Рейтинг городов России по высотности домов

Эксперты в области недвижимости провели исследование средней этажности домов в различных городах России. В качестве объекта исследовательской работы использовались дома первичного и вторичного рынков.

По результатам исследования, самые высокие новостройки находятся в Подмосковье. Медианная высота домов составляет 25 этажей. На вторичном рынке абсолютным лидером по количеству этажей оказался Реутов. Медианная этажность домов — 21.

Город с наименьшей средней этажностью находится в Тверской области — Вышний Волочек. Медианная высота домов составляет всего 2 этажа.

Среди лидеров по этажности в новостройках отмечен Долгопрудный. Средняя высота домов на первичном рынке составляет 23 этажа. Сразу за ним располагается Кудрово с медианой в 21 этаж.

В Москве высота новостроек около 20 этажей в среднем. Точно такой же показатель зафиксирован в Ростове-на-Дону. В рейтинге ТОП-10 лидеров по высоте домов последнее место занимает Казань с показателем в 19 этажей.

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Примечательно, что высота новостроек в Санкт-Петербурге ниже, чем в столице и составляет 17 этажей в среднем. Аналогичный показатель этажности наблюдается в Самаре и Краснодаре. Аналогичный показатель зафиксирован в Воронеже и Красноярске.

Минимальная средняя этажность встречается в 31 городе с медианой в 3 этажа. При этом показатель наименьшей высоты составляет всего 2 этажа и встречается только в одном городе — Вышний Волочек.

На вторичном же рынке лидеры по высоте находятся под Москвой и Санкт-Петербургом. Первое место занимает Реутов с показателем в 21 этаж. На втором месте сразу два города — Кудрово и Мурино — 18 этажей. Третье место делят 11 городов Московского региона с высотой в 17 этажей.

На последних местах с наименьшей высотой оказались такие города, как Салехард, Иглино и Богородск. Их средняя высота — 3 этажа. С показателем в 4 этажа в рейтинге отмечается 4 города: в Камчатском и Краснодарском краях, Калининградской и Кировской областях.

В столице страны высота домов на вторичном рынке составляет всего 13 этажей. В Санкт-Петербурге — всего 10. Точно такой же показатель демонстрируется в Краснодаре и Тюмени.

Таким образом, лидерами по высоте на обоих рынках становятся Подмосковье и Санкт-Петербург.

Тем не менее, под Москвой имеется немало городов с маленькой высотой. Среди них — Орехово-Зуево, Фрязино, Шатура и Щелково с показателем в 9 этажей. В Сергиеве Посаде и Солнечногорске медианное количество этажей — 8.

В Крыму также зафиксирована низкая этажность: в Ялте — всего 9 этажей, в Керче — 8, в Феодосии и Алуште — 6 этажей.

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Фото: mskgazeta.ru