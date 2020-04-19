Космических тел для уничтожения Земли мало, но они есть

Доктор физико-математических наук, профессор МГУ и заведующий отделом Института астрономии РАМН Олег Малков продолжает свою беседу с главным редактором "Правда.ру" Инной Новиковой о возможностях астрофизиков помочь избежать столкновения Земли с каким-нибудь космическим объектом.

Нужно ли нам бояться астероидов и ждать марсиан?

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Астрофизик Малков: астероид может унести часть атмосферы

— Можно спрогнозировать, как астероид будет менять свою орбиту?

— Конечно, это все рассчитывается. Несколько лет назад прошла информация об астероиде Апофис. Когда уточнялась его орбита, он время от времени, примерно каждые семь лет, проходит мимо Земли и стало понятно, что в ближайшие два посещения он точно в Землю не попадет.

А что касается последующих, надо считать и пересчитывать, потому что расчет, точный расчет орбиты астероида — сложная штука.

Это маломассивное тело по меркам нашей Солнечной системы и поэтому на его орбиту, на его траекторию влияет, собственно, все, что в нашей Солнечной системе есть. Пролетает он мимо Земли, Земля каким-то образом хоть немножко, но корректирует его орбиту. Корректирует его орбиту Луна. Это все мы должны либо рассчитать, либо подождать, пока он пройдет мимо системы Земля-Луна, и принять к сведению вот эти поправки, которые сделаны к его орбите.

Международная служба космического контроля

— В СМИ регулярно появляются страшилки про конец света, связанный с кометами, метеоритами, астероидами. Как уследить за всеми этими объектами?

— Это правда, страшилки появляются регулярно. В большинстве случаев, это, конечно, фейк или ерунда.

Но в некоторых случаях авторами таких сообщений являются астрономы и тогда им можно верить. Однако в таких сообщениях вы никогда не встретите фразы "точно врежется вот такого-то числа в таком-то месте".

Мы даем прогнозы, даем оценки, что идет астероид вот такого-то размера, он пройдет от нас на расстоянии, скажем, утроенного расстояния до Луны, следовательно, на расстоянии безопасном. К сожалению, мы понимаем, что знаем очень немного о Земной окрестности. Мы знаем о сравнительно крупных телах, которые больше ста метров, но не знаем и десяти процентов о более мелких телах, которые тем не менее опасны.

Мы увидим их, если поставим такую службу контроля, которая сейчас разворачивается в других странах. Собственно, у нас тоже существуют такие службы, которые патрулируют небо. Здесь должно быть сотрудничество. Кроме того, это мероприятие как наземное, так и космическое, сравнительно дорогое. Мы понимаем, чем нам грозит встреча с 10-метровым, с 50-метровым, с километровым астероидом.

Человечество вымрет, как динозавры

По счастью, Вселенная устроена так, и наша Солнечная система в частности, что тел, которые действительно могут разрушить Землю или привести к гибели цивилизации, как это случилось с динозаврами, таких тел очень немного. Мы верим, что почти обо всех из них знаем достаточно точно, включая их орбиты.

— Сколько было таких случаев, как с динозаврами?

— Мы можем оценить число этих случаев по нескольким признакам, в том числе и по косвенным. Во-первых, на Земле существуют кратеры. К сожалению, для исследователей и, к счастью, для нормальных людей, эти кратеры разрушаются из-за наличия атмосферы и гидросферы. О большинстве таких ударов в прошлом мы ничего не знаем.

В ряде случаев, когда происходили эти значительные встречи, мы наблюдаем эти кратеры и мы можем сказать, столько-то миллионов лет назад Земля встретилась вот с таким-то телом.

Посмотрев на Луну, которая не обладает такими "ластиками", которые стирают кратеры, мы можем видеть на ее поверхности все, что с ней встретилось и эту статистику подправить.

Штука в том, что и встречи с более мелкими астероидами, которые встречаются чаще, они тоже опасны. Представьте себе, если бы Челябинский метеорит упал бы на какой-нибудь сравнительно крупный город или на атомную электростанцию. Немногим лучше, если он упадет в океан. Цунами, которое будет вызвано таким падением, может смыть прибрежные города и даже, может быть, целые страны. Опять-таки это зависит, прежде всего, от размера этого астероида.

Беседовала Инна Новикова