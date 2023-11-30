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Антон Бакетов

Политолог: Запад расшатает ситуацию в России перед выборами

4:35
Политика » Выборы

Как Запад постарается раскачать ситуацию в России перед президентскими выборами, какие факторы являются наиболее взрывоопасными, для чего "ждуны" хотят оказаться у власти и какие структуры отвечают за результаты выборов, Pravda.Ru рассказал политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Политолог: Запад расшатает ситуацию в России перед выборами
Фото: kurieronline.ru

— 17 марта 2024 года в России состоятся выборы президента страны. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что на выборы с целью их дискредитации будут влиять уехавшие из России оппозиционеры и "ждуны" у нас в стране. Дмитрий Владимирович, это действительно так?

— На самом деле будут влиять много разных сил. Мы видим активность западных "недрузей" в России по этому поводу. Они будут пытаться опираться на оппозиционные центры, на те структуры, которые в своё время раскачивали ситуацию, пытаясь вызвать людей на массовые акции в Москве, Петербурге, городах-миллионниках. Сетки остались. Координаторы этих сеток если и уехали, то контакты, телефоны никуда не пропали. Конечно, это будет использовано.

Мы уже видели в этом году несколько попыток раскачать ситуацию в России.

В самом начале года подняли информационную волну по поводу так называемого ЧВК "Редан". Столкнуть молодёжные группировки, вызвать напряжённость в обществе — это было организовано через Telegram-каналы и через существующие сетки.

Второй момент — недавняя ситуация в Дагестане. Точно так же, используя информационные вбросы, накручивание людей через Telegram-каналы, соцсети, имеющиеся сетки, удалось спровоцировать захват аэродрома, ущерб на несколько сот миллионов рублей. Подобные провокации будут продолжаться.

У нас могут быть сложные моменты, связанные:

  • с межнациональными отношениями,
  • молодёжными движениями,
  • креативным классом городов-миллионников.

К этому нужно серьёзно готовиться. Элла Памфилова не зря говорит о "ждунах". Это люди, которые ждут, что они смогут что-то изменить в нашей стране. Здесь я вспомнил характерный момент. В 2011 году, когда была подготовка к муниципальным выборам, у оппозиции была накрутка ситуации, белоленточное движение. На одном из мероприятий был задан вопрос: "А зачем мы идём в муниципальную власть? Что мы там будем делать?" Предполагался ответ: "Нужно решить вопросы людей, заниматься благоустройством территории, помогать социально не защищённым гражданам". Нет, ответ был совершенно другой: "Наша задача — сидеть у телефона и, когда будет час икс, первыми снять трубку и установить управление в этот момент над нашей территорией".

То есть "ждуны" ждут часа икс, когда "Антанта" войдёт в город, и они объявят себя властью. Это зомбированные люди, которые живут в своей реальности.

— Многие политологи считают, что ответственность за итоги выборов ляжет на губернаторов. Вы согласны с таким мнением?

— Ответственность будет распределена между разными институтами: Центральная избирательная комиссия, избирательные комиссии субъектов Федерации. Часть ответственности будет у политических партий, как они будут работать со своими сторонниками, с информационными ресурсами. Часть ответственности будет у регионалов, губернаторов, глав республик. Они отвечают за общий информационный климат, социально-политическое состояние в своих субъектах.

Вернёмся к Дагестану — важнейший вопрос: почему эта молодёжь, которой удалось поманипулировать, слушает анонимные Telegram-каналы, а не лидеров общественного мнения, духовных лидеров Дагестана, старейшин?

Мы представляем себе Кавказ — место, где традиционные, семейные, духовные мусульманские ценности должны быть во главе угла. Ан нет, они их не слушают, они манипулируются кукловодами, которых даже не знают. Вот это проблема: почему упускается коммуникационная линия, почему проходит информационная пропаганда?

— Возможно, дело ещё и в технической неоснащённости руководителей. Они с неохотой осваивают новые технологии и живут в старой парадигме, где телевидение играло главную роль. А теперь всё сместилось в Telegram-каналы.

Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы выборы дагестан
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Политолог: Запад расшатает ситуацию в России перед выборами
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