Сдача жилья в аренду, будучи самозанятым

Всем уже известно, что в 2019 году вступил в силу закон о налогообложении для самозанятых лиц. Эксперты разобрали детали изменений в законодательстве, связанные с недвижимостью и статусом самозанятого человека.

Новый закон был принят в ноябре прошлого года. В профессиональную деятельность самозанятого лица входит также сдача имущества в аренду. Также закон распространяется на наем, поскольку все посредники подпадают под налогообложение самозанятых.

Точно такие же правила установлены для аренды апартаментов или офисов. Таким образом, изменения закона коснуться как физических, так и коммерческих лиц. Дополнительно, помимо аренды или найма, налогом облагается доход с продажи имущества.

Изменения правил для арендодателей конечно же повлияет на рынок аренды в целом. Пока что налог считается экспериментальным. Он введен в Республике Татарстан, Москве, Московской и Калужской областях.

Если собственник жилья зарегистрирован в другом месте, но проживает в регионе, где введен специальный режим для самозанятых, то новые правила все равно действуют.

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Также стоит помнить, что новые правила распространяются только на граждан Российской Федерации. Иностранные собственники сдаваемого в аренду объекта имеют льготные права. Правило не распространяется только на граждан союзных стран ЕАЭС.

Если недвижимость сдается физически лицом, то налог от дохода составляет 4% от суммы арендной платы. Если арендный договор заключен с юридическим лицом, то она обязана платить 6% от дохода с аренды.

По словам правительства РФ, ставка налога не будет повышаться в течение 10 лет. Помимо этого, запрещается снижать максимальный размер доходов в течение одного года. Ограничения для самозанятых составляют 2,4 млн. рублей в год, для ИП — 150 млн. рублей по упрощенной налоговой программе и 60 млн. рублей для патентной системы налогообложения.

Для лиц, работающих в качестве индивидуальных предпринимателей или по упрощенной налоговой программе, необходимо отказаться от других специальных режимов. Правило распространяется на все виды деятельности.

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Таким образом, действующие индивидуальные предприниматели должны отказаться от работы по другим специальным режимам налогообложения. Тогда ИП обязан выбрать ОСН, чтобы продолжать осуществлять деятельность. При этом на переход от одного режима к другому нужно осуществить в течение одного месяца. Такая информация распространяется на все объекты строительства, чья сумма аренды — до 200 тысяч рублей.

Для самозанятых часть налога распределяется на медицинское страхование. Взносы в пенсионный фонд оформляются по желанию человека. При этом предыдущий трудовой стаж также будет учтен, что увеличит будущую пенсию.

Учет налоговых взносов ведется в мобильном приложении, где человек может зарегистрировать себя в качестве самозанятого лица. Все операции и чеки проверяются налоговой службой и хранятся в базе данных ФНС.

От пользователя требуется сформировать чек и добавить налоговые сборы для информирования налоговой о получении законного дохода со сдачи недвижимости.

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Фото: smolgazeta.ru