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Автор Антон Куликов

Минус я: Касьянов вычеркнул себя из путинской стабильности

Политика » Партии

Лидер партии "Парнас" Михаил Касьянов вновь напомнил о себе. И сделал это как и полагается неординарной личности — в "Твиттере". Бывший председатель правительства намекнул, как много он сделал для России за годы своего премьерства. И сколько всего не сделал президент России за время пребывания во главе государства.

Минус я: Касьянов вычеркнул себя из путинской стабильности. 386699.jpeg
Михаил Касьянов

Поводом стали социологические опросы, проведенные незадолго до инаугурации Владимира Путина на четвертый президентский срок. "Кремлевский ВЦИОМ заявляет, что россияне хотят перемен. Путин понял, что талдычить 15 лет про стабильность стало глупым делом. При этом пропаганда утверждает, что люди хотят перемен именно от Путина. Ну-ну, к концу года увидим, что за перемены такие нам заготовили", — не смог промолчать лидер "Парнаса".

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Поскольку на посту премьера Владимир Путин работал с августа 1999 года, а обязанности президента исполнял сразу после оставки Борис Ельцина 31 декабря того же года, возникает резонный вопрос — куда делись несколько лет? Почему только 15, а не 18 и даже практически 19?

Конечно, можно предположить, что Михаил Михайлович не засчитал годы, когда Владимир Путин во второй раз возглавил правительство. А именно с 2008 по 2012-й. Тогда, к слову, Михаил Касьянов и сам попытался побороться за пост президента, но собрать два миллиона подписей избирателей оказалось непосильной задачей. Насколько, что за подделку таковых на нескольких сборщиков Касьянова завели уголовные дела, которые в результате стали причиной несколько вполне реальных приговоров. Все, на что хватило тогда Касьянова, это выдавить из себя про "репрессии", хотя и на этом он особо не настаивал.

Но представляется, что едва ли речь об этих годах. Здесь стоит напомнить о тезисе, который и сам Михаил Касьянов, и некоторые его сторонники активно пытались раскручивать некоторое время назад. А именно — не было в истории современной России премьер-министра эффективнее, нежели господин Касьянов. Он, напомним, возглавлял кабинет министров с 2000 по начало 2004-го. И был отправлен в отставку незадолго до президентских выборов.

То есть это именно в времена председательства Касьянова в правительстве были проведены многие успешные реформы — в налоговой сфере, поддержке малого и среднего бизнеса и так далее. Впоследствии, как уже понятно, нам только талдычили про стабильность, пожиная успехи деятельности касьяновского правительства. Все 15 лет, что последовали за его отставкой.

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Что касается скепсиса относительно перемен, которые "нам заготовили", то этого права у бывшего премьер-министра никто отнять не может. Но следует учитывать, что способности лидера "Парнаса" к прогнозированию развития событий вызывает не меньшие сомнения.

Вот, например, август 2015-го: "Когда нефть росла, уже можно было с 2005-6 годов, когда все пошло вверх, можно было ничего не делать. Поэтому власть уповала в таком состоянии на больших резервах. 2008 год проскочили незаметно, но сегодня, конечно, это затяжная вещь, итог последних 10 лет, которые фактически разрушили основы государства, у нас нет ни одной черты демократического государства. Я думаю, что в октябре совершенно другие оценки у людей будут, как я говорил в наших прошлых передачах, что к осени этого года люди начнут переосмысливать, что произошло за год, как дожить до конца года, а у нас обычно новый год подведение итогов всего. Я думаю, что другие настроения будут у людей".

Обратим внимание про пассаж насчет экономического кризиса 2008 года, который "проскочили незаметно". Потому как вот прогноз Михаила Касьянова из 2008 года: "Экономический рост сменился спадом. Предприятия закрываются, под завязку заполнив склады продукцией, не находящей спроса. Остановились стройки как элитного, так и типового жилья. На производстве и в секторе услуг начались массовые увольнения и повальные сокращения зарплат. Торговый баланс ушел в минус. Еще недавно рекордные золотовалютные резервы стремительно сокращаются. Фондовые площадки лежат в руинах, денежный рынок встал в ожидании девальвации рубля и дефолтов. Вновь в ходу квазиденьги — векселя и бартер. Несмотря на стагнацию, инфляция уверенно закрепилась выше отметки 1% в месяц. Граждане и банки привычно кинулись запасаться впрок твердой валютой. Предприятия и целые отрасли выстроились в очередь за господдержкой. Федеральный бюджет, забыв об устойчивых профицитах, трещит по швам. Щедро раздаваемые бизнесу и населению "антикризисные" обещания грозят обнулить хваленые стабилизационные накопления нескольких тучных лет менее чем за год".

Так что попадание в цель у Михаила Михайловича, мягко говоря, так себе, совсем не впечатляет. Судя по его нынешнему комментарию, он и сам это осознает. Потому как замечание "ну-ну" куда менее конкретное и к чему-либо обязывающее, нежели рассказ про лежащие в руинах фондовые площадки и бартер.

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Темы реформы Борис Ельцин Михаил Касьянов путинская стабильность
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