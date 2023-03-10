GR: в Штатах нашли виновницу того, что мир оказался на грани войны. Это Виктория Нуланд

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Когда президент Байден назначил Викторию Нуланд заместителем государственного секретаря, феминистки CODEPINK (международной неправительственной организации "Женщины за мир") выступали против этого, опасаясь, что она "принесёт боль и страдания матерям и дочерям", поскольку "разжигает войну".

"Вместо того чтобы продвигать дипломатию, Нуланд зажигает спички везде, куда она вмешивается, агитируя сначала за войну в Афганистане, а теперь и на Украине", — заявляла тогда Медея Бенджамин, соучредитель CODEPINK for Peace, отмечая, что "неоконсерваторша эпохи Буша" может "просто сжечь мир в ядерном пожаре".

И, как оказалось, были недалеки от правды. Достаточно вспомнить знаменитые "майданные" печеньки, кадры с раздачей которых в 2014 году облетели весь мир и до сих пор остаются свидетельством того, откуда "ноги росли" у украинской "революции". За прошедшие годы, уверены американские активистки-феминистки (которые, казалось бы, должны гордиться карьерными успехами женщины-политика), Нуланд успела "натворить много дел":

"Поскольку беспилотники уже атакуют Крымский полуостров, а американские ракеты дальнего радиуса действия уже в пути, стремление Нуланд пересечь ещё одну из красных линий Путина только приведет к еще большему количеству смертей, разрушений и экоцида в Украине", — пишут руководительницы CODEPINK в статье, опубликованной на портале Global Research.

Предлагаю ознакомиться с аргументами авторов.

"СВО спровоцировала Нуланд"

Авторы статьи, по понятным причинам, больше всего обеспокоены судьбой украинских женщин, которых они считают главной пострадавшей стороной:

"Для женщин Украины российское вторжение, которое Нуланд провоцировала на протяжении многих лет расширением НАТО, привело к усилению секс-торговли и росту гендерного насилия", — заявляют они, отмечая, что, по данным ООН и гуманитарных организаций, беженки-украинки часто становятся жертвами "жестокого обращения при пересечении границы".

"Нуланд — военный преступник"

В качестве подтверждения этого заявления авторы статьи предлагают внимательно изучить "послужной список" дипломата администрации Байдена.

Нуланд была заместителем советника вице-президента Дика Чейни по национальной безопасности в 2003–2005 годах, во время незаконного вторжения США и оккупации Ирака, в результате которой погибло более миллиона иракцев, а тысячи американских солдат оказались в мешках для трупов.

В 2005 году Нуланд стала послом в НАТО, где она лоббировала участие Европы в катастрофической оккупации Афганистана США. Убеждая другие правительства, что США могут выиграть эту войну, она распространяла ложь по всей Европе, чтобы продлить почти 20-летнюю оккупацию, которая оставила Афганистан разоренным, а шесть миллионов детей и взрослых оказались под угрозой голода.

В мае 2013 года Нуланд была назначена на должность помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, где она должна была использовать дипломатию в отношениях с Россией, Украиной и другими бывшими советскими государствами. Но вместо этого "Нуланд и Белый дом бросили $5 млрд налогоплательщиков на Украину, чтобы свергнуть ее демократически избранного президента и создать переходное правительство для приватизации Украины и подготовки к войне с Россией".

Припомнили авторы Виктории Нуланд и громкий скандал, сопровождавшей её "раздачу печенек" "во время переворота на майдане":

"Во время телефонного разговора с послом США Джеффри Пайеттом, который тайно записывался, Нуланд бросила: "К черту ЕС!”, — отвечая на вопрос о том, что будет, если Европейский Союз не одобрит сделанный ею выбор главы переходного правительства Украины. Запад ахнул от использования ею ненормативной лексики. Однако более вопиющей ненормативной лексикой было ее настойчивое стремление манипулировать политическими делами другой страны, чтобы спровоцировать Россию".

Кроме того — феминистки не забыли Нуланд ни одного "проступка" — она неоднократно заявляла, что хочет дестабилизировать другие регионы в ядерном соседстве России: Белоруссию и Казахстан — потому что они "слишком дружелюбны с Россией".

"На самом деле она хочет смены режима в России, стране с населением 193 миллиона человек, 150 различными этническими меньшинствами и 6-ю тыс. единицами ядерного оружия. И ради этого видит свою миссию в том, чтобы пожертвовать жизнями украинцев, вернуть Крым, отобранный Россией после переворота 2014 года, втянуть другие европейские страны на поле боя, чтобы начать Третью мировую войну".

Что предложили CODEPINK for Peace

По мнению активисток общественного движения, лучшим подарком, который Байден мог бы сделать к Международному женскому дню, было бы увольнение Виктории Нуланд и замена её на "дипломата, который придерживается внешней политики, ориентированной на мир".

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