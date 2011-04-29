Мельница заблуждений: вся правда о самураях

В массовом сознании самурай является идеальным воином, а также философом, поэтом и эстетом. Но действительно ли представители военного сословия Японии были таковыми в реальности? И если нет, то как возник миф про идеального самурая? Об этом рассказывает очередная статья из постоянной серии "Мельница заблуждений".

Образ самурая, этакого воина без страха и упрека, готового каждую минуту пожертвовать жизнью ради своего господина, уже давно весьма популярен во всем мире. Интересно, что, по данным различных опросов, в наше время более всего "самураемания" распространена в Европе и США и менее всего — в странах Юго-Восточной Азии, в том числе и в самой Японии. В Стране восходящего солнца сейчас книги и фильмы о самураях стремительно теряют свою популярность, тогда как успех любого произведения искусства, в котором хотя бы в эпизодах упоминаются представители военного сословия Японии, сразу же гарантирован.

Чем же так привлекателен самурай для жителей современного мира? Во-первых, тем, что, как было сказано выше, он, без всякого сомнения, каждую секунду может пожертвовать жизнью ради высоких идеалов, в числе которых первое место занимает верность своему господину. Кроме того, самурай представляется этаким человеком чести, предпочитающим смерть позору, для которого само служение своему сюзерену является высшей наградой и который с презрением смотрит на остальных людей, занятых лишь собственным обогащением.

Также многим самурай представляется весьма образованным членом средневекового японского общества, ценителем прекрасного, талантливым поэтом и мастером чайной церемонии. Ну и наконец, самурай считается экспертом по бою на мечах, а также истинным адептом "культа меча", а фехтование, как известно, до сих пор один из самых зрелищных видов единоборств.

Все это и делает образ самурая, созданный писателями, режиссерами и художниками, весьма привлекательным. Однако если дать слово историкам, то выясняется, что все эти представления о воинах средневековой Японии абсолютно не соответствуют действительности (так же, как и представления о благородстве и галантности европейских рыцарей). Но каковы же были реальные японские самураи?

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Чтобы ответить на этот вопрос, нужно совершить небольшой экскурс в историю Страны восходящего солнца. Впервые это слово появляется в письменных источниках примерно в VII—VIII веках, и происходит оно от глагола "сабурау", который означает "служить". Примечательно, что исходно те, кого называли самураями, вовсе не были воинами, тем более профессиональными, поскольку в те времена в Японии армия набиралась из крестьян на основе рекрутской системы только по мере необходимости, а в мирное время стражу составляли представители аристократии, к которым слово "сабурау" было неприменимо. Но вот у этих-то самых "военных мирного времени" было множество слуг, которых и называли самураями. В большинстве случаев в их обязанности входили всего лишь различные работы по хозяйству, а также сопровождение своего хозяина на различных официальных мероприятиях.

Однако уже в IX веке, когда стало ясно, что рекрутская система не работает, поскольку тогдашние крестьяне "косили" от армии не хуже нынешней российской молодежи, началось создание профессиональных военных отрядов. Особенно активно этот процесс шел на севере острова Хонсю, где японцы находились в состоянии хронической войны с "варварами" эмиси (предки современных айнов). Эти отряды формировались, прежде всего, из тех самых самураев. Так потихоньку они становились профессиональными воинами.

Впервые самураи проявилисебя в таком качестве во время войны Гэмпэй между кланами Минамото и Тайра (XII век). После этого не одна междоусобица и не один военный конфликт без них не обходился. Примечательно, что до середины XIX века, когда самураи перестали существовать как класс, эти воины только один раз принимали участие в отражении внешней угрозы (монгольское вторжение в XIII веке), да и то армию хана Хубилая разбили, в общем-то, не они, а внезапно налетевший тайфун (который после назвали камикадзе - "ветер богов"). Также всего один раз они приняли участие во внешней экспансии (война в Корее XVI века).

Сначала четкого различия между самураями и представителями других сословий в Японии не было. В "солдаты удачи" мог поступить любой желающий, в том числе и простой крестьянин. В XV веке таких новичков именовали асигару (дословно: "легкие ноги"), и они были вооружены лишь бамбуковыми пиками. Их использовали в основном как пушечное мясо, поэтому жизнь большинства асигару была весьма короткой. Но те, кому удавалось уцелеть, становились самураями, а один из них, будучи по происхождению сыном дровосека, умудрился даже стать фактическим правителем Японии. Звали его Тоетоми Хидэеси.

Именно этот человек и предпринял первую попытку превратить самураев в замкнутое сословие. Согласно его указу (конец XVI века) принадлежность к военному сословию стала наследственной. Он же под страхом смертной казни запретил ношение оружия всем жителям страны, кроме самураев. Его преемник Токугава Иэясу завершил обособление этого сословия, наделив самураев различными привилегиями: например, они не платили налогов, обладали судебной властью и только их назначали на всегосударственные должности. Произошло это лишь в начале XVII века.

