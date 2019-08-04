Секреты предпродажной подготовки квартиры

Мы продолжаем рассказывать, как подготовить квартиру к продаже. И не надо говорить, что новые хозяева сделают все сами. Это отговорка, которая приведет к тому, что придется значительно скидывать цену. А мы советуем прибегнуть к простым манипуляциям, которые позволят продать жилье за самую высокую цену.

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В первой части статьи мы рассказали, как подготовить квартиру, которая не нуждается в ремонте. Но если ремонт делался очень давно, то меры описанные выше не помогут. Особых затрат на приведение квартиры в порядок не надо. Хороший евроремонт не сможет окупится с продажи, а косметический, даже самый качественный окупится с лихвой. При этом продавец, во-первых, сэкономит деньги, а во-вторых свое драгоценное время. Но тут надо сказать, что все это касается небольших типовых квартир в городе. Большие апартаменты продаются обычно только как квадратные метры.

Если вы не инвалид или глубокий старик, то приступайте к делу. И первое с чего надо начать — это потолок. Если в квартире есть газ, то с потолка надо смыть желтый налет. Если газа нет, то достаточно одного слоя водоэмульсионки. Если стены окрашены, то их можно отмыть, обои на кухне менять обязательно. В комнатах следует внимательно осмотреть стыки потолочных плит, и при необходимости заделать щели. Тут тоже достаточно одного слоя краски. Даже если потолки в нормальном состоянии, после смены обоев будет виден контраст, а нам этого не надо.

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Многие спросят, зачем менять обои? Если они старые и очень грязные, то это понятно. Но бывают случаи, что обои хоть новые и нравились хозяевам, а с точки зрения визуального восприятия делают комнату меньше. Поэтому надо поклеить обои нейтральных тонов с разводами. Главное не клеить слишком светлые или белые обои. Такие обои моментально выдают любые дефекты на стенах. А в старых квартирах таких дефектов предостаточно.

Далее переходим к оконным рамам и радиаторам. Которые тоже неплохо будет перекрасить. Но красить надо хорошо и со всех сторон. Иначе покупатель тут же поймет, что его дурят. Пол обычно не трогают. На ремонт пола нужны значительные затраты. Если паркет старый, то можно покрыть сильно поцарапанные места лаком, который наверняка остался от прежнего покрытия. Линолеум можно освежить с помощью недорогой эмульсии. Особое внимание надо уделить плинтусам. Они обычно пребывают в очень плохом состоянии. Можно конечно обновить их тем же лаком для паркета, но лучше конечно их заменить.

Кстати ковер со стены, можно бросить на пол. Тут он будет нормально смотреться и скрывать дефекты. Ванну если ей больше восьми лет можно реставрировать. Менять ее дорого, а вызвать специалиста чтобы привести ее в порядок вполне доступно. Ну и стены в ванной и туалете обязательно должны быть светлыми. Это в том случае, если нет кафеля.

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Фото: hi. dn.ua