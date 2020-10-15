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Автор Ирина Гусакова

Американские ученые: хризотил-асбест спасет планету от глобального потепления

Глобальное потепление является частью наиболее актуальной повестки в современности. ООН призывает к массовому снижению выбросов СО2, переходу на экологичные технологии и альтернативные источники энергии. Всемирная метеорологическая организация (подразделение ООН) и вовсе опубликовала доклад, согласно которому в ближайшие пять лет температура на Земле вырастет на 1,5⁰С по сравнению с доиндустриальным уровнем. Это означает изменение климата, засухи, ураганы и наводнения, вымирание целых видов животных и множество других последствий для планеты и людей.

Американские ученые: хризотил-асбест спасет планету от глобального потепления

Американские ученые Калеб Вудалл и Дженифер Уликокс утверждают, что они нашли способ, как замедлить рост температуры нашей планеты, а, возможно, и вовсе его остановить. Об этом рассказывает статья в MIT Technology review. Исследователи предложили применить минерал хризотил-асбест для минерализации диоксида углерода.

"Вступая в реакцию с диоксидом углерода, он образует в основном минералы на основе карбоната магния, к примеру, магнезит — стабильный материал, который мог бы удерживать парниковый газ на протяжении многих тысяч лет", — отмечается в статье.

Благодаря своей особой структуре, хризотил-асбест оказался оптимальным выбором для минерализации СО2 как с точки зрения технических характеристик, так и по объему необходимых затрат.

Основное отличие метода, предложенного исследователями, от естественных природных процессов — скорость. В природе диоксид углерода в дождевой воде обеспечивает растворение горных пород, которые затем превращаются в магний, кальций и прочие вещества. Вместе с водой они оказываются в океане, где из них морские обитатели формируют себе ракушки и скелеты, а потом все превращается в известняк.

"На Земле более чем достаточно минералов, чтобы связать весь углекислый газ, который человечество произвело за все время, — и даже больше. Проблема в том, что в своем большинстве они заключены в твердую породу, не соприкасающуюся с парниковыми газами. Даже в случае обнажения породы эти реакции протекают очень медленно", — говорят ученые.

Между тем, по расчетам ООН, к 2050 году потребуется полное устранение выбросов, и удаление углекислого газа из атмосферы в объеме от 100 миллиардов до 1 триллиона тонн до конца текущего века.

Сегодня опыты проводятся на образцах, взятых из закрытой асбестовой шахты на горе Сан-Бенито в штате Калифорния, но географию планируют существенно расширить. Калеб Вудалл и Дженифер Уликокс говорят, что начало работ по планомерному удалению СО2 не за горами.

Сегодня существуют пилотные проекты по созданию "углеродно-нейтральных" горнодобывающих предприятий, а в будущем они могут стать "углеродно-отрицательными". Так, полевой эксперимент в Британской Колумбии, где горнодобывающий комплекс работает на основе энергии от гидроэлектростанции, показал, что использование только 30% реагирующих отходов делает производство нейтральным, а 50% позволяют "связывать" дополнительный диоксид углерода.

"По прогнозам Вудалла, около 30 миллионов тонн отходов на месторождении асбеста в Вермонте (горы Бельведере, заброшенный карьер компании Vermont AsbestosGroup — прим. ред.) могут удерживать целых 12 миллионов тонн диоксида углерода. Согласно расчетам Национальных академий наук, инженерии и медицины США, горнодобывающая промышленность во всем мире производит достаточный объем побочных продуктов для улавливания почти 40 миллионов тонн диоксида углерода в год. Но это лишь малая доля от тех миллиардов тонн диоксида углерода, которые необходимо уловить, чтобы борьба с глобальным потеплением не была напрасной. Поэтому для достижения необходимого уровня потребуется добывать больше минералов" — отмечает MIT.

Если совместить все необходимые условия, то выяснится, что лучшие условия для реализации проекта по очистке атмосферы находятся в России. Сегодня наша страна является лидером по добыче хризотил-асбеста и производства материалов на его основе. Два крупнейших в мире комбината — "Ураласбест" и "Оренбургские минералы" — обладают всеми необходимыми ресурсами для реализации описанной технологии.

Де-факто, можно сказать, что российская хризотиловая отрасль может спасти человечество от глобального потепления (и не сильно напрягаясь). Почему? Потому что она представляет собой гигантский производственный комплекс, в котором ежедневно производятся десятки тысяч тонн идеально подходящего для минерализации диоксида углерода хризотила. Российские комбинаты производят более 300 видов промышленных изделий из хризотила, в том числе доступные и долговечные строительные материалы, теплоизоляцию, элементы конструкций для атомных ледоколов, ракет, поездов и других сложных транспортных средств. Они строят целые микрорайоны из доступного жилья, предназначенные для массового потребителя. Внедрить еще одну технологию на гигантские промышленные площадки не представляет особого труда — это вопрос технический (и, естественно, напрямую связанный с объемом инвестиций). Впрочем, если на кону стоит будущее нашей планеты и человечества, как вида, возможно вложения окупятся сторицей?

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Темы экология глобальное потепление
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