Ученые из Базеля перевели письмо первых христиан

Среди коллекции из 65 папирусов, хранящихся в университете Базеля, обнаружено, переведено и вновь датировано письмо, в котором содержится описание быта ранних христиан, проживавших в Египте римской эпохи.

Несмотря на наличие более древних текстов христианской тематики (например, копий Нового Завета, относящихся ко II и III векам), не располагая оригиналами, историки не могут быть уверены, был ли переписчик христианином. В этом случае в руки специалистов впервые попадает текст, написанный христианином. Это оригинальный документ, а не позднейшая копия.

Папирус хранился в Базельском университете более сотни лет. Документ, насчитывающий около 1800 лет, был куплен в 1899 году. По мнению экспертов, изучавших его в начале прошлого века, это письмо могло быть написано в первой половине III века и, следовательно, является самой старой христианской рукописью.

На официальном сайте Базельского университета выложены переводы на немецкий и английский языки полного текста письма, оригинал которого написан на древнегреческом — канцелярском языке римского Египта и всего тогдашнего восточного Средиземноморья.

"Привет тебе, мой повелитель, мой несравненный брат Павел. Арриан приветствует тебя с пожеланиям всего наипрекраснейшего в твоей жизни. (Так как) Менибиос направляется к Вам, счел я необходимым приветствовать Вас вместе с Господом Нашим. И только я напоминаю вам о гимнасиархии, с тем, чтобы мы впредь не волновались. Поскольку Гераклид об этом не печется, так как избран в городской совет. Воспользуйтесь возможностью купить два […] арура (единица измерения площади, арура египетская приблизительно равна 2735,29 квадратного метра. — Прим. пер.). Но пришли мне рыбный соус, который ты считаешь хорошим. Наша Госпожа Мать, которая в добром здравии, приветствует вас и всех братьев вместе с нашими женами и милыми детьми. И все наши […] приветствуют наших братьев […] и Ксида. Приветствую всех вас здесь. Молюсь, чтобы ты преуспевал в Господе".

"Палеография, — как говорит на страницах Badische Zeitung профессор Сабина Хюбнер (Sabine Huebner) с кафедры древней истории факультета классических исследований Базельского университета, — очень небезопасный метод датировки, который может колебаться в ту или иную сторону даже на сотню лет".

Послание может быть датировано 230 годом от Рождества Христова. Уточнению датировки способствовали другие папирусы из Египта. В данном письме упоминается избранный в городской совет Гераклид. В распоряжении историков имеется еще один документ, датированный 239 годом, в тексте которого вновь появляется этот Гераклид. Там говорится, что он заседает в городском совете, поэтому это письмо должно быть написано до 239 года.

Самые ранние христиане в Римской империи обычно изображаются как эксцентричные и преследуемые народы. В противоположность этому есть содержание Basler Papyrusbrief P. Bas. 2,43. Он указывает на то, что христиане уже в начале III столетия были вдали от городов, в египетских внутренних районах. Они выполняли функции политического руководства и каким-либо другим образом в своей повседневной жизни, не отличаясь от своей языческой среды.

Доказательством того, что письмо написано христианином, служит не просьба прислать отменный рыбный соус (якобы намек на Христа, символом которого, как известно, была рыба), а типично христианские фразы и формулировки. Так, фразу "в Господе" мы впервые встречаем в посланиях апостола Павла. Автор письма использует так называемый nomen sacrum. Nomina Sacra — это слова, записанные в сокращенной форме, чтобы подчеркнуть их священный характер, о чем свидетельствуют новозаветные труды конца II века.

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