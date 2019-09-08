Покупка квартиры под аренду. Хитрости для большей прибыли

Вложение денег в недвижимость всегда было и будет одним из самых надежных способов инвестирования. Купленная квартира вряд ли когда-нибудь обесценится. Наоборот, инфляция, которая постепенно "съедает" деньги во вкладах, будет работать на вас — благодаря ей стоимость жилплощади будет только расти. То же самое можно сказать и о сдаче жилья в аренду: при грамотном выборе квартиры многие владельцы сегодня могут позволить себе жить лишь на ренту. Как не прогадать, покупая квартиру под сдачу?

Факторы, которые позволяют сдавать квартиру выгоднее

Свободные средства появляются не так часто, и любому не хотелось бы потратить их неграмотно. Что насчет покупки квартир под съем говорят риелторы?

Что?

В первую очередь не стоит зацикливаться на новостройках. Несмотря на то, что такие жилые комплексы имеют массу преимуществ — новые районы, подъезды, квартиры, ремонт; более низкие цены, — для покупки жилья под аренду они являются не лучшим вариантом. Чтобы начать получать с них полноценную прибыль, придется подождать не один год, пока наладится транспортная связь, разовьется инфраструктура. С этими неудобствами согласны легко мириться те, кто приобрели квартиры в новостройках, прекрасно понимая, что минусы компенсируются невысокой стоимостью. Но те люди, которые ищут квартиру, чтобы ее снимать, на эти условия не пойдут. Кроме того, новостройки часто находятся во вновь образованных районах, удаленных от центра. Арендаторы не будут искать варианты вдали от офисов, детских садов, магазинов, развлечений. В жилых центрах, находящихся в центре, новые квартиры стоят слишком дорого. Здесь можно приобретать элитные квартиры и апартаменты, если позволяет бюджет, делать дорогостоящий ремонт и предлагать их по высокому ценнику.

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Где?

Для сдачи квартиры можно рассматривать рынок вторичного жилья, который расположен в центральных районах, спальных районах с хорошим сообщением с центром. Лучшие варианты — рядом с транспортными развязками, станциями метро, большими офисными зданиями, школами и детскими садами, торговыми центрами и спортивными клубами. Идеально — если рядом есть парк или водоем.

Как?

Какой должна быть квартира под аренду? Вопрос ремонта — это первостепенная задача. Но при этом нет смысла вкладываться в дорогой дизайнерский ремонт и элитные материалы, если только это не апартаменты по цене выше средней на рынке. Аккуратно и стильно будет выглядеть и недорогой косметический ремонт в нейтральных тонах. Намного важнее вложиться в коммуникационные системы — поставить надежную сантехнику, нагреватель воды, газовое оборудование. Этими приборами жильцы будут пользоваться постоянно, и поломки допускать нельзя.

Как быть с мебелью? На самом деле, далеко не все арендаторы ищут меблированные квартиры. Многие из них снимают жилье по много лет, и за это время успели обзавестись необходимой обстановкой. Поэтому востребованы могут быть и квартиры, обставленные по минимуму. Не нужно увлекаться декором и заполнять жилье мебелью. Достаточно будет только самого необходимого — кровати, шкафа, обеденная группа. Мебель должна быть максимально утилитарной — простой, надежной, не требующей особого ухода, мобильной и функциональной. Чем проще — тем лучше.

Обязательное условие — это удобства. Холодильник, стиральная машина, телевидение и интернет станут существенным преимуществом.

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Фото: domosite. ru