Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Татьяна Питерякова

Шикарные апартаменты звезд, которым можно позавидовать

Недвижимость print

Красиво жить не запретишь, тем более, когда позволяют средства. Некоторые звезды обзавелись просто шикарными апартаментами, в которых можно заплутать. Но не останавливаются на достигнутом — приобретают новое жилье.

Шикарные апартаменты звезд, которым можно позавидовать. 404348.jpeg
Фото:klikabol.com

Итальянская неоклассика Филиппа

Кто-кто, а Филипп Киркоров может себе позволить и не такое. Со своими детьми он живет в загородном доме, который обошелся певцу в $12 млн. Особняк построен на полуострове, в живописном месте Мякининской поймы Москвы-реки.

Шикарные апартаменты звезд, которым можно позавидовать. 404347.jpeg
Фото: klikabol.com

Конечно, у певца есть и квартира в столице. Ее общая площадь — 260 кв. м. Здесь есть раритетные вещи — чего стоит один диван из кожи угря. Помимо российского жилья, Филипп обзавелся жилплощадью в Америке, а также квартирой и домом в Болгарии.

Рублевский дом Стаса Михайлова

Шикарные апартаменты звезд, которым можно позавидовать. 404349.jpeg
Фото: privl.ru

По многим источникам, певец считается одним из самых дорогих российских исполнителей. Поэтому неудивительно, что его дом находится на Рублевке.

Шикарные апартаменты звезд, которым можно позавидовать. 404350.jpeg
Фото: liveinternet.ru

Он обошелся артисту почти в миллион евро. У Стаса есть и квартира в одном из самых престижных жилищных комплексов Москвы.

Подарок от поклонника для Николая Баскова

Шикарные апартаменты звезд, которым можно позавидовать. 404352.jpeg
Фото: klikabol.com

Певец с шикарным голосом покорил своим творчеством миллиардера Тельмана Исмаилова. Бывший директор измайловского рынка настолько растрогался, что подарил Николаю элитную квартиру, расположенную неподалеку от храма Христа Спасителя.

А обустраивать жилье певец доверил Валентину Юдашкину. Ремонт обошелся Николаю в 1 млн евро, а сама квартира площадью 320 кв. м стоит примерно $10 млн.

Шикарные апартаменты звезд, которым можно позавидовать. 404351.jpeg
Фото: klikabol.com

Тот же самый поклонник подарил певцу виллу в Анталии. В ней расположены две гостиные, отделанные парчой и золотом, 4 спальни и столько же ванных комнат. Есть в коттедже турецкий хамам и две лоджии.

Жилье Анастасии Волочковой

Шикарные апартаменты звезд, которым можно позавидовать. 404354.jpeg
Фото: klikabol.com

У балерины есть два особняка — в Питере и Москве. Во время строительства первого Анастасия не доплатила подрядчикам приличную сумму. Здесь все дышит шиком — множество зеркал, портьеры, канделябры, золоченые бра и огромные люстры наполняют помещения.

Московский особняк тоже манит роскошью. Он обошелся балерине в $3 млн. В нем Анастасия проводит больше времени.

Дорогие резиденции Иосифа Кобзона

Шикарные апартаменты звезд, которым можно позавидовать. 404353.jpeg
Фото: klikabol.com

Этот народный артист оставил жене множество резиденций в Москве и за ее пределами. Самой дорогой считается его семейный особняк стоимостью 260 млн рублей.

Многие звезды имеют ни одно жилье. Обычно у них есть квартира в Москве и домик в пригороде. А еще они приобретают квартиры и дома там, куда чаще всего отправляются с концертами или на отдых. К примеру, возле моря или поближе к своим родным и близким людям.

Фото: amwomen. ru

Темы басков михайлов киркоров волочкова недвижимость звезд
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Шикарные апартаменты звезд, которым можно позавидовать
Здоровье
Методы механической обработки и фармакотерапия контагиозного моллюска
Здоровье
Аллергены выявляются путем анализа крови и специальных тестов
Новости Все >
Бюджетникам увеличат зарплаты с 1 октября
Итоги МРЭФ-2019: тысяча участников и сделки на миллиарды
Экс-главе Литвы в США предложили стать послом "Поколения равных прав"
Киселев признал, что в сюжетах его телепрограммы были ошибки
Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении Су-34 ее границ
В Крымском футбольном союзе готовы заявить Мамаева на чемпионат
В Сочи начался пик осенней миграции птиц
Xiaomi представила смартфон с экраном и на лицевой, и на задней панели
Российские волейболистки обыграли Голландию на Кубке мира
Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита "нормандской четверки"
Последние материалы
Xiaomi представила смартфон с экраном и на лицевой, и на задней панели
Российские волейболистки обыграли Голландию на Кубке мира
Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита "нормандской четверки"
Под Томском мужчина угрожал устроить теракты с помощью груш и голубя
Матч отбора ЧМ-2022 КНДР - Корея состоится в Пхеньяне
Полицейские предотвратили массовое убийство в одной из школ Кирова
Опрос: большинство россиян провели летний отпуск на даче или же дома
Грузия просит Финляндию обсуждать с РФ "оккупированные" ею территории
Россиянка Трусова не может побить мировой рекорд из-за правил ISU
Российский пилот Маркелов заменит погибшего Юбера в "Формуле-2"
Популярное
Авто
Какая машина подходит по знаку Зодиака

Что ни говори, но даже закоренелые скептики и атеисты, время от времени заглядывают в гороскоп. Давайте узнаем, какие автомобили подходят тому или иному знаку Зодиака.

