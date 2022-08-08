Die Welt* рассказал о "секретных сделках" Зеленского

Немецкий таблоид Die Welt* опубликовал отрывок из новой книги о президенте Украины, появившейся на прилавках магазинов в первых числах августа. Журналистов издания заинтересовала та часть биографии Владимира Зеленского, в которой рассказывается о предполагаемых случаях коррупции с участием первого лица Незалежной.

Так, например, автор книги "Зеленский: биография" рассказывает о том, что еще в 2019 году было обнаружено, что у бывшего комика есть оффшорные счета на Кипре, а еще он владеет компаниями на Британских Виргинских островах и в Белизе, в том числе "ранее неизвестной” Maltex Multicapital Corp., которой принадлежат квартиры в центре Лондона стоимостью $7,5 млн.

Кроме того, сообщается, что корпорация, начиная с 2012 года, получила в общей сложности $40 млн от украинского олигарха Игоря Коломойского. Автор жизнеописания бывшего шоумена предполагает, что перед выборами (в 2019 году) акции Зеленский "передал" некоему "другу", чтобы они не мешали ему в борьбе за президентский пост.

"Хотя неясно, какова цель этой схемы, можно предположить, что Зеленский мог использовать ее для уклонения от уплаты налогов на родине или что он участвовал в отмывании денег для Коломойского", — пишет автор новой биографии украинского президента, высказывая предположение, что "само существование этой оффшорной корпорации указывает на то, что Зеленский не доверяет стране, в которой создал свой бизнес и которой руководит”.

*роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.