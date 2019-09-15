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Автор Сергей Бухранский

Советы нанимателям арендного жилья

Недвижимость print

Найм квартиры в аренду — это не такой сложный процесс, как ее покупка. Но в тоже время, практика показывает, что мошенничество происходит чаще всего именно во время найма квартир. Поэтому, мы хотим поделиться некоторыми советами, которые помогут нанимателям избежать обмана и ненужных хлопот.

Наниматель должен хорошо понимать, что если осмотренная им квартира по каким-то причинам ему не подходит, то он вправе от нее отказаться, при этом он не должен нести за это никакой финансовой нагрузки. Более того, следующий предложенный вариант может быть лучшим, так как риелтор, как правило, начинает показ с менее привлекательных вариантов.

В случае если вы ищите жилье самостоятельно, хозяин квартиры обязан предоставить вам документы, удостоверяющие его право собственности на эту квартиру. А также он должен предоставить паспорт, который удостоверит, что это именно он является собственником. В случае отказа показать эти документы под любым предлогом, надо понимать, что скорее всего вы имеете дело либо с посредником, либо с мошенником. Также и вы обязаны показать паспорт собственнику. Но если вы ищите жилье через агентство, то по умолчанию все документы проверяются еще до осмотра квартиры.

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Очень важно во время поиска жилья через агентство, дать агенту номер телефона для срочной связи. Поиск квартиры требует мобильности и оперативности. Хорошие и комфортные варианты квартир уходят очень быстро. Обычно надо реагировать в течении трех, четырех часов.

Осмотр квартиры надо проводить очень тщательно и внимательно. Важно проверить, находится ли в рабочем состоянии вся имеющаяся бытовая техника, в удовлетворительном ли состоянии находится мебель, например, раздвижные диваны или раскладные столы. Также надо тщательно осмотреть сантехнику особенно стыки труб. Все неисправности должен устроить собственник. Также он должен предоставить всю бытовую технику в рабочем состоянии. Все что вы сочтете неисправным может стать предметом торга или обязать собственника исправить это в ближайшее время.

Во время выбора и осмотра квартиры вполне уместен торг. Наниматель жилья имеет право просить скидку, если готов уплатить арендную плату за несколько месяцев вперёд.

В самом начале следует определиться кто именно и как будет оплачивать коммунальные услуги. Принято, что коммуналку оплачивает собственник, а арендатор платит по счетчикам если такие имеются или в их отсутствие оплачивает электроэнергию, интернет и телефон.

Если квартира подходит, то очень важно произвести на собственника хорошее впечатление. Нередко именно личные отношения являются залогом того, что собственник и арендатор жилья приходят к общему согласию и проживают в нанятой квартире долгий срок без каких-либо проблем с собственником.

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Чем может рисковать наниматель жилья?

Рассмотрим вариант, когда наниматель не пользуется услугами агентства и ищет квартиру самостоятельно. При таком подходе существует риск обмана.

Имеется вероятность снять квартиру не у собственника, а у такого же квартиросъемщика, но при этом этот квартиросъемщик является мошенником. Что он делает? Обычно сняв квартиру, такой преступник старается пересдать снятую квартиру как можно большему количеству новых арендаторов. Обычно он делает много дубликатов ключей и обещает, что в квартиру можно будет заехать через неделю. Всю эту неделю он методично сдает квартиру и берет предоплату. После чего он благополучно исчезает с собранными с обманутых арендаторов деньгами. Точно так же может поступить и сам собственник жилья. Если ему дадут предоплату без составления договора, то он вполне может собрать деньги с нескольких арендаторов за длительный срок, после чего заявить, что денег не брал.

Также существует опасность, что в квартире есть те, кто временно снят с регистрационного учета. Такие лица имеют полное право оспорить договор о найме жилья. Другими словами, даже при наличии договора имеется риск, что вас выселят без возврата оплаченной аренды, если вдруг появится человек, который заявил права собственности на это жилье.

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Бывают случаи, когда собственники забывают, что получили предоплату. То есть иногда арендную плату может взять хозяин, а иногда за ним приезжает его жена и требует денег. В этом случае важно всегда брать расписку о передаче денег, а также в договоре надо указать список лиц, имеющих право брать арендную плату.

Возможен вариант, когда собственник является представителем группы риска. Например, он может быть алкоголиком. В этом случае надо понимать, что он регулярно будет тревожить своих арендаторов и требовать дать ему денег в счет будущей оплаты жилья. Такой вариант является очень хлопотным потому, что все подобные подачки надо либо записывать, либо корректно отказывать.

Договор надо составлять очень внимательно. Важно указать в нем все малейшие детали. В нем должен быть прописан срок аренды и размер оплаты. Также должно быть прописано то, что если квартира пострадала не по вине арендатора, то с него снимается любая ответственность. Важно указать кто имеет право брать деньги за аренду. Также надо внести те пункты, которые кажутся вам актуальными в данном случае. Например, собственник обязуется заменить трубу или починить телевизор в ближайшее время.

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Фото: lopatnik.info

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