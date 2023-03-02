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Ольга Лебедева

GR: дворцовый переворот, который готовили для Путина, случится в Киеве

3:12
Мир

Украинский президент, заручившись поддержкой многих влиятельных людей по всему миру, умудрился стать парией для собственного народа.

GR: дворцовый переворот, который готовили для Путина, случится в Киеве

Так считает Джордан Шахтел — журналист-расследователь из Вашингтона, чья статья опубликована порталом GlobalResearch.

"Да, на его (Зеленского) стороне в конфликте с Россией играют американские демократы, международные глобалисты Всемирного экономического форума, финансисты-гиганты, рулящие МВФ и Всемирным банком, но внутри его страны картина диаметрально противоположная", — заявляет американский внешнеполитический аналитик.

В качестве подтверждения Шахтел напоминает, что ещё недавно благополучная и процветающая Украина теперь превратилась в руины из-за военных действий, которым "не видно конца", а украинцы гибнут без надежды уцелеть " из-за обязательной воинской повинности, введённой Зеленским".

Путин начинает и выигрывает

Да, констатирует американский журналист, корпоративная пресса коллективного Запада настаивает на том, что события на Украине вот-вот приведут к государственному перевороту в России (чего так жаждут члены заокеанского обкома), что положение президента очень шаткое. Но это всего лишь слова, за которыми ничего нет. Более того, даже опросы, проведённые Левада-центром (в сентябре 2016 года признан иноагентом, так что заподозрить его в симпатиях к российским властям невозможно в принципе) показывают, что рейтинг одобрения Путина вырос до более чем 80% с начала СВО на Украине.

А вот Зеленский, напротив, становится среди украинцев всё более непопулярным по мере затягивания конфликта.

За что украинцы злы на своего президента

"Правительство Зеленского ведет войну на два фронта, проводя этнические чистки против значительной части собственного населения, которую в Незалежной называют врагами государства из-за их русского этнического и языкового происхождения. Кроме того, несмотря на бесконечные западные поставки оружия и денег "на войну", Украина серьезно проигрывает, а её граждане платят за это очень высокую цену", — пишет Шахтел, отмечая, что даже "большая чистка среди чиновников" никак не укрепила позиции лицедея-президента — народ уже давно понял, кто на Банковой главный коррупционер.

"Владимир Зеленский — коррумпированный авторитарный режим, который чудом избежал свержения год назад, когда начались военные действия. Ему сочувствовали и помогали всё это время, но правда начинает выходить наружу — он еще более безжалостен и опасен, чем Путин", — цитирует журналист американского писателя, автора книги "Политическая республика" Томи Юкимуру.

То есть, теперь остаётся только дождаться момента, когда чаша терпения украинцев переполнится и они свергнут с поста президента некогда хорошего актёра, превратившегося в "кровавого диктатора" (если что, это определение не я придумала).

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы коррупция владимир путин владимир зеленский
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