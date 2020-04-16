Астрофизик Малков: астероид может унести часть атмосферы

Доктор физико-математических наук, профессор МГУ и заведующий отделом Института астрономии РАМН Олег Малков, который только что вернулся из Пекина, где три месяца проработал в китайской обсерватории, рассказывает главному редактору "Правда.ру" Инне Новиковой о том, как астрономы помогают в борьбе с астероидной опасностью.

Нужно ли нам бояться астероидов и ждать марсиан?

— Впервые человечество столкнулось с такой опасностью, которую невозможно победить в отдельно взятых странах. У меня даже ощущение, что прилетели инопланетяне и вся Земля оказалась на одной стороне, а на другой стороне опасность, которая сейчас возникла в виде коронавируса. И то, чем вы занимаетесь, это ведь тоже планетарная проблема?

— Действительно, астрономия — это всепланетная наука и проблемы, с которыми мы сталкиваемся, решаются примерно одинаково, в этом ли полушарии, в Южном ли, в Западном, в Восточном. В частности, с китайскими коллегами мы занимались исследованием обзора неба, который они получают уже в течение многих лет. Это один из лучших спектроскопических обзоров, в который попадают звезды, галактики. Все, что попало в створ телескопа, они классифицируют, параметризуют объект. По каким-то параметрам это лучший, пожалуй, обзор. Мы анализировали данные, полученные в этом обзоре. Результаты этой работы мы публикуем в ведущих журналах. У нас совместные публикации.

Не все, что с неба от Бога

— Я хотела бы поговорить об астероидной опасности.

— На самом деле астрономы в большинстве своем занимаются довольно скучными вещами. Если нормальному человеку дать почитать наши статьи, он довольно быстро скажет, что скукотища какая-то, ерунда. Но у нас попадаются, действительно, интересные темы.

Одна из них это, упомянутая вами, астероидо-кометная опасность. Это проблема, сложность которой осознали сравнительно недавно, но осознали практически одновременно во всех ведущих странах.

На борьбу с этой проблемой встали не только астрономы, но и военные, МЧС, "Космос", коллеги из других областей науки и техники, поскольку это комплексная проблема.

Челябинский метеорит

Челябинский метеорит, Чебаркульский, который прилетел семь лет назад, показал, что мы на 100 процентов не готовы к такой встрече. Нам крупно повезло, что этот крупный камень прошел над достаточно густонаселенной областью, и умудрился ничего не задеть, если не считать мелких ран, которые люди получили от осколков выбитых стекол. В общем, можно считать, что это прошло бесследно.

Но для нас, конечно, это был серьезный звонок. Мы, собственно, и раньше подозревали, но сейчас лишний раз убедились в том, что мы далеко не все знаем даже о нашей ближайшей околоземной окрестности.

Прежде всего, необходим мониторинг этой окрестности. Необходимы обзоры по типу того, о котором я говорил в начале нашей беседы. Но эти обзоры должны быть гораздо более стремительные. Если звезды и галактики мы можем наблюдать не торопясь, и обозревать все небо в течение, скажем, месяца, то здесь у нас на обзор должны уходить дни. Другими словами, мы должны в эту же точку, обозревая небо, вернуться к этой же точке неба дней через пять, чтобы посмотреть, не изменилось ли что-то в картине небесных тел. Если выяснится, что какая-то звездочка изменила свое положение на небе, это означает, что этот объект быстро движется, а раз быстро движется, значит, он рядом, а раз рядом, то значит потенциально опасный.

Почему мы проглядели Челябинский метеорит? По двум причинам. Во-первых, он по астрономическим меркам все-таки достаточно маленький.

— Сколько метров?

— В общем, это коттедж. Пятнадцать метров в диаметре. Тунгусский был тридцать. Но Тунгусский свалился, по счастью, в совершенно безлюдное место. Хотя, мы должны понимать, если бы Тунгусский метеорит опоздал на четыре часа, то он бы сейчас назывался не Тунгусский, а Санкт-Петербургский. Города такого не существовало бы. Так что нам повезло, что он упал именно туда, куда упал.

