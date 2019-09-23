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Автор Владан Джурич

Как обменять городскую квартиру на загородный дом

Недвижимость print

Обмен квартиры на загородный жилой дом чаще всего встречается в крупных городах. Как правило, такие сделки распространены в столице, поскольку стоимость имущества в разы выше, чем в других городах. Специалисты в области недвижимости поделились своим мнением по поводу услуг trade-in для недвижимого имущества.

По словам экспертов, услуги обмена в недвижимости были заимствованы из автомобильного рынка. Сначала были эксперименты на квартирах — покупатель получал имущество в новостройке, отдавая взамен недвижимость вторичного рынка. Сегодня же существует возможность обмена квартиры на загородные дома.

До интеграции услуг трейд-ин застройщики использовали другую схему. Они выкупили квартиру у покупателя, предлагая уже имеющееся имущества вторичного рынка. Однако, такая схема была невыгодна, поскольку обе стороны теряли много средств.

Сейчас же очень хорошо действует услуга трейд-ин или по-другому — взаимозачет. Застройщики действуют по следующему принципу:

1. Потенциальный покупатель выбирает желаемый участок с возможностью рассрочки от 1 до 3-х лет.

2. Проводится оценка собственности покупателя.

3. Квартира выставляется на продажу агентством недвижимости.

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После этого, покупатель получает загородный дом, а деньги за квартиру идут на покрытие средств за участок. Иногда этот процесс может реализовываться параллельно. Другими словами, один специалист занимается подбором загородного дома, а другой — оценивает квартиру, выставляет ее на продажу и ищет потенциальных покупателей.

По словам специалистов, продажа по схеме трейд-ин осуществляется риэлтерскими агентствами и застройщиками. Следует выбирать крупные компании, поскольку услуга обмена доступна только организациям, строящим коттеджные поселки.

Популярность таких сделок пока находится на низком уровне. Доля сделок от всех проведенных операций составляет не более 5%. Такая тенденция связана с тем, что большая часть покупателей предпочитает продавать квартиры через знакомых, чтобы выручить больше средств. После этого люди уже задумываются о покупке загородного дома.

Эксперты также отмечают, что потенциальные клиенты готовы добавить к обмену в среднем 15% для покупки загородного дома. При этом у людей остается весьма ограниченное количество средств, не позволяющее выбрать более качественный объект строительства.

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По мнению специалистов, популярность услуг обмена недвижимости будет постепенно расти. Такой подход позволит освободить время потенциального клиента. При этом большинство сделок имеют маленький процент доплаты к итоговой сумме. Таким образом, взаимозачет на рынке недвижимости — это выгодный способ приобретения нового объекта строительства.

Сейчас отмечает тенденция обмена загородных домов. Люди предпочитают отдавать большие дома взамен на маленькие. Как правило, потенциальные покупатели — это семьи с детьми.

К сожалению услуга обмена квартиры на загородный дом имеет свои недостатки. Во-первых, клиенту приходится долго ждать, поскольку за свое имущество он хочет выручить как можно больше средств. Во-вторых, завершенность загородного проекта должна составлять не менее 50%. При этом остается риск, что клиенту придется искать временное место проживания.

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Фото: realts.ru

Темы недвижимость услуги обмена загородный дом
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Как обменять городскую квартиру на загородный дом
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