Завершился визит Си Цзиньпина в Москву. О чём договорились Си и Путин

5:47 Your browser does not support the audio element. Политика

Сегодня утром председатель КНР Си Цзиньпин завершил программу своего визита в Россию. За три дня, на протяжении которых весь западный мир, затаив дыхание, ловил любую информацию из Москвы, китайский лидер провёл несколько встреч, главной из которых, конечно, был разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лидеры двух стран подписали ряд документов о расширении сотрудничества в разных областях, от торговли и промышленности до науки и военной сферы. Поговорили и о перспективах мира на Украине.

Как отметил российский президент после завершения многочасовых переговоров в Грановитой палате Кремля, эта встреча — "пример того, как мировые державы, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и несут особую ответственность за поддержание стабильности и безопасности на планете, должны взаимодействовать”.

Позже, общаясь с журналистами, Путин сказал, что отношения между КНР и Россией находятся "на самом высоком уровне в истории” и что приоритет на сегодня — торгово-экономическое сотрудничество.

О чём договорились Путин и Си Цзиньпин

Экономика и торговля

Торговля КНР и РФ в прошлом году достигла рекордного уровня, увеличившись, отчасти благодаря попыткам введения эмбарго против Москвы со стороны стран Запада, на 30%.

Согласно прогнозам экономистов, в 2023-ем двусторонний товарооборот превысит $200 млрд, причём две трети этой суммы деноминированы в юанях и рублях, поскольку обе страны отходят от доллара.

Путин и Си поговорили про увеличение масштабов торговли, дальнейшее развитие логистики и трансграничной инфраструктуры, расширение сотрудничества в области сельского хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности обеих стран и улучшение сотрудничества в области обмена энергоносителями, полезными ископаемыми, металлами и химической продукцией.

Китай и Россия обязались расширять сотрудничество в области технологий, информационных технологий и искусственного интеллекта.

"Объединив наш богатый научный потенциал и производственные возможности, Россия и Китай могут стать мировыми лидерами в области информационных технологий, сетевой безопасности и искусственного интеллекта”, — сказал Путин журналистам.

Новое военное партнерство

Путин охарактеризовал отношения между Россией и Китаем как отличные от военно-политических союзов, которые сложились во время холодной войны, заявив, что они "превосходят эту форму межгосударственного сотрудничества и не носят конфронтационного характера”.

Москва и Пекин договорились "регулярно проводить совместное морское и воздушное патрулирование и совместные учения”, развивать военный обмен и сотрудничество с использованием всех доступных двусторонних механизмов и повышать взаимное доверие между их вооруженными силами.

"Укрепление отношений с Россией — это стратегический выбор, который Китай сделал на основе своих собственных фундаментальных интересов и преобладающих тенденций в мире”, — заявил Си Цзиньпин, подчеркнув, что обе страны "разделяют приверженность построению многополярного мира".

Мирное предложение для Украины

Президент России высоко оценил "дорожную карту мира”, предложенную Китаем в феврале, заявив, что многие из ее элементов "могут быть приняты за основу для мирного урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве".

Однако, как отметил Путин, ни Украина, ни ее сторонники на Западе в настоящее время не готовы обсуждать мир. Представители Белого дома и Госдепартамента США, напомню, выступили против любого прекращения огня на Украине, забыв, что ранее неоднократно заявляли, что они поддержат "любое решение" Киева.

"Мы всегда за мир и диалог, и мы твердо стоим на правильной стороне истории”, — сказал Си.

Подписанные соглашения

За три дня государственного визита китайского лидера в Москве было подписано в общей сложности 14 заявлений, протоколов, меморандумов и соглашений.

В двух совместных заявлениях Россия и Китай обязались "углублять отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эру”, и разработать план развития ключевых областей экономического сотрудничества к 2030 году.

Министерства науки двух стран подписали протокол об укреплении сотрудничества в области "фундаментальных научных исследований”.

Службы протокола установили механизм регулярных президентских встреч в будущем.

Правительства Москвы и Пекина договорились о сотрудничестве в производстве совместных телевизионных программ.

ВГТРК и China Media Group подписали меморандум о сотрудничестве.

Государственные информационные агентства ТАСС и Синьхуа также договорились обмениваться информацией.

Шесть дополнительных меморандумов о взаимопонимании касались торговли, лесного хозяйства, сельского хозяйства, защиты прав потребителей и инфраструктуры на Дальнем Востоке России.

Росатом и китайское агентство по атомной энергии договорились о "всеобъемлющей программе долгосрочного сотрудничества в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла”.

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