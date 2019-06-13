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Автор Игорь Буккер

Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии

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Большинство из нас предполагает, что криптовалюта — это дело ближайшего будущего, но у двоих исследователей из Орегонского университета на руках доказательства наличия обезличенной цифровой валюты в далеком прошлом. Изучение этого факта — не праздный интерес. Выводы могут лучше понять перспективы современной цифровой валюты.


Что такое блокчейн и криптовалюты

В последнем исследовании, проведенном археологом из Орегонского университета Скоттом Фицпатриком (Scott Fitzpatrick) и профессором финансов того же заведения Стивеном Макеоном (Stephen McKeon), отмечено поразительное сходство между описанной в журнале Forbes в 2011 году платежной системой биткоин и системой каменных денег, разработанной много веков назад в западной Микронезии.

Жители островов Яп (Yap, или Yapese Islands) преодолевали 650 километров, отделяющих их от архипелага Палау, чтобы вырезать из известняка свои знаменитые каменные денежные диски — раи (rai), а затем перевозили их обратно для оплаты различных социальных платежей.

В исследовании, опубликованном в Сети до выхода в свет печатного издания "Экономическая антропология" (Economic Anthropology), они сравнивают нынешний биткоин и микронезийские раи. Используя устное предание, археологические данные и исторические отчеты, в исследовании ученые представили параллели между двумя валютами и высказали предположение, что концепция биткоинов, возможно, была вдохновлена древней япесской системой.

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Основное сходство заключается в том, что обеими валютами люди могут пользоваться, не обладая наличностью, обе денежные системы достигают этого через общественную систему учета продаж, которая обеспечивает прозрачность и безопасность без помощи централизованного банка.

Замдиректора Музея естественной и культурной истории, профессор антропологии Фитцпатрик, как свидетельствует портал phys. org, является ведущим специалистом по производству, транспортировке и использованию раи. По всей видимости, аналогов этим древним монетам (более трех с половиной метров в диаметре и весом в несколько тонн) более не существует нигде на планете.

"Это одна из самых интригующих монет в мире, когда-либо перемещавшихся по просторам Тихого океана в эпоху, предшествующую контактам с европейцами", — сказал Фицпатрик. И добавил, что "хотя это вовсе не та вещь, которую вы бы хотели перемещать не один раз, тем не менее ею продолжали активно пользоваться для уплаты калыма и пени".

"Каждый такой обмен был отмечен в устной истории, которая функционировала как публичная бухгалтерская книга, поддерживая непрерывность информации и предотвращая споры о праве собственности", — подчеркнул Фитцпатрик.

Примерно по той же схеме функционирует биткоин. Фицпатрик и Макеон предполагают, что система бухгалтерских книг островитян могла заложить основы для развития биткоинов несколько столетий спустя.

"История часто повторяется, — говорит Фицпатрик. — И этот наглядный пример подталкивает нас сделать вывод, что поведение жителей острова Яп послужило толчком для создания цифровых моделей или сделать нечто очень похожее. Или это случай культурной конвергентной эволюции, когда две разные по времени и местоположению культуры развивают удивительно похожую и довольно захватывающую систему".

"После введения биткоинов в 2009 году мне стали названивать из информационных агентств и финансовых учреждений, дабы узнать, насколько они схожи с раи", — признался Фицпатрик. После глубокого проникновения в тему он решил представить доклад на конференции вашингтонского Общества американской археологии в 2018 году.

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Осознавая, что у него нет необходимых знаний о том, что представляют собой криптовалюты, Фицпатрик приступил к поиску в интернете эксперта по блокчейну для возможного сотрудничества. Его внимание привлекло уведомление об обмане (Quack Chat) по биткоинам, данное Стивом, которому он немедленно написал по электронной почте предложение о совместной работе.

В свою очередь, Стив Макеон, долгое время рассуждавший о криптовалюте раи, ничего не знал о работе Фицпатрика, пока от него не пришло послание. Вскоре они встретились и договорились о совместном написании статьи. Дополнительные археологические исследования смогут дать важную информацию о будущем криптовалюты. С этим тезисом согласны оба автора исследования.

Функционирование древней системы и проблемы, которые привели к ее упадку, помогут извлечь уроки о потенциальных ловушках, которых биткоин и другие криптовалюты могут избежать.

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Темы наука деньги финансы история биткоин микронезия криптовалюта
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