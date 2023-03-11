Аналитический прогноз: 2023-ий — несчастливый год

В мире геополитики, особенно во время сейсмической глобальной трансформации, каковую мир переживает сейчас, делать какие-либо прогнозы — занятие неблагодарное. Однако, от понимания этого меньше их не становится. И интерес к ним не угасает.

По мнению политического аналитика, специализирующейся на ближневосточной геополитике, Шармин Нарвани, наиболее высокий процент точности имеют не прямые прогнозы, а анализ тенденций, которые прямо сейчас находятся в процессе развития. И, соответственно, продолжат развиваться дальше в 2023 году.

Вот таким аналитическим прогнозом Нирвани и поделилась с читателями портала The Cradle. Далее — краткий перевод статьи.

Украина, НАТО и Европа

Вооружённый конфликт на Украине был определяющим событием 2022 года. Причем, уверена геополитик, если бы "не рвануло" там, то "рвануло" бы в другом месте:

"По сути, это война, направленная на то, чтобы помешать многополярному будущему полностью свергнуть однополярное прошлое. Это могло бы развернуться на Тайване, в Иране, Корее или даже в Венесуэле", — утверждает Нирвани.

В 2023 году мы увидим явные признаки разрушения Атлантического альянса. При нынешнем положении вещей Европа больше не может позволить себе прислушиваться к указаниям Вашингтона — их судьбы явно расходятся. Это видно на примере Украины, но у Европы есть выбор, который её атлантисты отчаянно хоронили годами.

Дело в том, что огромное богатство Европы исторически было получено из азиатских ресурсов, и это станет очевидным в 2023 году. Германия не ошиблась, запустив свои трубопроводы "Северный поток" совместно с Россией — Берлин просто обеспечивал своё будущее, пока не вмешались американцы и не разрушили газопровод.

2023 год напомнит Европе, что её желание оставаться процветающей и продолжать экономический рост неразрывно связано с востоком и перспективой Евразии. В конце концов, Азия и Европа связаны сушей, в отличие от огромного Атлантического океана, который разделяет нынешних союзников.

Так что ожидайте, что этот год выявит раскол между различными европейскими заинтересованными сторонами, и готовьтесь к битве евразийства против атлантизма, которая разыграется в коридорах власти континента. Вы обнаружите, что по своей сути мир торговли впервые за десятилетия будет не в ладах с миром политики.

Западная Азия

В Западной Азии и вокруг неё особое внимание стоит обратить на два события:

Быстро развивающиеся отношения между Индией и Россией, которые возникли из ниоткуда в прошлом году, оживив БРИКС. Теперь в Москве у Нью-Дели есть надёжный и полезный партнер для разрешения споров с Пекином, что значительно облегчает азиатские интеграционные проекты. Кроме того, выстраивание индо-российских взаимоотношений никак не может устраивать атлантистов — для Вашингтона оно очень болезненно. Возрождение Турции в качестве важнейшего игрока в Западной и Центральной Азии. После почти десятилетия относительной изоляции, вызванной множеством разногласий с Европой и арабскими государствами, в сочетании с коллапсом экономики, Турция сейчас находится на подъёме. Россия недавно предложила Анкаре реализовать давние амбиции стать крупным нефтегазовым хабом в Европе, а Китай стремится построить ключевой участок своего Нового Шелкового пути через Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган некоторое время, находившийся в очень неопределённой позиции, теперь пытается укрепить позиции на региональном уровне в Сирии, Ираке, Азербайджане и других тюркских государствах Южного Кавказа. Предлагая разрешение конфликта, с одной стороны, Эрдоган также опасно разжигает конфликт, с другой. И это весьма заметно на границах Армения-Азербайджан-Иран, где Анкара агрессивно продвигает свои амбиции по управлению новыми транспортными маршрутами Центральной Азии и изменению её границ.

Конфликт на Украине и многополярность

Победа России на Украине неизбежна. Тому есть несколько причин. Вопрос лишь в том, какой ценой она будет достигнута.

Либо мир, либо расширение конфликта

Ливанский экономист Зияд Хафез прогнозирует прекращение конфликта к концу весны, в основном потому, что ВСУ сильно истощены, а её западные союзники не имеют средств для обеспечения непрерывной качественной и количественной военной поддержки.

Впрочем, отмечает Нирвани, ряд аналитиков сходятся во мнении, что НАТО попытается расширить конфликт — "втянуть поляков и армии стран бывшего Варшавского договора”.

Экономике ЕС будет очень плохо

Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии, обеспокоена энергетическими последствиями украинского кризиса и тем, как он повлияет на европейские институты:

"В ЕС следует ожидать дальнейших испытаний на прочность, которые выходят за рамки замораживания средств для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Коррупция широко распространена в ЕС и его институтах, — цитирует её слова Шармин Нарвани. — Следует ожидать значительного ослабления евро, из-за чего без того скудный импорт энергоносителей станет ещё дороже, ведь он по-прежнему рассчитывается в долларах США. Это приведёт не только к потере покупательной способности и рецессии, но и к социальным волнениям, которые выйдут за рамки забастовок за повышение зарплат и протестов против изменения климата по всей Европе”.

Как итог, считает австрийский дипломат, "мы увидим новые банки, новое кредитование, новые валютные корзины и, без сомнения, новые страховые компании” появляются на месте существующих.

Вывод Нарвани:

Именно так выглядит конец мировых войн: изменение старого порядка и создание новых глобальных институтов и сетей — с новыми правилами и рулевыми.

Многополярность

Обозреватель журнала Cradle Пепе Эскобар, который давно предвидел переход мира к многополярности, может увидеть, что в 2023 году каждый пункт в его списке прогнозов отмечен галочкой:

"Расширение БРИКС до БРИКС +, с Алжиром, Ираном и Аргентиной в первой волне и десятками последующих. Они будут уделять приоритетное внимание торговле в своих собственных валютах, что приведет к созданию валюты альтернативной, которая будет использоваться странами БРИКС+, Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)”.

Эскобар предсказывает "коррозию ключевых европейских институтов", включая трансатлантический военный альянс:

"Отражая внутреннюю поляризацию, происходящую сегодня на Западе, и ЕС, и НАТО будут все ближе и ближе к полному распаду”.

Война на Украине, по его словам, является главной причиной этого краха из-за "полного унижения НАТО”. Эскобар уверен, что "если гибридная война продолжится, то мир увидит террористические атаки против Российской Федерации”.

2023 год будет болезненным для всех

2023 год ни для кого не будет лёгким. Совокупность событий в недавнем прошлом:

войны в Сирии, Йемене, Ливии;

нападения на Иран, Китай, Россию;

глобальная пандемия и последовавшая за ней секьюритизация;

возрождение салафитского терроризма;

широкомасштабный экономический спад;

провал глобализации;

замена международного права корыстным "порядком, основанным на правилах" —

— все это способствовало краху существующих систем.

Тем не менее, есть шанс исправить ситуацию. Но это будет болезненный процесс.

Страны БРИКС, ШОС, ОПОП, ЕАЭС продвигаются вперед со своими программами. Отношения укрепляются — Россия-Китай, Индия-Россия, Иран-Китай, Саудовская Аравия-Китай, Россия-Иран и т. д.

Атлантизм сменяется не только потому, что атлантисты потерпели неудачу, но и потому, что они десятилетиями топтались на месте, в то время как другие совершали квантовые скачки вперед.

Трудно предсказать всё, сейчас ясно лишь, что ничто не останется прежним, когда мы вступим в 2024 год, резюмирует Шармин Нарвани.

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