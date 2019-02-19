Будущие археологические находки: свитки и таблички

В 2019 году нас ждут невероятно удивительные археологические открытия. Как сообщает веб-портал Live Science, кроме обнаружения прохода к погребальной камере фараона Хеопса (об этом "Правда.Ру" недавно писала), человечество, возможно, узнает вот об этом.

Свитки Мертвого моря

За два минувших года (2017-й и 2018-й) на месте археологических раскопок в Иудейской пустыне были обнаружены разграбленные пещеры, которые свидетельствуют о том, что в прошлом в них находились небезызвестные Свитки Мертвого моря. В 2019 году, скорее всего, будет обнаружена еще одна пещера в Кумране — на Западном берегу реки Иордан. По крайней мере, так утверждается в заметке на сайте журнала Live Science. Что это может означать на практике?

Просуществовавшая со II века до нашей эры по I век нашей эры Кумранская община ессеев оставила после себя самое крупное собрание рукописей, обнаруженных в новое время: фрагменты 900 текстов, ранее извлеченных из 12 пещер. Благодаря им ученые знакомятся с истоками зарождения христианства.

Несмотря на такое обилие манускриптов, по-прежнему актуальны слова российского кумрановеда Иосифа Амусина, который в своей книге "Кумранская община" (Москва, 1983) писал: "Мы не знаем истории Кумранской общины, особенно темен ее начальный период. Нам неведомы узловые события, связанные со временем и обстоятельствами возникновения общины, ее генетические связи, время и обстоятельства поселения в Кумране и появления Учителя праведности, значение ряда важных символических обозначений, которые используются в кумранских рукописях. А как говорил Аристотель, "нельзя развязать узел, не зная, как он завязан".

"Об отсутствии ясности в вопросах истории, идеологии и религиозной практики Кумранской конгрегации говорит и тот факт, что на основе одних и тех же текстов кумранитов пытаются идентифицировать с самыми разнообразными религиозными и общественными течениями в Иудее II века до нашей эры — I века нашей эры, как то: с ессеями, саддукеями, фарисеями, зелотами и сикариями, самаритянами, адептами Иоанна Крестителя, эбионитами, общиной Иакова, брата Иисуса Галилеянина и рядом других движений", — отмечает профессор Санкт-Петербургского государственного университета, заведующий Кафедрой еврейской культуры СПбГУ Игорь Тантлевский.

Клинописные таблички затерянного города

В Соединенных Штатах могут быть обнаружены большое количество (примерно 1400) клинописных табличек из затерянного города Ирисариг в Ираке. Скорее всего, они находятся в одной из частных коллекций, владелец которой захочет сохранить анонимность.

В 2018 году появились сообщения о том, что украденные в Ираке ценнейшие артефакты были изъяты сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции США (US Immigration and Customs Enforcement) у сетевого ритейлера Hobby Lobby (владельцы которого 17 ноября 2017 года основали новый Музей Библии в Вашингтоне, округ Колумбия). Речь идет об около 200 клинописных табличек из затерянного города Ирисариг. На этот раз припрятанные сокровища изымут не в торговой сети Hobby Lobby, а у другого владельца.

За последние два десятилетия на рынке антиквариата появились исписанные клинописью глиняные таблички из Ирисагрига. В то время как грабители осведомлены о местоположении таинственного города в Ираке, археологи об этом ничего не ведают. Прочитав 250 табличек, специалисты пришли к выводу, что в процветавшем четыре тысячи лет назад городе проживали неплохо упитанные собаки, принадлежавшие царской семье. Новые находки, надеемся, помогут установить местоположение загадочного города.

Продолжение следует…

На фото: свитки Мертвого моря. Источник: Фото: Israel Antiquities Authority

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