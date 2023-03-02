Украинский президент, заручившись поддержкой многих влиятельных людей по всему миру, умудрился стать парией для собственного народа.
Так считает Джордан Шахтел — журналист-расследователь из Вашингтона, чья статья опубликована порталом GlobalResearch.
"Да, на его (Зеленского) стороне в конфликте с Россией играют американские демократы, международные глобалисты Всемирного экономического форума, финансисты-гиганты, рулящие МВФ и Всемирным банком, но внутри его страны картина диаметрально противоположная", — заявляет американский внешнеполитический аналитик.
В качестве подтверждения Шахтел напоминает, что ещё недавно благополучная и процветающая Украина теперь превратилась в руины из-за военных действий, которым "не видно конца", а украинцы гибнут без надежды уцелеть " из-за обязательной воинской повинности, введённой Зеленским".
Да, констатирует американский журналист, корпоративная пресса коллективного Запада настаивает на том, что события на Украине вот-вот приведут к государственному перевороту в России (чего так жаждут члены заокеанского обкома), что положение президента очень шаткое. Но это всего лишь слова, за которыми ничего нет. Более того, даже опросы, проведённые Левада-центром (в сентябре 2016 года признан иноагентом, так что заподозрить его в симпатиях к российским властям невозможно в принципе) показывают, что рейтинг одобрения Путина вырос до более чем 80% с начала СВО на Украине.
А вот Зеленский, напротив, становится среди украинцев всё более непопулярным по мере затягивания конфликта.
"Правительство Зеленского ведет войну на два фронта, проводя этнические чистки против значительной части собственного населения, которую в Незалежной называют врагами государства из-за их русского этнического и языкового происхождения. Кроме того, несмотря на бесконечные западные поставки оружия и денег "на войну", Украина серьезно проигрывает, а её граждане платят за это очень высокую цену", — пишет Шахтел, отмечая, что даже "большая чистка среди чиновников" никак не укрепила позиции лицедея-президента — народ уже давно понял, кто на Банковой главный коррупционер.
"Владимир Зеленский — коррумпированный авторитарный режим, который чудом избежал свержения год назад, когда начались военные действия. Ему сочувствовали и помогали всё это время, но правда начинает выходить наружу — он еще более безжалостен и опасен, чем Путин", — цитирует журналист американского писателя, автора книги "Политическая республика" Томи Юкимуру.
То есть, теперь остаётся только дождаться момента, когда чаша терпения украинцев переполнится и они свергнут с поста президента некогда хорошего актёра, превратившегося в "кровавого диктатора" (если что, это определение не я придумала).
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