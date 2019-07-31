Как пенсионер на дереве дом построил

После прочтения "Карлсона" у многих детей, да и некоторых взрослых, появилась мечта — пожить в каком-нибудь сказочном домике, на какой-нибудь необычайно красивой возвышенности. Но если стремиться к мечте, то она вполне может стать реальностью. Так случилось и с пенсионером Терри Мередит, построившим домик на дереве у себя во дворе.

Необычайные пейзажи

Терри живет в Англии. Раньше он был электриком и немного столярничал. У него есть бизнес — неплохой отель для животных. Дом построен в красивом месте. Идея его строительства появилась спонтанно.

Как-то мужчина увидел в своем дворе сильно разросшуюся иву. Она закрывала вид на закат, из-за чего Терри решил спилить несколько ветвей. Когда он залез наверх, поразился впечатляющей картине. Ему сразу же захотелось регулярно наслаждаться такими пейзажами.

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Каркас из сосны и уютная веранда

Дерево достигает в высоту 5 м. Мужчина решил самостоятельно построить на нем дом, сэкономив и получив то, что ему действительно хотелось. На строительство ушло примерно $10 тыс. Каркас постройки был сооружен из сосны, лестница — из каштана и дуба. Строительство длилось год.

Такой домик располагал для общения с друзьями и отдыха. В нем необычайно уютно. Небольшая веранда выглядывает из-под роскошной листвы. Можно долго наслаждаться местной красотой и просто отдыхать.

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Необычайный закат и уютная обстановка

Особенно красиво на дереве вечером — в это время с него можно любоваться на потрясающий закат. Здесь Терри часто бывает с семьей или в одиночку. В домике можно пофантазировать, погрузиться в воспоминания, по-другому взглянуть на мир.

Внутри мини-помещения можно отдохнуть с комфортом — здесь есть спальное место, скамьи с подушками, стулья и небольшой столик. У Терри есть внуки, которые наверняка очень любят бывать в гостях у дедушки.

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Гости и туристы

Соседи тоже регулярно посещают столь необычное жилище. Как-то одна женщина попросила отпраздновать день рождения в уютном домике. Терри ей не отказал, а в знак благодарности получил приглашение на праздник. Гости хорошо провели время — на гриле готовили стейк, смеялись и шутили.

Туристы редко проходят мимо чудо-домика, а хозяин всегда рад их принять. Они же в знак благодарности дают ему небольшую плату. Терри не нуждается в деньгах, поэтому их он отдает на благотворительность. Каждый посетитель может оставить запись в гостевой книге, которая здесь имеется.

Терри — не единственный человек, решившийся на такое строительство. Подобные домики всегда выглядят необычно и манят к себе людей.

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Фото: fb.ru