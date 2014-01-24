Мельница мифов: 47 верных ронинов

Ни одна полная история самураев не может обойтись без истории "47 ронинов", обогатившей японскую культуру и ставшей известной во всем мире благодаря многочисленным книгам, пьесам, комиксам и их экранизациям. Однако многие из них, в том числе и недавно вышедший на экраны фильм Карла Ринша, весьма далеко ушли от того, что случилось на самом деле.



"47 ронинов": урок доблести и чести

Но сначала поясним сам термин: ронин — это самурай без хозяина. Возможно, отсюда его японское название "человек-волна", потому что он был отпущен в свободное плавание по воле волн. Ронином становились по разным причинам. Кого-то за разные проступки "увольняли" хозяева, ну, а кто-то рождался ронином.

Были и такие, о ком повествует и последняя экранизация истории 47 ронинов, — преданные слуги, взявшиеся за рискованное предприятие. Чтобы не бросить тень на доброе имя прежнего господина и его клан, они по доброй воле становились ронинами. Наибольшее количество ронинов пришлось на период сёгуната Токугава или Эдо бакуфу (1600-1868 годы).

На самом верху иерархической лестницы находился сёгун (первоначально воинское звание, ставшее впоследствии титулом военных правителей Японии), за ним следовали его подданные, военные феодалы — даймё. Их власть поддерживало многочисленное привилегированное сословие самураев. Внизу лестницы находились крестьяне, горожане, торговцы и парии. Какие-либо перемещения между сословиями были почти невозможны.

В 1651 году после смерти третьего сегуна — Токугава Иэмицу — к власти пришел его сын Иэцуна. Во время его правления произошли внешне практически не заметные, но исключительно важные для социального устройства страны изменения. За почти полвека мирного существования военное сословие страны претерпевало существенные изменения. Самураи становились государственными чиновниками, горожанами или крестьянами. В период Гэнроку (1688-1704 годы), который считается золотым веком Японии, появились ярчайшие примеры самурайской культуры. В это время были созданы классические воинские наставления "Будо сёсин сю" и "Хагакурэ", достигли небывалого расцвета многочисленные школы боевых искусств.

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В правление капризного пятого сегуна Токугава Цунаёси (1646-1709 годы) был выпущен эдикт, запрещавший жестокое обращение и убийство всех живых существ: от лошадей, собак и кошек до комаров. Однако людей, нарушивших этот приказ, явно не признавали живыми существами и казнили.

"Даймио (дайме — территориальные владетельные князья средневековой Японии. — Ред.) Азано Наганори во время аудиенции в императорском дворце был оскорблен придворным Кира Иошихиде и обнажил против него меч. За этот проступок против строгого придворного этикета он был приговорен к смерти и сам должен был лишить себя жизни. Чтобы отомстить за его смерть, 47 самураев добровольно вышли из касты воинов, то есть сделались отвергнутым странствующим народом (ронин) и приготовлялись полные два года к тому, чтобы найти своего врага. Наконец, в декабре 1702 года они явились к Иошихиде в замок, одолели стражу замка и убили оскорбителя их господина, на могилу которого они возложили голову убитого. После этого они все совершили самоубийство. Еще сейчас в день поминовения мертвых их могилы украшаются цветами как памятник непоколебимой верности", — написано в изданной в Санкт-Петербурге в 1905 году книге "Историческое развитие Японии", принадлежащей перу Х. Ванденберга.

Добавим, что Кира Ёсинака был потомственным знатоком ритуалов высшего ранга и должен был повести Асано наряду с прочими на церемонию. Чтобы усыпить бдительность своей жертвы, 47 ронинов под предводительством Оиси Кураносукэ Ёсио сделали вид, что предались пьянству и бросились во все тяжкие. Их не должна была коснуться и тень подозрения. А тем временем заговорщики готовились привести в исполнение план мести за своего господина.

Вот как описана эта история у Хироаки Сато: "Ночью четырнадцатого дня двенадцатого месяца, а если быть более точным, перед рассветом пятнадцатого года Гэнроку (1702 год), сорок семь самураев ворвались в дом Кира Кодзукэносукэ Ёсинака в Эдо и убили хозяина и многих его слуг. О своем поступке они немедленно сообщили властям, представив список участников нападения, и объяснили причину: они убили Кира, чтобы отомстить за своего господина Асано Такуминоками Наганори".

Итак, 14 декабря 1702 года 47 ронинов ворвались в замок 61-летнего придворного, носившего титулы кодзукэносукэ ("губернатора Кодзукэ") и "младшего капитана Левого крыла стражи Внутреннего дворца". Этот акт должен был продемонстрировать верность самураев молодому 35-летнему даймио Наганори и следование воинскому кодексу чести поведения бусидо.

Тогдашним властям пришлось решать нелегкую дилемму: наградить ронинов за то, что они более, чем кто-либо за минувшее столетие, исполнили долг и повели себя как истинные самураи, или наказать их за убийство. Восторжествовал закон. Брата Асано Дайгаку, адъютанта сегуна, посадили под домашний арест и конфисковали замок Асано в Ако, провинция Харима.

