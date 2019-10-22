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Автор Диана Гаврилова

Девять самых больших квартир в Москве

Недвижимость print

В столице самой большой страны любят всё большое, а особенно большие апартаменты. Следующий топ недвижимости будет интересен тем, кто ищет себе просторное жилье в Москве.

Первое место. Пентхаус в четыре этажа расположен в ЖК West Side. Общая площадь помещения составляет 879 квадратных метров. Сюда входит 10 комнат, из них 8 являются спальнями. Здесь также находятся кинотеатр, офис, пара кухонь и террас. И несомненной фишкой квартиры является собственный лифт.

Второе место. Это апартаменты в 804 квадратных метра, которые расположены в комплексе "Остров фантазий". Площади включают в себя гостиную, работающий камин, отдельные зоны для отдыха и приема гостей, кинотеатр, собственную террасу, площадь которой равна 150 квадратным метрам. Также в апартаментах размещена зона спа, она состоит из сауны, хамама, джакузи с окном и комнату для отдыха.

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Третье место. Пентхаус в 800 квадратных метров находится в ЖК "Алиса". Эти апартаменты включают в себя 7 комнат, а также гардеробные, большую и просторную террасу, собственную атмосферную библиотеку и зону спа в виде хамама. Фишкой этой квартиры являются высокие потолки, высота которых 5 метров, только представьте!

Четвертое место. На этой позиции просторный дуплекс, размер которого составляет 758,7 квадратных метров, который располагается в жилом комплексе в Гранатном переулке и имеет два уровня. Апартаменты имеют 10 потрясающих светлых комнат, а еще огромный холл, помещение для гардеробной, библиотека, где работает настоящий камин. Особенностью квартиры является барная зона. А на крыше самого комплекса располагается обзорная площадка с невероятным видом на Москву.

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Пятое место. На этой строчке элитного квартирного хит-парада Москвы находится пентхаус в три уровня, который находится в ЖК "Золотые ключи-2". Площадь апартаментов равна 583 квадратным метрам. Планировка квартиры рассчитана на пять спален и одну дополнительную комнату под индивидуальные нужды. Квартира освещается со всех четырех сторон, в каждой комнате панорамные окна. Имеется просторная собственная терраса.

Шестое место. Самый инновационный и высокий комплекс "Москва-Сити". В башне "Федерация" располагается шикарная квартира в 530 квадратных метров. Здесь есть и просторная гостиная, совмещенная со столовой, и уютные спальни с индивидуальными санузлами, огромное гардеробное помещение.

Седьмое место. "Кутузовская Ривьера", великолепный пентхаус площадью в 522 квадратных метра. Фишка квартиры в ее трех уровнях, на каждом располагается несколько спален, а также прилагается большая терраса.

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Восьмое место. В доме на Земледельческом переулке находится квартира, размер которой составляет 414 квадратных метров. В ней расположены пять комнат, настоящий камин и, как это принято у богачей, терраса. Ну и в качестве бонуса — собственный лифт из подземного паркинга.

Девятое место. Последние в списке самых больших квартир Москвы являются апартаменты на Остоженке. Здесь на 350 квадратных метрах располагаются гостиная с выходом на собственную 150 квадратную террасу, несколько спален и санузлов, а также гардеробная. Фишкой является не только квадратура, но и само расположение квартиры.

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Фото: rieltor.crimea.ua

Темы элитное жилье недвижимость в москве самая большая квартира
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Девять самых больших квартир в Москве
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