётов на ещё одну миссию — прямое тому подтверждение.

В будущем к программе перекрёстных полётов могут подключиться и другие государства мира. Об этом сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалёв после запуска миссии Crew-5 с Анной Кикиной, отметив, что при продлении космического соглашения в него могут войти "новые страны" и "новые агентства".

А мы продолжаем следить за успехами экипажа МКС и от всей души желаем нашим специалистам и их зарубежным товарищам вдохновения и удачи в их непростой, но такой важной и объединяющей мир космической работе.

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