Интересно, что именно в данное время раздробленная Япония наконец-то объединилась и все войны в стране закончились. Поэтому самураям фактически не с кем было сражаться. Удивительно, что не прошло и двух десятков лет мирной жизни, как боевая подготовка этих профессиональных воинов упала, что называется, до нуля. Документы того времени пестрят жалобами различных дайме (правители областей) и государственных чиновников на то, что подчиненные им самураи не умеют обращаться с оружием, не знают элементарных правил воинского искусства и совершенно недисциплинированны.

Именно в это время, чтобы хоть как-то предотвратить быстрое разложение военного сословия, и начал создаваться миф о самурае, краткое содержание которого было изложено выше. Тогда же появился и знаменитый кодекс самурайской чести "Бусидо", основанный на литературных произведениях Дайдодзи Юдзана (1639-1730) "Начальные основы воинских искусств" и "Сокрытое в листве" ("Хагакурэ") Дзётё Дзинъэмона Ямамото (1659-1719). Собственно говоря, именно эти два литератора и являются первыми создателями современного образа "идеального самурая", который, если честно, во многом был выдуман ими самими. Однако зерна попали на хорошую почву — в течение уже четырех столетий их "идеальный самурай" вполне себе затмевает реального.

А каковы же были реальные самураи? На самом деле, если учитывать, что все крупные битвы Японии были выиграны в результате предательства (кроме, пожалуй, битвы при Нагасино в 1575 году), сложно говорить о том, что верность господину была главной самурайской добродетелью. Во все времена отряды самураев спокойно переходили из одного противоборствующего лагеря в другой, и это никем публично не осуждалось, наоборот, даже поощрялось (тем, что изменников всегда щедро награждали).

Некоторые кланы даже специально делились на две части, которые поддерживали разных противников — чтобы в независимости от того, кто победит, получить причитающиеся за службу деньги (так поступали, например, сацумские семейства Симадзу, Оути и Сибуйя в XIV—XV веках). Это несколько противоречит представлению о том, что самураи служили бескорыстно, просто из чувства долга. А некоторые полководцы того времени (да и более позднего тоже) считали предательство обычным элементом военной стратегии. Например, Акэти Мицухидэ (XVI век) как-то сказал, что "честные люди встречаются лишь среди простолюдинов, для самурая же ложь и предательство — необходимая часть воинского искусства".

Представление о храбрости самураев тоже весьма преувеличено. Известны случаи, когда огромное войско разбегалось лишь при приближении противника, так и не вступив с ним в бой (например, в битвах при Фудзигава и Курихара, XII век). Кстати, фантастическую трусость самураи проявляли во время вышеупомянутой войны в Корее — об этом свидетельствуют не только японские, но также корейские и китайские источники. Часто отряд плохо вооруженных местных партизан легко обращал в бегство крупное японское соединение.

Насчет же предпочтения смерти бесчестью следует заметить, что подобный способ решать проблемы был характерен для всех японцев того времени, а не являлся "визитной карточкой" исключительно самураев. Этот обычай появился в Стране восходящего солнца вместе с буддизмом. Известно, что среди адептов учения Будды весьма популярно ритуальное самоубийство (при котором монах, например, сознательно морит себя голодом или с помощью специальных упражнений останавливает дыхание). В упрощенной форме он со временем распространился по всей Японии — известно много случаев, когда самоубийство совершали жители целых деревень, протестуя таким образом против повышения налогов. Просто самураи сводили счеты с жизнью наиболее красивым и зрелищным способом — вспарывая себе живот в специально подобранной для этого обстановке.

То, что самураи в массе своей были ценителями прекрасного, а также поэтами, философами и художниками, тоже вызывает сомнения. Дело в том, что во время междоусобных войн представители военного сословия, начиная сражаться с подросткового возраста, редко доживали до двадцати пяти лет. За это время они толком-то читать и писать научиться не успевали, что уж тут говорить о какой-то литературной деятельности (согласно документам XV—XVI веков, безграмотность среди самураев была просто фантастической). Конечно, в семнадцатом столетии, после окончания войн, уровень их образованности резко возрос, но именно тогда-то они, как мы знаем, перестали быть воинами. Так что времени на создание произведений искусства стало достаточно.

Что касается мастерского владения мечом, то и здесь не все так просто. В литературе времен междоусобных войн поединки на мечах описываются крайне редко, зато везде говорится о том, что любимым оружием самураев был лук. Позже, когда португальцы завезли в Японию аркебузы, большинство самураев стремилось приобрести именно их. Да и особенности строения доспехов разных эпох говорят о том, что их основной функцией была защита именно от стрел, а вот фехтовать в них было весьма неудобно. Так что, судя по всему, меч являлся для самурая лишь вспомогательным оружием. Что касается "культа меча", то он появился еще до самураев, поскольку данное оружие являлось одним из символов императорской власти.

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Итак, как мы видим, реальные самураи на самом деле мало чем отличались от ландскнехтов или рыцарей средневековой Европы. Это были обычные профессиональные солдаты со всеми их достоинствами и недостатками. Однако миф о себе они создали действительно красивый. Который смог пережить самих самураев более чем на сто лет. И умирать пока явно не собирается…