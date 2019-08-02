Жизнь в капсуле: как живут люди на 9 квадратных метрах

Просторное жилье — мечта большинства жителей. Многие жалуются на то, что не могут нормально разместиться в тесной квартирке, и стремятся улучшить жилищные условия. Как тогда объяснить, что площадь квартир в одном из самых знаменитых зданий мира составляет всего 8,9 квадратных метров?

Маленькая страна, удивившая мир

На самом деле причина проста — нехватка места. Это необычное здание создано японскими архитекторами. В этой стране вопрос личного пространства стоит очень остро: Япония занимает двадцать пятое место в мире по плотности населения, и на один квадратный километр в ней приходится 336 человек. То есть примерно три тысячи метров на каждого. Именно поэтому Япония поражает туристов из более "просторных" стран огромными очередями, отсутствием тротуаров и неожиданной архитектурой.

Очень практичные, простые и густонаселенные здания с маленькими и дорогими квартирами — это отличительная черта японских городов. Экономия места вынуждает архитекторов идти на действительно беспрецедентные меры. В обустройстве микроскопических домов японские дизайнеры — настоящие виртуозы. Одним из проектов, поразивших весь мир, стал небоскреб Nakagin Capsule Tower.

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Уникальное здание Nakagin Capsule Tower

Дом был построен еще в 1972 году, но до сих пор постоянно фигурирует во всех дизайнерских рейтингах и изданиях. Это двойной небоскреб в тринадцать этажей, заполненный, словно улей, необычными помещениями-капсулами, причем не только жилыми, но и офисными — всего сто сорок четыре сегмента. Самое удивительное, что здание придумано таким образом, чтобы отдельные капсулы при износе можно было бы заменить без ущерба соседним ячейкам. Это было обусловлено приверженностью проектировщика идее архитектурного метаболизма — он был одним из ее основоположников. Смысл метаболизма в том, чтобы создавать здания-конструкторы, которые бы изменялись вместе с городом, словно два дружественных живых организма. Главное в зданиях, построенных в стиле метаболизма — это основа, а наполнение должно со временем поменяться.

Интересно, что архитектор уникального проекта Кисе Курокава очень любил Россию. Он вдохновлялся зданиями в стиле советского авангарда, участвовал в конкурсе на проект петербургского стадиона и выиграл его.

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Как выглядит стандартная квартира в Nakagin Capsule Tower? Это всего лишь 8,9 метров небольшого пространства с большим круглым окном. Одна стена скрывает в себе встроенную систему хранения. Санузел представляет собой крохотной помещение с ванной для сидения, над которой нависает маленькая раковина.

Фото: mir-s3-cdn-cf.behance.net

Городские власти заявляют о том, что здание пойдет под снос — ведь оно уже пережило свой двадцатипятилетний срок эксплуатации и сильно обветшало. Но общественность против такого решения — ведь это здание является не только эксклюзивным воплощением футуристической дизайнерской мысли и мировой достопримечательностью, но и настоящим символом Японии.

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Фото: inhabitat. com