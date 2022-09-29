Путин призвал Лукашенко побороться за гарантии безопасности Белоруссии

Россия готовится повторить наступление с территории Белоруссии на Киев, теперь с активным участием ВС Белоруссии. Предположение белорусских и украинских националистов не лишено оснований.

Змагары сигнализируют о подключении Белоруссии к СВО

Змагарский ТГ-канал "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси" инсайдит, что Белорусская железная дорога (БЖД) готовится к приёму воинских эшелонов со стороны РФ.

В частности, "прорабатывается организация взаимодействия с Центральной дирекцией управления движения — филиалом ОАО "РЖД" (ЦД) по вопросам согласования порядка оперативного возврата порожних схем в РФ для повторного их использования под погрузку воинских эшелонов ВС РФ при следовании к местам разгрузки на территории Белоруссии".

Также канал сообщает, что на БЖД в экстренном порядке до 30 сентября дано указание взять со всех работников, в том числе с руководителей, обязательство о неразглашении служебной информации конфиденциального характера.

Можно было бы отмахнуться от этой "вражеской пропаганды", но эти инсайды покоятся на мощном фундаменте — срочной встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи и неожиданном визите президента Белоруссии в Абхазию.

То есть "хитрая лиса" Лукашенко сделал лояльный России жест, признав де-факто независимость Абхазии. Зачем?

Путин предупредил Лукашенко: отсидеться не получится

Вероятно, Путин предупредил, что следующей жертвой альянса Украина — НАТО будет Белоруссия, где готовятся новые протесты с целью госпереворота или прямая агрессия. И никаких гарантий безопасности Белоруссия от Запада не дождётся. Собственно, Киев в этом контексте уже предупредил Минск.

"Мы понимаем, что Путин ежедневно давит на Лукашенко, чтобы тот начал вооружённую агрессию со стороны Белоруссии. Нам всё известно. Даже недавняя встреча в Сочи была на эту тему. Но если со стороны Белоруссии будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали", — сказал секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Правая рука Лукашенко Шпаковский предложил неожиданный ход

Белорусский политолог, доверенное лицо Александра Лукашенко Александр Шпаковский убеждён, что дипломатическое мастерство министра иностранных дел "в этот раз вряд ли убережёт Белоруссию от войны".

"Все решения об агрессии против нашей страны уже приняты. Это будет гибридная вооружённая провокация. Вопрос лишь во времени", — написал он в своём ТГ-канале.

Единственное, что может повернуть этот сценарий вспять, — успехи российских войск на фронте либо неожиданное асимметричное решение России и Белоруссии в области военной безопасности, добавляет Александр Шпаковский.

Это можно считать позицией Лукашенко, значит, он совещался с Путиным, чем может помочь. Ничего необычного в этом нет, так как даже Китай понимает, что он следующая жертва НАТО после России, и помогает.

Очень возможно, что после присоединения новых территорий и мобилизации в РФ будет повторение пройденного — заход на север Украины через Белоруссию, что стратегически и политически необходимо обеим странам. Возможно участие кадровых белорусских подразделений, а это четыре механизированные бригады численностью до 12 тысяч человек.

Есть и другие факты, говорящие о подготовке к такому шагу. Три недели назад начались учения "по отработке боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником", сообщили в минобороны Белоруссии. 28 сентября была объявлена внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности одной из войсковых частей, которая будет проходить в течение месяца.

Сообщается, что в ходе проверки будут отрабатываться:

призыв и восстановление навыков военнообязанных;

и восстановление навыков военнообязанных; снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки её боеготовности.

Куда на Украине будет нанесён удар из Белоруссии

На Украине эксперты полагают, что основной удар будет нанесён по двум направлениям:

на Волынь, с выходом на транспортные коммуникации, чтобы обрезать поставки техники и боеприпасов Запада; на Киев.

Именно угроза Киеву, окружение Киева или взятие Киева — это та позиция, с которой можно уже вести переговоры с киевским режимом с позиции силы. Поэтому это остаётся ключевой задачей РФ и Белоруссии, делают вывод эксперты. Что же, тоже вполне логичное умозаключение.

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