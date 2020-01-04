Шикарные особняки Джастина Бибера

Как сообщали многочисленные издания, звездная пара в лице Джастина Бибера и Хейли Болдуин подыскивают жилище в Нью-Йорке. Пока что они обустраивают свой семейный быт в особняке, который находится в Онтарио, Канада. Этот коттедж приобрел певец летом прошлого года за 5 млн долларов.

У этой звездной пары, судя по всему, далекоидущие планы на дальнейшую жизнь. Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу больше года назад, а сейчас усердно трудятся над поиском нового пристанища в Нью-Йорке. На сегодняшний день они проживают в доме, который находится в прибрежной зоне озера Пуслинч-Лейк, что в Онтарио.

Особняк расположен на участке земли, площадью больше 40 га. Кроме основного здания, где живут влюбленные, на территории присутствуют сооружения хозяйственного назначения, хлев, конюшни и манеж для верховой езды.

Дом занимает пространство в 836 кв. м и там есть все, что нужно каждому человеку для комфортной и счастливой жизни: пять спальных комнат с собственными санузлами в каждой из них, гостиная зона, кухня открытого плана, собственный кинотеатр, спортивный зал, винный погребок и комната для игры в бильярд.

Вообще это здание было классическим фермерским домом, который в последующем перестроили и сделали более функциональным. На сегодняшний день это современный особняк с дизайнерским стильным ремонтом, который включает в себя высокие балочные полы, панорамные окна и полы с подогревом, что является очень нужной опцией для суровых зим этого региона. Летом полы можно переключить в охлаждающий режим.

Белые стены стали отличным фоном для брендовой мебели, где можно наблюдать популярные кресла Еames Рlаstic Аrmchаir DAW Чарльза и Рэй, которые сейчас производятся маркой Vitra.

Коттедж на голливудских холмах

Кроме ранее указанной недвижимости у певца есть особняк, который считается его первым серьезным приобретением. Дом, стоимостью 10,8 млн долларов, Джастин приобрел себе в качестве подарка на свое 18-летие. Там он проживал еще в то время, когда встречался с Селеной Гомес.

Особняк площадью 2865 кв. м пришелся звезде по вкусу из-за стеклянной стены в гостиной. Шикарный вид из окна никого не оставит равнодушным.

В коттедже 5 спальных комнат, свой уголок для SPA-процедур, современный и модный дизайн, а также классический набор: бассейн, тренажерный зал и кинотеатр.

Герои нашей статьи — не единственная парочка влюбленных, которая сразу после вступления в брак приобрела недвижимость. Популярная модель Карли Клосс и ее муж Джошуа Кушнер после перехода на новый этап отношений тоже принялись за поиски своего уютного гнездышка, а старый дом решили продать за 7 млн долларов.

Фото превью: getworldmedia. com Фото материала: nedvijdom.ru; elledecoration.ru