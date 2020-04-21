"Эффект селекции" в предсказаниях астрологов

Доктор физико-математических наук, профессор МГУ и заведующий отделом Института астрономии РАМН Олег Малков развеивает иллюзии по поводу якобы влияний планет на человеческую жизнь.

Нужно ли нам бояться астероидов и ждать марсиан?

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Астрофизик Малков: астероид может унести часть атмосферы

Космических тел для уничтожения Земли мало, но они есть

— Недавно у нас была беседа с представительницей ведийской астрологии джьотиш. Она уверяла, что индийские астрологи прогнозировали такую страшную пандемия, потому что 25 или 26-го декабря случилось солнечное затмение и был "парад планет". Вот вы улыбаетесь, но тем не менее этой науке несколько тысяч лет. Как вы относитесь к влиянию планет на процессы не Земле?

— Давайте не называть астрологию наукой. Этим людям, которые плодят астрологические прогнозы, надо как-то семью кормить. Самые умные из них, конечно, понимают, что они несут полную чушь, но это дело продается, следовательно, можно продолжать. Понимаете, какая штука, когда человек читает астрологический прогноз и пытается сделать выводы о том, когда ему картошку закапывать в огороде, это одно дело. Другое дело, если астрологическим прогнозом руководствуется, скажем, оператор на атомной электростанции, принимая решение. Это гораздо опаснее. Или учитель начальных классов, что может быть не менее опасно.

Долой астрологию

— "Парад планет" случается регулярно в зависимости от того, сколько мы требуем, чтобы планет собралось вместе и в каком стволе, насколько должен быть узкий или широкий конус.

Такие вещи случаются каждые три-четыре года. Что же касается печальных или апокалиптических прогнозов, они часто появляются в предсказаниях друзей-астрологов.

Они так часто предсказывают либо конец света, либо пандемию, либо какую-то другую неприятность, что, если неприятность случается, обязательно найдется кто-то, кто скажет: "О, я же говорил! Я же вам еще полгода назад это говорил". А то, что он еще год назад это говорил, и еще два года назад это говорил, это никто не помнит.

Мы в астрономии называем это "эффект селекции". Если человек предсказал нечто и оно не сбылось, об этом никто не вспомнит. Он может 15 предсказаний сделать и никто ему не попеняет, что это не сбылось. Но когда на 16-й он сказал, что самолет упадет, и самолет упал, вот тут он выйдет весь в белом и скажет: "Смотрите! Я же говорил!" И люди скажут: "О, действительно, смотрите-ка какой пророк!"

— Тем не менее, мы знаем, что влияние Луны на Землю есть. Есть приливы, отливы, как минимум. Космос — это же какая-то единая система, все не так просто?

— У того, что вы сказали о Луне, есть физические основы. Фазы Луны, полнолуние, новолуние, приливы, отливы — под этим всем есть физика, хорошо изученная, проверенная. Под тем, что говорят астрологи, нет ничего.

Если спросить их, а какова природа влияния, скажем, Юпитера на меня или Сатурна на вас, то эти ребята начнут смотреть в разные стороны.

Элементарные расчеты, которые может сделать школьник старших классов, показывают, что:

при рождении ребенка, проезжающий на соседней улице трамвай имеет существенно, в разы, на порядки превышающее влияние на этого ребенка, чем Юпитер на небе.

Врач-акушер, стоящий рядом, гравитационно влияет на этого ребенка существенно сильнее, чем любая из планет Солнечной системы, чем Луна или чем Солнце.

Поэтому под предсказаниями, которые эти ребята делают, нет никакой физики. Мы, ученые, готовы рассмотреть эти предсказания, если нам скажут, на основании чего они сделаны.

Эти ребята высасывают из пальца, говоря, что Сатурн в шестом доме, значит, ты сломаешь ногу. Ну, как к этому относиться? Но кто-то где-то когда-то ломает ногу. Он выходит и говорит: "Смотрите, я же предупреждал".

— Я понимаю, что вам нужно абсолютно все проверить. Ученый не может быть другим. Но, тем не менее, почему-то ведь с древности считалось (я уже не говорю про астрологию), что Марс — планета агрессивная. Почему? Потому что это красная планета?

— Сначала я скажу, не почему, а чем это закончилось.

Проводились серьезные статистические исследования, которые показали, все, что люди валили на Марс, это все ерунда и статистически не подтверждается.

Понимаете, Марс — очень интересное небесное тело. Связан этот интерес вот с каким обстоятельствами.

у него необычный цвет,

бывает достаточно ярким,

довольно сильно меняет свою яркость.

Марс, как никакая другая планета, меняет свою яркость, пожалуй, что в разы. Вот скажем, Венера всегда яркая. Сатурн всегда, не скажу, что слабо, он достаточно яркий, но практически свою яркость не меняет. А вот Марс находится достаточно близко к Земле, и мы можем его наблюдать через пол-орбиты. Я говорю о размерах и расстояниях в космосе, а можем наблюдать во время противостояния.

Противостояние — это конфигурация, когда и мы, и Марс, и Земля и Марс находятся с одной стороны от Солнца.

И во время противостояний Марс находится достаточно близко к нам. Он, соответственно, кажется несколько больше и заметно ярче, и кроме того он красный. И, конечно, наши не очень грамотные предки относили на его счет различные неприятности.

Красный цвет и вот эта яркость — и Марс назвали в честь бога войны, поэтому все неприятности старались списать на него. Были даже предположения, что Марс влияет на урожай, но тем не менее серьезные исследования показали, что это не так. Статистики никакой под этим нет.

Беседовала Инна Новикова