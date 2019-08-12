Процесс продажи своей квартиры отнюдь не такое уж и легкое мероприятие. Не верьте тем, кто говорит, что это проще простого. Конечно, кто отдал квартиру за бесценок, не имел проблем с продажей. Но в большинстве случаев, владелец жилья хочет получить как можно больше. Существуют мифы связанные с продажей квартиры, которые часто сбивают продавца с толка. Давайте их рассмотрим.
Миф 1. Самое главное — хороший агент.
Очень часто продавец ищет агента среди родственников или знакомых. Принцип тут в том, что если это брат троюродной тети, то он уже по факту является хорошим агентом. При этом все просто напрочь забывают выяснить в каком именно агентстве он работает. То есть упор делается на риелтора, а не на организацию, которую тот представляет. И ошибка кроется именно тут.
Очень важно понимать, что представляет из себя именно агентство. Надо выяснить сколько времени работает данная фирма, какие именно услуги она оказывает, важно почитать отзывы и понять какая репутация у фирмы, есть ли все необходимые сертификаты и какие-то награды.
Если правильно подойти к выбору агентства и найти действительно профессиональную и добросовестную фирму, то уже по умолчанию можно рассчитывать на хорошее обслуживание. В подобных фирмах штат подбирают очень тщательно, а значит любой из сотрудников будет работать очень профессионально и родственные связи будут тут не причем. Более того, в крупных агентствах существует практика, когда опытные специалисты как наставники опекают новичков и указывают им на ошибки. Поэтому личный опыт нового риелтора можно не брать в расчет, поскольку у него будет опытный наставник.
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Миф 2. Оценка квартиры по телефону.
Часто продавец уверен, что для грамотной оценки продаваемой квартиры достаточно рассказать о ней профессиональному риелтору в телефонном режиме. А если агент не в состоянии дать оценку по телефону, то он совершенно не умеет работать и имеет минимальные знания о рынке недвижимости. Другими словами, есть мнение, что профессионал может оценить квартиру по телефонному звонку. И если обзвонить несколько крупных агентств, то этого достаточно чтобы определиться с ценой. Конечно представить примерную стоимость можно, но надо понимать, что даже если две похожих квартиры находятся в одном доме, то цена у них может очень отличатся. Причем надо сразу отметить, что нередко цена такой оценки по телефону в конечном итоге может отличатся не на сотни, а даже на тысяч долларов. Поэтому надо хорошо понимать, что точную оценку своего жилья можно получить только после того, как специалист очень тщательно его осмотрит.
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Фото: ustinka.kz
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