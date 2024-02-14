После 35 лет выработка естественного коллагена в организме сокращается. Это приводит к появлению морщин, вялости и потере упругости кожи. Ногти и волосы становятся тонкими и быстрее ломаются, активнее проявляется целлюлит.
Чтобы получать коллаген из пищи, необходимо включить в свой рацион:
Самый малоэффективный вариант получения коллагена из еды — заваривание желатина и употребление в пищу большого количества холодца. Для поддержания нормы по коллагену придётся съедать значительные объёмы пищи — никакой пользы для фигуры это точно не принесёт, только поджелудочную нагрузит.
Рецептами блюд, которые помогут восполнить баланс коллагена, поделилась с Pravda.Ru инструктор по биохакингу, эксперт в области омоложения, долголетия, повышения эффективности мозга Галина Хусаинова.
Отварить макароны до состояния аль денте. Залить горячей водой сухие водоросли вакаме. После набухания водоросли откидываем на дуршлаг и соединяем с готовой пастой. Для аромата добавляем масло с трюфелем, перемешиваем и раскладываем на тарелки. Сверху посыпаем сыром пармезан. Можно подавать к столу как самостоятельное блюдо или в сочетании с морепродуктами.
Водоросли вакаме замочите в горячей воде на 10 минут, воду слейте, водоросли нашинкуйте. Также тонкой соломкой нашинкуйте огурец и редис. Стебли горца сахалинского натрите на крупную терку. Затем в салат нашинкуйте соломкой любую листовую зелень, добавьте ягоды брусники. Их нужно вмешать в салат вместе с редисом. В качестве заправки используется смесь из розовой соли, густого бальзамического уксуса и масла виноградной косточки.
На 1 минуту положить готовый салат из морской капусты в горячую воду. Откинуть на дуршлаг и выложить первым слоем на тарелку. Вторым слоем — нарезанные огурцы, подогретые на сковородке со специями и чёрным кунжутом. Третий — измельчённое варёное яйцо. Далее мелко порубленный пучок салатной зелени. Дополнительной соли или заправки гарнир не требует. Великолепно сочетается с суфле из птицы или рыбы.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.