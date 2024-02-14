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Ирина Гусакова
Еда от старения: эти три блюда стоит готовить чаще для продления молодости

Эксперт по омоложению поделилась рецептами блюд, богатых коллагеном

3:35
Еда

После 35 лет выработка естественного коллагена в организме сокращается. Это приводит к появлению морщин, вялости и потере упругости кожи. Ногти и волосы становятся тонкими и быстрее ломаются, активнее проявляется целлюлит.

Эксперт по омоложению поделилась рецептами блюд, богатых коллагеном
Фото: Pravda.Ru by Галина Хусаинова

В каких продуктах содержится коллаген

Чтобы получать коллаген из пищи, необходимо включить в свой рацион:

  • животный белок — это яйца (лучше перепелиные, не куриные),
  • рыбу,
  • белое мясо,
  • ягоды и фрукты, которые являются источником антиоксидантов и ферментов: чёрная смородина, клубника, малина, апельсин, киви, грейпфрут, манго,
  • растительный белок — семена тыквы, подсолнечника, конопли, миндаль,
  • сернистые продукты — помогают синтезировать коллаген: чеснок, лук, сельдерей, оливки;
  • морские водоросли: морская капуста, водоросли вакаме, чука.

Самый малоэффективный вариант получения коллагена из еды — заваривание желатина и употребление в пищу большого количества холодца. Для поддержания нормы по коллагену придётся съедать значительные объёмы пищи — никакой пользы для фигуры это точно не принесёт, только поджелудочную нагрузит.

Рецептами блюд, которые помогут восполнить баланс коллагена, поделилась с Pravda.Ru инструктор по биохакингу, эксперт в области омоложения, долголетия, повышения эффективности мозга Галина Хусаинова.

Рецепты блюд, богатых коллагеном

Паста с водорослями

Ингредиенты

  • Макароны из чечевицы или твёрдых сортов пшеницы
  • Вакаме водоросли
  • Сыр пармезан
  • Ароматное оливковое масло с трюфелем

Приготовление

Отварить макароны до состояния аль денте. Залить горячей водой сухие водоросли вакаме. После набухания водоросли откидываем на дуршлаг и соединяем с готовой пастой. Для аромата добавляем масло с трюфелем, перемешиваем и раскладываем на тарелки. Сверху посыпаем сыром пармезан. Можно подавать к столу как самостоятельное блюдо или в сочетании с морепродуктами.

Салат для омоложения

Ингредиенты

  • Водоросли вакаме
  • Огурец
  • Стебли горца сахалинского или ревень
  • Зелень листовая
  • Ягоды брусники
  • Редис
  • Розовая соль
  • Густой бальзамический уксус
  • Масло виноградной косточки

Приготовление

Водоросли вакаме замочите в горячей воде на 10 минут, воду слейте, водоросли нашинкуйте. Также тонкой соломкой нашинкуйте огурец и редис. Стебли горца сахалинского натрите на крупную терку. Затем в салат нашинкуйте соломкой любую листовую зелень, добавьте ягоды брусники. Их нужно вмешать в салат вместе с редисом. В качестве заправки используется смесь из розовой соли, густого бальзамического уксуса и масла виноградной косточки.

Тёплый салат с огурцом и водорослями

Ингредиенты

  • Морская капуста
  • Огурец
  • Яйцо
  • Салатная зелень
  • Чёрный кунжут
  • Красная сладкая паприка и сумах кожевенный

Приготовление

На 1 минуту положить готовый салат из морской капусты в горячую воду. Откинуть на дуршлаг и выложить первым слоем на тарелку. Вторым слоем — нарезанные огурцы, подогретые на сковородке со специями и чёрным кунжутом. Третий — измельчённое варёное яйцо. Далее мелко порубленный пучок салатной зелени. Дополнительной соли или заправки гарнир не требует. Великолепно сочетается с суфле из птицы или рыбы.

13 продуктов с Коллагеном, которые Омолаживают Кожу
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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