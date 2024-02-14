Еда от старения: эти три блюда стоит готовить чаще для продления молодости

Эксперт по омоложению поделилась рецептами блюд, богатых коллагеном

3:35 Your browser does not support the audio element. Еда

После 35 лет выработка естественного коллагена в организме сокращается. Это приводит к появлению морщин, вялости и потере упругости кожи. Ногти и волосы становятся тонкими и быстрее ломаются, активнее проявляется целлюлит.

Фото: Pravda.Ru by Галина Хусаинова

В каких продуктах содержится коллаген

Чтобы получать коллаген из пищи, необходимо включить в свой рацион:

животный белок — это яйца (лучше перепелиные, не куриные),

рыбу,

белое мясо,

ягоды и фрукты, которые являются источником антиоксидантов и ферментов: чёрная смородина, клубника, малина, апельсин, киви, грейпфрут, манго,

растительный белок — семена тыквы, подсолнечника, конопли, миндаль,

сернистые продукты — помогают синтезировать коллаген: чеснок, лук, сельдерей, оливки;

морские водоросли: морская капуста, водоросли вакаме, чука.

Самый малоэффективный вариант получения коллагена из еды — заваривание желатина и употребление в пищу большого количества холодца. Для поддержания нормы по коллагену придётся съедать значительные объёмы пищи — никакой пользы для фигуры это точно не принесёт, только поджелудочную нагрузит.

Рецептами блюд, которые помогут восполнить баланс коллагена, поделилась с Pravda.Ru инструктор по биохакингу, эксперт в области омоложения, долголетия, повышения эффективности мозга Галина Хусаинова.

Рецепты блюд, богатых коллагеном

Паста с водорослями

Ингредиенты

Макароны из чечевицы или твёрдых сортов пшеницы

Вакаме водоросли

Сыр пармезан

Ароматное оливковое масло с трюфелем

Приготовление

Отварить макароны до состояния аль денте. Залить горячей водой сухие водоросли вакаме. После набухания водоросли откидываем на дуршлаг и соединяем с готовой пастой. Для аромата добавляем масло с трюфелем, перемешиваем и раскладываем на тарелки. Сверху посыпаем сыром пармезан. Можно подавать к столу как самостоятельное блюдо или в сочетании с морепродуктами.

Салат для омоложения

Ингредиенты

Водоросли вакаме

Огурец

Стебли горца сахалинского или ревень

Зелень листовая

Ягоды брусники

Редис

Розовая соль

Густой бальзамический уксус

Масло виноградной косточки

Приготовление

Водоросли вакаме замочите в горячей воде на 10 минут, воду слейте, водоросли нашинкуйте. Также тонкой соломкой нашинкуйте огурец и редис. Стебли горца сахалинского натрите на крупную терку. Затем в салат нашинкуйте соломкой любую листовую зелень, добавьте ягоды брусники. Их нужно вмешать в салат вместе с редисом. В качестве заправки используется смесь из розовой соли, густого бальзамического уксуса и масла виноградной косточки.

Тёплый салат с огурцом и водорослями

Ингредиенты

Морская капуста

Огурец

Яйцо

Салатная зелень

Чёрный кунжут

Красная сладкая паприка и сумах кожевенный

Приготовление

На 1 минуту положить готовый салат из морской капусты в горячую воду. Откинуть на дуршлаг и выложить первым слоем на тарелку. Вторым слоем — нарезанные огурцы, подогретые на сковородке со специями и чёрным кунжутом. Третий — измельчённое варёное яйцо. Далее мелко порубленный пучок салатной зелени. Дополнительной соли или заправки гарнир не требует. Великолепно сочетается с суфле из птицы или рыбы.