Спустя 50 дней после убийства, 46 оставшихся после нападения на дом Ёсихиде ронинов (один якобы погиб во время штурма) получили приказ совершить сэппуку (покончить с собой). "О том, что случилось с сорок седьмым, Тэрасака Китиэмоном, до сих пор существуют самые разные мнения. Одни считают, что он испугался и сбежал перед тем, как воины ворвались в дом Кира, другие — что он получил особые указания от управляющего Оиси и покинул отряд уже после того, как акт мести был совершен. Мы следуем, — пишет Хироаки Сато, — более распространенной версии, согласно которой самураев было сорок семь".

"В то время существовал судебный порядок, известный как кэнка рёсэибаи: в столкновении признавались виновными обе стороны. Хотя бы поэтому решение властями дела Асано и Кира выглядело несправедливым, — свидетельствует Хироаки Сато. — Это впечатление усиливалось еще и тем, что Кира был известен как жадный взяточник и вымогатель, без тени смущения пользовавшийся своими знаниями и положением. Несколькими годами ранее другой дайме одного с Асано ранга серьезно намеревался убить его".

Решение правительства вызвало негодование в Японии. Через 12 дней после массового акта сэппуку на подмостках появился первый театральный спектакль, рассказывавший об этом событии.

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По этому поводу достаточно ясно высказался 65-летний британский академик и специалист по военной истории Дальнего Востока Стивен Тёрнбулл (Stephen Turnbull), который, в частности, консультировал и только что вышедший на экран блокбастер с Киану Ривзом (Keanu Reeves) в главной роли: "Сомнительно, сделали ли 47 ронинов что-либо для современной Японии, кроме как предоставили сюжет для бесчисленных пьес и рассказов, продемонстрировав миру, насколько примитивной и отсталой порой может быть Япония". При этом историк не голословно критикует, а в своем известном труде "Самураи. Военная история" (The Samurai. A military history) упоминает о положительных примерах следования кодексу бусидо и модели самурайского поведения.

Впрочем, в данном вопросе уважаемый академик Тернбулл все-таки немножко заблуждается. История мести ронинов из Ако стала первым событием в Японии, которое, как сказали бы в наши дни, вызвало "широкий общественный резонанс". Больше года после того, как 46 отважных воинов совершили сэппуку, самые обитатели Страны восходящего солнца: ученые, поэты, самураи, фехтовальщики и даже крестьяне и торговцы, — обсуждали это событие, высказываясь как в поддержку героев, так и осуждая их поведение. Те же, кто владел искусством письма, писали трактаты, брошюры, письма и даже заметки в местные газеты (в Японии они уже тогда издавались), в которых высказывали свою точку зрения на данную историю.

Поводом для обсуждения была не столько сама история мести, сколько парадоксальность ситуации: вынося приговор ронинам, правительство сегуна как бы осуждало ту идеологию, которую перед этим активно насаждала в японском обществе, то есть шло само против себя. Дело в том, что такое правило бусидо, как верность вассала своему господину, стало широко распространено лишь с начала мирной эпохи Эдо бакуфу. В редшествующий ей период междоусобных войн Сэнгоку дзидай подобная верность была скорее исключением, чем правилом.

Тогда самураи в массе своей спокойно предавали своих господ (вообще, две трети великих битв этого периода было выиграно благодаря предательству), переходили от одного дайме к другому, соблазнившись более высокой платой — одним словом, вели себя примерно так же, как европейские наемники-ландскнехты того же времени. Ничего удивительного в этом не было, ведь на войне каждый заботится в первую очередь о том, чтобы выжить. Однако когда война закончилась, властям потребовалось сочинить что-то такое, что могло бы держать в узде огромное количество профессиональных головорезов, для которых война была основным смыслом жизни и чья лояльность правительству в любой момент могла исчезнуть. Таким образом и родились многие положения кодекса бусидо, в том числе и то, что обязывало самурая быть верным своему господину.

Собственно говоря, все 47 ронинов были представителями того самого поколения самураев, которые родились уже в мирное время и усваивали положения бусидо с самого раннего возраста — для них он был единственной идеологией. Не следует удивляться тому, что они поступили именно так, как и велел данный кодекс. Однако власти сочли их поступок преступлением, тем самым поставив самих себя в весьма неловкое положение. Именно на это и указывали авторы трактатов, которые воспевали подвиг 47 храбрецов. Их оппоненты возражали им, находя в поступке ронинов различные мелкие детали, которые, по их мнению, бросали тень на всю историю мести и свидетельствовали о том, что ронины сделали это лишь из соображений собственной выгоды (а раз так, то наказание было справедливым).

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Одним словом, поступок 47 ронинов наделал примерно столько же шуму в Японии того времени, как в наши дни — панк-молебен группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Обсуждение этого события длилось очень долго, и в конце концов спорщики так и не смогли придти к единому мнению, следует считать ли эту месть выдающимся примером самурайской доблести, или же, наоборот, постыдным преступлением. Точку поставило письмо, автор которого подписался просто как "Самурай". В нем были такие строчки: "Я не понимаю, почему вокруг столь заурядного события поднялось столь много шума. Эти ронины не проявили никакой особенной доблести — они просто сделали то, что был обязан сделать любой самурай. За что же все хвалят или порицают их, восхищаются их поступком или негодуют по поводу случившегося? Деяние их столь же обычно, как и цветение сакуры каждую весну…"