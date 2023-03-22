О чём договорились Путин и Си Цзиньпин

Сегодня утром председатель КНР Си Цзиньпин завершил программу своего визита в Россию. За три дня, на протяжении которых весь западный мир, затаив дыхание, ловил любую информацию из Москвы, китайский лидер провёл несколько встреч, главной из которых, конечно, был разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Лидеры двух стран подписали ряд документов о расширении сотрудничества в разных областях, от торговли и промышленности до науки и военной сферы. Поговорили и о перспективах мира на Украине.
Как отметил российский президент после завершения многочасовых переговоров в Грановитой палате Кремля, эта встреча — "пример того, как мировые державы, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и несут особую ответственность за поддержание стабильности и безопасности на планете, должны взаимодействовать”.
Позже, общаясь с журналистами, Путин сказал, что отношения между КНР и Россией находятся "на самом высоком уровне в истории” и что приоритет на сегодня — торгово-экономическое сотрудничество.
Торговля КНР и РФ в прошлом году достигла рекордного уровня, увеличившись, отчасти благодаря попыткам введения эмбарго против Москвы со стороны стран Запада, на 30%.
Согласно прогнозам экономистов, в 2023-ем двусторонний товарооборот превысит $200 млрд, причём две трети этой суммы деноминированы в юанях и рублях, поскольку обе страны отходят от доллара.
Путин и Си поговорили про увеличение масштабов торговли, дальнейшее развитие логистики и трансграничной инфраструктуры, расширение сотрудничества в области сельского хозяйства для обеспечения продовольственной безопасности обеих стран и улучшение сотрудничества в области обмена энергоносителями, полезными ископаемыми, металлами и химической продукцией.
Китай и Россия обязались расширять сотрудничество в области технологий, информационных технологий и искусственного интеллекта.
"Объединив наш богатый научный потенциал и производственные возможности, Россия и Китай могут стать мировыми лидерами в области информационных технологий, сетевой безопасности и искусственного интеллекта”, — сказал Путин журналистам.
Путин охарактеризовал отношения между Россией и Китаем как отличные от военно-политических союзов, которые сложились во время холодной войны, заявив, что они "превосходят эту форму межгосударственного сотрудничества и не носят конфронтационного характера”.
Москва и Пекин договорились "регулярно проводить совместное морское и воздушное патрулирование и совместные учения”, развивать военный обмен и сотрудничество с использованием всех доступных двусторонних механизмов и повышать взаимное доверие между их вооруженными силами.
"Укрепление отношений с Россией — это стратегический выбор, который Китай сделал на основе своих собственных фундаментальных интересов и преобладающих тенденций в мире”, — заявил Си Цзиньпин, подчеркнув, что обе страны "разделяют приверженность построению многополярного мира".
Президент России высоко оценил "дорожную карту мира”, предложенную Китаем в феврале, заявив, что многие из ее элементов "могут быть приняты за основу для мирного урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве".
Однако, как отметил Путин, ни Украина, ни ее сторонники на Западе в настоящее время не готовы обсуждать мир. Представители Белого дома и Госдепартамента США, напомню, выступили против любого прекращения огня на Украине, забыв, что ранее неоднократно заявляли, что они поддержат "любое решение" Киева.
"Мы всегда за мир и диалог, и мы твердо стоим на правильной стороне истории”, — сказал Си.
За три дня государственного визита китайского лидера в Москве было подписано в общей сложности 14 заявлений, протоколов, меморандумов и соглашений.
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