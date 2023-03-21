США предлагают создать НАТО-2 как "гибкий орган" для ввода своих войск на Украину

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Понимание того, что Украина даже при всей поддержке западных спонсоров не сможет долго играть роль тарана против России, и того, что Киев не имеет ресурсов для победы в конфликте с Москвой, заставляет американцев искать "обходные пути". Такие, чтобы как в русской поговорке — и рыбку съесть, и косточкой не подавиться.

Интересный способ, учитывающий оба указанных выше условия, предложило издание Foreign Affairs — "создать новое сообщество безопасности - Атлантико-Азиатское сообщество безопасности", в которое войдут страны НАТО, Украина, её союзники (интересно, а таковых вне Североатлантического альянса сколько?) и "любых нейтральных государств, которые пожелают присоединиться". Короче говоря, НАТО-2.

"Эту миссию мог бы возглавить офицер, не являющийся членом НАТО, возможно, из Индии или другой страны, считающейся нейтральной, но в ее состав должны входить американские войска. Ничто, кроме американских сапог на земле, не может обеспечить демократическое будущее Украины", — пишет автор статьи.

Зачем оно им надо?

Это новообразование — AASC — по замыслу редколлегии журнала, сможет официально, не маскируясь, ввести своих военных на Украину. А НАТО останется как бы ни при чём. И — бинго! Повода для ударов возмездия по странам-членам у Москвы не будет. Более того, как утверждают в Foreign Affairs, это позволит "в будущем" с Россией продолжать сотрудничать (что без неё жить хуже, чем с ней, поняли даже за океаном).

"Если после окончания войны Россию навсегда исключат из международного сообщества, она появится, разъяренная и униженная как новая угроза. <…> Запад должен также попытаться обеспечить долгосрочный мир с Москвой".

И этот "мир", согласно задумке авторов идеи, будет для России гарантией того, что "как только режим Путина падёт и на смену ему придет правительство, приверженное миру", нас с вами пустят в НАТО-2. Наверное.

Как новообразование должно будет работать

"Сейчас миру нужен гибкий орган, который не допустит победы Путина, но который в конечном итоге может привлечь настроенных на реформы россиян", — аргументирует свою придумку американский журнал, поясняя, что AASC должен сразу "отстроиться" от НАТО: не следует называть этот альянс договорной организацией и не следует обязывать ее членов защищать друг друга в случае нападения".

И — вишенка на торте — "AASC может помочь обеспечить соблюдение будущего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, помочь в кризисе с мигрантами или противостоять террористическим угрозам".

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