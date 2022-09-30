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Автор Любовь Степушова

СВО изменится: Путин распрощался с "Семьёй" и "пророссийскими" олигархами на Украине

Политика » Власть » Кремль

В ДНР вышел указ о конфискации имущества и активов олигархов, ранее считавшихся неприкасаемыми по причине их "пророссийской позиции". Это эпохальное решение.

СВО изменится: Путин распрощался с "Семьёй" и "пророссийскими" олигархами на Украине

В ДНР санкционированы пророссийские олигархи

Глава ДНР Денис Пушилин подписал постановление о конфискации находящейся в республике недвижимости и активов 142-х представителей украинского олигархата.

Санкции ввели практически против всех олигархов, которые управляли регионом и бизнесом последние 20-25 лет. Как отмечают украинские ТГ-каналы, это "прямо список "Партии Регионов" 2012 года от Донецкой области". То есть присутствуют практически все бывшие соратники экс-президента Виктора Януковича (кстати, самого его в списке нет).

Под конфискацию попали активы и имущество Рината Ахметова (который содержал "Азов"* и, тем не менее, являлся собственником в ДНР), Сергея Курченко, Виктора Пшонки, Рената Кузьмина, Юрия Иванющенко, Виталия Захарченко и других.

Причём, Курченко долгое время фактически управлял экономикой ДНР и ЛНР, имея контроль над ключевыми предприятиями и сырьевыми потоками, в частности, угля. Он и его коллеги нещадно эксплуатировали Донбасс, задерживали выплаты зарплат шахтёрам, прокручивая деньги в своих банках, пока, наконец, Москва два года назад не поставила руководить донбасским ТЭКом "варяга" из РФ Евгения Юрченко.

Попали в список и убежавшие в Москву "регионалы": братья Сергей и Андрей Клюевы, Александр Клименко, те же Виталий Захарченко и Виктор Пшонка.

Коммунисты и ОПЗЖ теперь Путину не товарищи

Пушилин не пожалел даже таких "пророссийских" деятелей, как коммунист Пётр Симоненко и лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко. Это та самая бизнес-элита, на которую Кремль сделал провальную ставку в борьбе с нацистами, вместо того, чтобы ставить на молодых, рьяных и бедных, но идеологически наших, таких, как Кирилл Стремоусов, например.

Заметим, что отсутствие ударов по критической инфраструктуре Украины в СВО эксперты объясняли вхожестью многих украинских олигархов в кремлёвские кабинеты. В отношении Бойко это утверждалось и на официальном уровне ( ездил, просил). 

В отношении других — догадывались, что было нетрудно. Например, многие удивлялись присутствию на переговорах по зерну в Стамбуле российского олигарха Романа Абрамовича.

Но удивление испарилось, когда стало известно, что Игоря Коломойского и Абрамовича связывал совместный проект групп "Приват" и "Евраза" по развитию пяти крупнейших металлургических предприятий в Днепропетровской области.

Писали также о тесных связях Абрамовича с ельцинской "семьёй" и её ближним кругом, с теми же Анатолием Чубайсом Аркадием Дворковичем, Алексеем Кудриным, Игорем Шуваловым. Уж они то, двери открывали (а многие и сейчас открывают) к Владимиру Путину.

Эпохальные события: Кремль без "Семьи" и "опоры" на Украине

Конечно, почти уже руководитель российского региона Пушилин без визы в Москве такого бы указа не подписал. Отсюда можно сделать два вывода:

  • Ельцинская "семья" уже не определяет политику Кремля;
  • табу не трогать имущество и активы "пророссийских" украинских олигархов снято, и это сигнал, что мощные удары по инфраструктуре Украины всё же будут нанесены в ближайшее время, и СВО примет совсем иной характер.

Отсутствие в санкционном списке таких персон, как Виктор Медведчук, Виктор Янукович, Сергей Тарута говорит о том, что либо этого имущества у них в ДНР нет (что сомнительно), либо, что учтены их заслуги и связи с первым лицом РФ. Какие — мы не узнаем, возможно, никогда.

* террористическая организация, запрещена в РФ

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