А что касается Челябинского, есть вторая проблема. Она гораздо более серьезная. Он шел со стороны солнца, шел с дневного неба. Если на ночном небе мы можем регистрировать звезды и все яркие объекты, в том числе и метеориты, то есть объекты нашей Солнечной системы, то на дневном небе это практически невозможно сделать. И вот здесь нам не обойтись без средств космического базирования.

Большинство обзоров, которые осуществляют астрономы в целях ли исследования астрофизических объектов, то есть звезд нашей галактики и других галактик, или же в целях поиска таких опасных, быстро движущихся объектов, так вот большинство таких обзоров осуществляется с поверхности Земли. Но если нам нужно обезопаситься и со стороны Солнца, то мы должны вывести на орбиту космический телескоп, который будет смотреть на Землю со стороны. Хорошая конфигурация, если нам удастся отодвинуть его по Земной орбите подальше от Земли.

Представьте себе, что вокруг Солнца вслед за Землей движется вот такой космический телескоп или наоборот, опережая Землю, и смотрит на Землю как бы со стороны. Он обозревает околоземное пространство и таким образом с помощью этого телескопа мы сможем регистрировать вот такие опасные объекты, которые идут с дневной стороны.

— Олег Юрьевич, вы говорите, мы просмотрели Челябинский метеорит, нужно наблюдать за метеоритами. Ну и что нынешними нашими силами мы сможем изменить его траекторию, сможем как-то повлиять на его движение?

— Все зависит от того, насколько задолго мы обнаружили этот астероид. В случае Челябинского, если бы мы его обнаружили за час до подлета к Земле, конечно, мы бы ничего не смогли сделать. Могли бы посоветовать отойти от окон, по крайней мере. Мы не можем изменить его траекторию, но мы можем хоть как-то подготовить население к этой встрече.

Что касается серьезного воздействия, то нам необходимо обнаруживать астероид желательно за годы, ну или хотя бы за месяцы до встречи.

В этом случае, по крайне мере, теоретически, да, собственно, и практически в современной технологии мы можем что-то сделать. Мы можем изменить его орбиту. Собственно, все методы борьбы с такими "гостями" можно свести к двум основным группам:

разрушение,

увод.

Что касается разрушения, этот метод хорошо показан в фантастических фильмах. Там на этот астероид направляют мощную ракету, она его разбивает в пыль. К сожалению, моделирование, серьезное научное моделирование, показывает, что картина не такая благостная. Наша техника способна разрушить астероид, если он не очень крупный, но не до состояния пыли. Он развалится на несколько кусков, которые будут продолжать лететь с той же скоростью и в том же направлении.

Ударив по Земле, они приведут к тем же разрушениям, только на большей площади, чем если бы это был одиночный астероид. Кроме того, существуют такие интересные результаты моделирования, которые показывают, что такие мелкие осколки астероида, если он хорошо прицелился, могут сорвать и унести часть Земной атмосферы.

— Как можно унести часть атмосферы?

— Да, если он проходит близко к Земле, то он может, не скажу повредить, может унести, утащить за собой часть Земной атмосферы. Этот тоже не здорово. Это тоже влияние не только на ту область, в которую он попал бы, как Челябинский в окрестности Челябинска, Тунгусский в окрестности Тунгуски, но и влияние на всю планету.

Вторая методика — это увод. Это гораздо более безопасная вещь. В общем, гораздо более перспективная. В этом случае как раз критичным становится время, оставшееся до встречи. Если мы находим такого скитальца за годы до того момента, как он встретится с Землей, то к нему нужно отправлять какой-нибудь космический тягач, то есть ракету, которая сможет в течение месяцев или лет, изменить орбиту настолько, что астероид пролетит мимо Земли.

Беседовала Инна Новикова