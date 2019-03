Новое слово в деле о пожаре в Гренфелл-Тауэр

Техногенные катастрофы — прискорбная часть повседневной жизни. Они уносят не меньше жизней, чем стихийные бедствия и преступность. Самое страшное, что большинство катастроф происходит по халатности: если расследовать цепь событий, приведших к гибели людей, часто становится ясно, что катастрофы можно было избежать.

Исследованию одного из таких случаев посвящена работа Джона А. Хоскинса, опубликованная 15 декабря 2018 года в журнале "Токсикология и Прикладная фармакология". Ученый решил разобраться, почему произошел пожар в лондонской высотке Гренфелл-Тауэр, унесший жизни 71 человека, и как его можно было избежать.

Страшный пожар случился 14 июня 2017 года. 24-этажный жилой дом на 127 квартир вспыхнул, как свечка. Горели не только квартиры — вся внешняя часть высотки оказалась во власти пламени. Такой пожар является одним из самых сложных, поскольку люди оказываются заперты внутри здания. Пожарные не могут эвакуировать жильцов, в то время как в помещения проникает огонь и дым. С момента начала инцидента пламя добралось по внешней облицовке здания до верхних этажей за 15 минут. 250 пожарных и 40 машин боролись с огнем 10 часов. В результате происшествия, по версии Скотланд-Ярда, 71 человек погиб, более 100 пострадали от ожогов и дыма и около 600 лишились крыши над головой из-за неисправного холодильника в одной из квартир.

Конечно, все можно списать на роковую случайность, но Джон А. Хоскинс считает иначе. Здание 1974 года постройки, за год до трагедии было "отремонтировано". Первоначально облицовка здания была выполнена из трехслойных панелей, сделанных из хризотил-асбеста. Как пишет в своей статье ученый, этот материал прошел самые строгие тесты и доказал высокую степень устойчивости к огню и механическим повреждениям. Изготовленные из хризотила облицовочные плиты не горят, не плавятся и не источают вредных паров при нагреве. В 1970-е их использовали в строительстве множества высотных зданий по всему Лондону.

Впрочем, в 1999 году правительство Великобритании запретило использование хризотил-асбеста в строительстве. Чиновники мотивировали решение тем, что хризотил якобы является опасным для здоровья. Это решение стало результатом большой кампании по дискредитации асбеста, развернутой в Европе. Несмотря на протесты ученых, строителей и экспертов по противопожарной безопасности, на основании многолетних исследований утверждавших, что хризотил при контролируемом использовании безопасен и является доступным, надежным и качественным материалом, запрет был проведен, и началась масштабная "реконструкция" зданий. В частности, в 2015–2016 годах Гренфелл Тауэр лишили хризотиловой "брони" и установили другие облицовочные панели.

Джон А. Хоскинс утверждает, что внешнего возгорания, а, следовательно, массовых жертв среди жильцов дома можно было бы избежать, если бы сохранилась хризотиловая облицовка здания. Природные свойства минерала просто не дали бы огню распространиться и, следовательно, пожар можно было бы быстро потушить.

Лондонские власти, конечно, сделали вид, что выучили урок — чуть позже были эвакуированы 800 семей из 5 высоток муниципального округа Кэмден в Лондоне, которые имели схожие с Гренфелл Тауэр проблемы — их также лишили хризотила. Впрочем, безопасные пожаростойкие панели из хризотил-асбеста на место не вернули, и минерал все еще находится под запретом, так что пока говорить о сущностном решении проблемы нельзя. Более того в Великобритании все еще работает организованное строительное лобби. Так, в интервью New York Times бывший начальник пожарной службы в Лондоне Ронни Кинг, который выступал консультантом парламентской группы, продвигавшей ужесточение контроля за мерами пожарной безопасности, выразился следующим образом: "Строительная отрасль, видимо, сильнее и влиятельнее, чем голоса тех, кто борется за безопасность граждан. Нас просто не слышат".

К слову, трагедии, вызванные нарушением норм пожарной безопасности при строительстве или эксплуатации зданий, происходят повсеместно. В 2015 году в Баку при возгорании вентилируемых фасадов жилого здания погибли 16 человек. Пожарные так и не смогли пробиться в дом, превратившийся в огненный факел…

Исследование трагедии 11 сентября 2001 года, показало, что обрушение зданий башен-близнецов в Нью-Йорке произошло во многом в результате замены теплоизоляционного покрытия металлических конструкций, изготовленного из хризотил-асбеста, на другой материал. "…мы не знаем, какой вред наносят продукты, используемые в качестве заменителей хризотила, и не станут ли их жертвами рабочие, отвечающие за их применение. Мы обладаем только фактами, что, с одной стороны, неэффективность заменяющей продукции привела к быстрому обвалу башен и большому количеству жертв и, с другой стороны, использование хризотила в качестве изоляционного материала могло стать причиной смерти двух рабочих, но могло, на самом деле, предотвратить обвал башен" - написали эксперты в статье "Катастрофа всемирного торгового центра: Был ли тип распыления для противопожарной защиты фактором обвала башен-близнецов?" ("The World Trade Center Catastrophe: Was the Type of Spray Fire Proofing a Factor in the Collapse of the Twin Towers?"), статья Indoor Built Environment 2001; 10: 350-360). Нынешний президент США Дональд Трамп выразился о запретительной кампании в отношении асбеста более жестко. В своей книге "Искусство возвращаться" он так описал ситуацию, которая стала одной из причин возможности осуществления одного из самых громких и жестоких терактов в истории человечества. "Я считаю, что движение против асбеста возглавляет мафия, поскольку обычно именно связанные с мафией компании занимаются извлечением и утилизацией асбеста (из уже построенных зданий — прим. пер.). Политики оказались под большим давлением и, как обычно, политики уступили, " - отметил Трамп. Более того, в интервью каналу NBC News он прямо указал, что во время строительства башни-близнецы были задуманы настолько прочными, что даже столкновение с двумя самолетами не должно было их обрушить.

Впрочем, и для России, где хризотил-асбест разрешен к использованию, соблюдение мер противопожарной безопасности и выбор материалов для строительства зданий не является общим местом. 21 сентября 2017 года в Ростове-на-Дону в результате возгорания превратился в руины 10-этажный отель, 8 января 2018 года в Тюмени пожарные долго боролись с внешним возгоранием жилого дома, составившим 1,5 тысячи квадратных метров, а 25 марта 2018 года пожар в торговом центре "Зимняя вишня" унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. В последнем случае, по словам главного госинспектора по пожарному надзору МЧС РФ Рината Еникеева, владельцы здания серьезно нарушили протоколы по обеспечению пожарной безопасности. Во время строительства центра, рассказывает госинспектор, "…когда нам представили на согласования эти технические условия то комиссия ГУ МЧС по Кемеровской области отправила их на доработку, потому что они не обеспечивали уровень безопасности в этом здании". После этого шага проектировщик здания пропал, а потом торговый центр каким-то образом был введен в строй и в итоге стал братской могилой.

Очевидно, превентивные меры по предотвращению возгорания не могут на 100% исключить вероятность пожара. С другой стороны, при правильном выборе строительных материалов можно ограничить скорость распространения огня и дыма, а пожарные смогут эвакуировать людей и потушить пламя. В данном случае вопрос касается регулирующих органов, которые должны следить за работой строителей — от их действий зависят человеческие жизни. Ученые же пытаются воззвать к гласу рассудка, и господин Джон А. Хоскинс со своим исследованием — один из них.

