Референдумы по присоединению к РФ состоялись. Дальнейший сценарий известен

Референдумы в ДНР, ЛНР, областях бывшей Украины состоялись. Уже 29 сентября новые субъекты могут быть приняты в состав РФ. Дальнейший сценарий уже расписан.

Нацистская Украина потеряла главный потенциал

Власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей бывшей Украины заявляют, что фактически референдумы о присоединении к РФ состоялись. Согласно экзит-полам, их итог очевиден: люди выбрали дальнейший путь с соотечественниками в России.

Это большая победа РФ и поражение нацистской Украины. Стратегия, выбранная киевским режимом, привела к потере четырёх областей, так как после принятия их в состав России, они автоматически выйдут из списка обсуждаемых во всё ещё возможном (как уверяют в Кремле) мирном договоре.

С 2014 года Украина теряет территории, население, её политическое, экономическое, социальное и любое другое положение усугубляется. Почему? Ответ очевиден: кукловоды нацистов зарвались в желании уничтожить РФ и будут за это отвечать в ближайшей, средней и долгосрочной перспективе.

Россия — на подъёме

Россия же пока теряет в доходах в связи с санкциями, но и приобретает:

территории,

население,

месторождения,

чернозёмы,

кадры,

влияние,

имидж,

потенциал.

Что дальше? Уже 28 сентября (если смотреть, как проходила аналогичная процедура по Крыму) могут быть подписаны договоры между президентом России Владимиром Путиным и главами указанных субъектов о принятии их в Российскую Федерацию. Затем последует ратификация этих договоров в Госдуме и Совете Федерации.

После этого, как дало понять российское руководство, присутствие ВСУ на новых территориях РФ будет рассматриваться как агрессия против России и она применит в ответ "весь арсенал средств".

Будет, вероятно, поставлен ультиматум: уходите или война, — который принят не будет.

Как будет развиваться КТО

Тогда будет объявлена, по всей видимости, контртеррористическая операция (КТО) и массированным обстрелам будет подвергнута критическая инфраструктура и центры принятия решений Запорожья, Николаева и, возможно, Одессы. Именно административные здания и инфраструктура этих городов в последнее время являются целью для российских ВКС.

Однако предположим, что бездумного наступления не будет до весны, это связано с необходимостью подготовить и сладить мобилизованные части и дать возможность Киеву "замерзнуть", разориться и дискредитировать себя.

В это время все ресурсы РФ будут брошены на восстановление инфраструктуры разрушенных городов на новых территориях и подавление там террористов.

В США могут быть большие сюрпризы

Также Москва будет ожидать результатов промежуточных выборов в ноябре в конгресс США. В случае вероятного поражения демократов в Вашингтоне обострятся все противоречия, в том числе по Украине. На пике интереса будет импичмент Байдену, а тема помощи Киеву уйдёт из повестки конгресса и он перестанет удовлетворять просьбы администрации Джозефа Байдена о выделении режиму траншей.

Без этих денег (Владимиру Зеленскому нужно 7-8 млрд долларов в месяц) киевский режим развалится сам. И не надо будет наступления, а будет капитуляция киевского режима.

Референдумы по оставшейся Украине решат её судьбу

Дальше заглянуть ещё проще. Будут проведены референдумы во всех областях Украины по типу референдумов в Запорожье и Херсоне. Результат будет очевиден для юго-востока и, с большой долей вероятности, для центра бывшей Украины.

Западные области сформируют своё государство. Как оно будет называться Галичина или Украина — это их вопрос.

Непризнание референдумов "мировым сообществом" ни о чём России не говорит. Санкции уже исчерпаны, а воевать с ядерной державой Запад не будет. И вспомним, что членство прибалтийских республик в СССР США так и не признали. Это не помешало политике "разрядки" и торговле с СССР. А больше РФ ничего от Запада и не нужно.

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