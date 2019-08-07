Вот это да: четыре самых необычных особняка известных людей

Некоторые знаменитости строят поистине необычную недвижимость. Конечно, они имеют на это право, да и журналисты лишний раз не остаются без разговоров. О тех звездах, которые отважились на необычное жилье, и расскажем.

Фото: markfrm.blogspot.com

Замок Галкиных

Жилье знаменитых супругов поистине огромное — 2300 кв. м. Максим признался, что с детства мечтал построить замок, о чем, будучи взрослым, поведал архитектору. Было много идей и планов, а само строительство в совокупности заняло 4 года.

В шестиэтажном замке есть зимний сад, лифт, подземный гараж, бассейн и дом для прислуги. В правом крыле живут хозяева, а в левом — их гости. Первые и вторые могут вообще не пересекаться, живя в одном помещении. А когда-то давно, около двух столетий назад, на месте замка находилось имение Льва Толстого.

Космодом Владислава Доронина

Фото: eg.ru

Строительство особняка началось в период отношений миллиардера и Наоми Кэмбелл. Владислав планировал обустроить жилье под их семейное гнездышко. Правда, пара рассталась, а вот строительство виллы не прекратилось.

Фото: millionaire.ru

Внешне строение больше напоминает не дом, а подводную лодку. В нем 4 этажа и стеклянный лифт. На самом верхнем этаже будет находиться спальня хозяина с необычайным видом. Эксперты уже сейчас считают, что эта вилла может стать одной из самых дорогих в России.

Чичерина и куб

Фото: home-and-garden.livejournal.com

А вот дом Юлии Чичериной не такой огромный — всего 100 кв. м. Зато форма его необычная — куб. Муж у певицы — архитектор, поэтому ему вместе с женой несложно было спроектировать необычный дизайн жилища.

Треугольные окна служат не только необходимым элементом, но и дизайнерским дополнением. А чтобы построить столь необычное строение, потребовалось всего 2 месяца. Оно сориентировано по четырем сторонам света — так, что в определенные часы в его гранях отражаются луна и солнце.

Все 3 этажа строения не имеют стен и вообще каких-либо перегородок. А на крыше певица хочет создать висячий сад.

Необычный дом Парфенова

Фото: home-and-garden.livejournal.com

Леонид с супругой Еленой Чекаловой сделали вполне обычный фасад — его украшают белые стены с темными балками. А вот внутри строение походит на музей народного творчества.

Его наполняют шкафчики, буфеты, сундуки. Но главной гордостью помещения супруги считают кухню, в которой есть настоящая дровяная печь. Правда, в доме имеется и современная кухня. В целом помещения выглядят довольно уютно.

Современные материалы и умелые мастера позволяют знаменитостям воплощать в жизнь самые необычные решения для строительства жилья. И многие из них пользуются удобными и интересными решениями.

Фото: otvet. mail.ru