Какая машина подходит по знаку Зодиака
American Interest: Арктика принадлежит США, а не России
Военные новости
American Interest: Арктика принадлежит США, а не России
Новости Владивостока сегодня
Пожар в ТЦ Владивостока мог начаться из-за взрыва баллона с газом
Волейбол. Новости
Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева
Соломон Соловьев Рожденные 24 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер США дали советы Гитлеру, как победить Россию Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский лишил депутатов неприкосновенности – что за этим последует Руслан Веснянко
Комментарии
В США утверждают, что ВАДА может лишить Россию шансов на ЧМ-2022
В США утверждают, что ВАДА может лишить Россию шансов на ЧМ-2022
Крым сверху хотят назвать Тавридой. В чем подвох?
Минск пригласил наблюдателей из России и Украины на выборы в парламент
В США утверждают, что ВАДА может лишить Россию шансов на ЧМ-2022
Депутат предложил давать дачникам осенью дополнительные выходные
Ученые из США обнаружили способ, как вернуть артериям былую эластичность
Пока Кокорин сидел в тюрьме, на его авто 40 раз нарушили ПДД
Верховный муфтий предложил узаконить многоженство в нацреспубликах РФ
Верховный муфтий предложил узаконить многоженство в нацреспубликах РФ
Верховный муфтий предложил узаконить многоженство в нацреспубликах РФ
США дали советы Гитлеру, как победить Россию
В США утверждают, что ВАДА может лишить Россию шансов на ЧМ-2022
Жительница Ивановской области нанесла телесные повреждения мужу ложкой
Ученые: найдено новое доказательство существования инопланетян
Ученые: найдено новое доказательство существования инопланетян
Американский хоккеист Принс: Белоруссия - не Россия, на 95% Европа
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
Полиция не дала шаману Сане ударить в бубен
Опрос: 59% россиян не имеют никаких сбережений
В российской армии сформируют первый отряд беспилотных разведчиков
История и современность
Битва за Гуам: японцы потеряли 18337 убитых, американцы - 1783
Битва за Гуам: японцы потеряли 18337 убитых, американцы - 1783
Почему наши предки хранили масло в болоте
Почему наши предки хранили масло в болоте
В российской армии сформируют первый отряд беспилотных разведчиков
В российской армии сформируют первый отряд беспилотных разведчиков
США, Румыния и Украина проведут наблюдательный полет над РФ
США, Румыния и Украина проведут наблюдательный полет над РФ
Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Российский истребитель шестого поколения станет беспилотным
Российский истребитель шестого поколения станет беспилотным
Почему Каспийское море не стало внутренним морем Российской империи
Почему Каспийское море не стало внутренним морем Российской империи
Товарищ Хайдер: за что в СССР уважали американского ученого, голодавшего 218 дней
Товарищ Хайдер: за что в СССР уважали американского ученого, голодавшего 218 дней
Запад готовит удар по России в 2021 году
Запад готовит удар по России в 2021 году
Минтруд не хочет отпускать стариков на "голодную" пенсию
Минтруд не хочет отпускать стариков на "голодную" пенсию
Фотогалереи
Главный "проходимец" российских дорог 5 Фото Главный "проходимец" российских дорог
Голливуд обязан им гламуром 10 Фото Голливуд обязан им гламуром
Оборотни. Правда или миф? 7 Фото Оборотни. Правда или миф?
Пророческие сны снятся избранным 8 Фото Пророческие сны снятся избранным
Красавица - да не всем нравится 6 Фото Красавица - да не всем нравится
Домашнее
Что нужно есть после сорока лет, чтобы сохранить здоровье и вес?
Нужно не контролировать и наказывать подростка, а верить в него
Как понять, что ребенку некомфортно в школе: четыре признака
Поможет ли яблочный уксус справиться с вагинальной дрожжевой инфекцией?
Три недуга, которые раньше были неизвестны человеку
Семейный гороскоп на 23 - 29 сентября: у Скорпиона много забот с детьми, у Овна - с самим собой
Общий гороскоп на 23 - 29 сентября: Весы смогут найти новую работу, а Рыбы выиграть в лотерею
Семь наиболее опасных мест, куда детям лучше не лезть
Исследование: люди с болезнями десен чаще страдают от гипертонии
Исследование: люди с болезнями десен чаще страдают от гипертонии
У Собчак после скандальной свадьбы обострилось серьезное заболевание
У Собчак после скандальной свадьбы обострилось серьезное заболевание
Как хорошо выглядеть без косметики
Как хорошо выглядеть без косметики
Евгений Петросян не может попасть в свой особняк
Евгений Петросян не может попасть в свой особняк
Доктора признали опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельной - СМИ
Доктора признали опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельной - СМИ
Волочкова рассказала об унижениях со стороны Собчак
Волочкова рассказала об унижениях со стороны Собчак
6 базовых вещей осеннего гардероба
6 базовых вещей осеннего гардероба
Делаем маски из глины
Делаем маски из глины
Перепланировка «однушки» своими руками
Перепланировка «однушки» своими руками
В Отрадном мастер по маникюру обокрала квартиры своих клиенток
В Отрадном мастер по маникюру обокрала квартиры своих клиенток
Забавные фото
Гений инженерной мысли 5 Фото Гений инженерной мысли
Один кадр - одна жизнь 9 Фото Один кадр - одна жизнь
Танзания. Колыбель человеческой цивилизации 10 Фото Танзания. Колыбель человеческой цивилизации
Гризли на рыбалке 7 Фото Гризли на рыбалке
Народное творчество подданных Трампа 9 Фото Народное творчество подданных Трампа
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