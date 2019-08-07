Как правильно осмотреть квартиру перед покупкой

Ну вот вы и определились. Перед вами ваше новое потенциальное жилье. Кажется, что все хорошо, но впоследствии появляются подводные камни. Перед тем как начать оценивать свою, возможно, будущую квартиру надо учесть несколько факторов. Даже при тщательном визуальном осмотре можно не заметить мелочей, которые в будущем будут портить нервы или вообще разочаруют приобретением. На что же следует обратить особое внимание?

Общий осмотр.

Уже на подходе к дому и при входе в парадную, можно сделать множество выводов. Общий осмотр дома может выявить трещины, облупленную облицовку и другие признаки, что дом старый и скорее всего аварийный. Не стоит надеяться, что государство в ближайшее время возьмётся за ремонт. Это просто наивные мечты. Также должен насторожить запах сырости, доносящийся из подвала. Если он есть, то можно быть уверенными, что коммуникации в ужасном состоянии и подвал постоянно затапливает.

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Квартира.

Теперь перейдем к самой квартире. Если предполагается покупка квартиры на первом этаже, значит в первую очередь следует изучить нижнюю часть стен. На них могут быть разводы сырости или плесень. Это последствия сырого подвала. От такой квартиры лучше сразу отказаться. Если потенциальная квартира находится на последнем этаже, то и тут важно осмотреть потолок и верхнюю часть стен. Увы, протекающая крыша в наше время — это очень частое явление.

Очень важную роль в подборе квартиры играет состояние внутренних коммуникаций. Если вы обнаружили, что трубы и стыки находятся в ужасном состоянии, то смело торгуйтесь. А если не желаете менять сантехнику сами, то лучше посмотреть другие варианты.

Если в квартире на стенах обнаружатся трещины, то от такого жилья надо однозначно отказаться. Ведь это признак нарушения несущих конструкций. Также надо осмотреть окна. Если они старые деревянные, то это сквозняки, а если окна заменены на пластик, то цена такой квартиры будет немного выше.

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Отопление и вода.

Многие купив квартиру жалеют, что просто не открыли кран. Давление воды очень важно. Поэтому не ленитесь и обязательно проверьте уровень напора в кране. Если давление слабое, то приготовьтесь к массе неприятностей. От невозможности принять нормально душ, до отказа работы стиральной машины.

Если в квартире центральное отопление, то лучше обойти несколько соседей, чтобы выяснить тепло ли в квартирах зимой. А если отопление в квартире автономное, то это является значительным плюсом. Да и вообще если жилье понравилось, то не лишним будет пообщаться с соседями. Иногда наличие неадекватного жильца дома может напрочь испортить жизнь даже в хорошей квартире.

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Фото: e-media00.com