В каком городе быстрее всего накопить на квартиру?

Специалисты в области недвижимости провели исследование по скорости накопления на двухкомнатную квартиру в разных городах. По результатам исследовательской работы в ТОП-3 вошли Магнитогорск, Нижний Тагил и Мурманск. В этих городах можно приобрести квартиру уже за 4 года.

Среди городов с наибольшим временем накопления находятся Москва, Сочи и Севастополь. В среднем для покупки квартиры понадобится более 13-17 лет.

Характеристики исследования:

семья состоит из двух человек;

в качестве ежемесячных накоплений используется средняя зарплата;

всего в исследовании приняли участие 77 городов.

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Эксперты отметили, что лучшее соотношение заработных плат и цен на квартиры — на севере и востоке страны. Абсолютным лидером по скорости накопления на двухкомнатную квартиру стал Магнитогорск. Людям потребуется всего 4 года для покупки недвижимости.

На втором месте по скорости накопления на квартиру располагается Нижний Тагил. Понадобится на месяц больше подождать, чтобы приобрести недвижимость в городе. На третьем месте с сильным отрывом находится Мурманск. Семье понадобится более четырех лет для покупки квартиры.

Пять и более лет потребуется для покупки квартиры в Челябинске, Сургуте и Стерлитамаке. Средняя цена двухкомнатной квартиры в Челябинске составляет около 2,2 млн. рублей. В Сургуте цены в два раза выше — около 4,4 млн. рублей в среднем. В Стерлитамаке средняя стоимость двухкомнатной квартиры — чуть более 2,1 млн. рублей.

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Стоит также отметить, что ни один из городов-миллионеров не попал в десятку по скорости накопления. Это означает лишь одно — в крупных городах соотношения заработных плат и цен на квартиры гораздо хуже, чем на севере и востоке России.

Последнее место по скорости накоплений на недвижимость занял город Сочи. Покупка двухкомнатной квартиры возможна только через 17 лет. На предпоследнем месте — Севастополь, где для накоплений потребуется почти 15 лет.

Суть в том, что в туристических городах заработная плата достаточно низкая, а недвижимость ценится гораздо выше. Так, например, в Севастополе средняя зарплата — чуть более 29 тысяч рублей, а средняя цена двухкомнатной квартиры — свыше 5 миллионов.

Столица страны занимает только третье место с конца. На основе данных Росстата, при средней зарплате в 80 тысяч рублей можно накопить на двухкомнатную квартиру за 13 с лишним лет.

В Санкт-Петербурге разница в скорости накоплений сильно отличается от показателей в Москве. Разница составляет на 2 года меньше, чем в столице. Аналогичное значение с Санкт-Петербургом в 11 с лишним лет зафиксировано в Севастополе.

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Фото: info-tses.kz