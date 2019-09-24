Шикарные апартаменты звезд, которым можно позавидовать

Красиво жить не запретишь, тем более, когда позволяют средства. Некоторые звезды обзавелись просто шикарными апартаментами, в которых можно заплутать. Но не останавливаются на достигнутом — приобретают новое жилье.

Фото:klikabol.com

Итальянская неоклассика Филиппа

Кто-кто, а Филипп Киркоров может себе позволить и не такое. Со своими детьми он живет в загородном доме, который обошелся певцу в $12 млн. Особняк построен на полуострове, в живописном месте Мякининской поймы Москвы-реки.

Фото: klikabol.com

Конечно, у певца есть и квартира в столице. Ее общая площадь — 260 кв. м. Здесь есть раритетные вещи — чего стоит один диван из кожи угря. Помимо российского жилья, Филипп обзавелся жилплощадью в Америке, а также квартирой и домом в Болгарии.

Рублевский дом Стаса Михайлова

Фото: privl.ru

По многим источникам, певец считается одним из самых дорогих российских исполнителей. Поэтому неудивительно, что его дом находится на Рублевке.

Фото: liveinternet.ru

Он обошелся артисту почти в миллион евро. У Стаса есть и квартира в одном из самых престижных жилищных комплексов Москвы.

Подарок от поклонника для Николая Баскова

Фото: klikabol.com

Певец с шикарным голосом покорил своим творчеством миллиардера Тельмана Исмаилова. Бывший директор измайловского рынка настолько растрогался, что подарил Николаю элитную квартиру, расположенную неподалеку от храма Христа Спасителя.

А обустраивать жилье певец доверил Валентину Юдашкину. Ремонт обошелся Николаю в 1 млн евро, а сама квартира площадью 320 кв. м стоит примерно $10 млн.

Фото: klikabol.com

Тот же самый поклонник подарил певцу виллу в Анталии. В ней расположены две гостиные, отделанные парчой и золотом, 4 спальни и столько же ванных комнат. Есть в коттедже турецкий хамам и две лоджии.

Жилье Анастасии Волочковой

Фото: klikabol.com

У балерины есть два особняка — в Питере и Москве. Во время строительства первого Анастасия не доплатила подрядчикам приличную сумму. Здесь все дышит шиком — множество зеркал, портьеры, канделябры, золоченые бра и огромные люстры наполняют помещения.

Московский особняк тоже манит роскошью. Он обошелся балерине в $3 млн. В нем Анастасия проводит больше времени.

Дорогие резиденции Иосифа Кобзона

Фото: klikabol.com

Этот народный артист оставил жене множество резиденций в Москве и за ее пределами. Самой дорогой считается его семейный особняк стоимостью 260 млн рублей.

Многие звезды имеют ни одно жилье. Обычно у них есть квартира в Москве и домик в пригороде. А еще они приобретают квартиры и дома там, куда чаще всего отправляются с концертами или на отдых. К примеру, возле моря или поближе к своим родным и близким людям.

Фото: amwomen. ru