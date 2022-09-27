Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Любовь Степушова

Референдумы по присоединению к РФ состоялись. Дальнейший сценарий известен

Политика » Власть

Референдумы в ДНР, ЛНР, областях бывшей Украины состоялись. Уже 29 сентября новые субъекты могут быть приняты в состав РФ. Дальнейший сценарий уже расписан.

Референдумы по присоединению к РФ состоялись. Дальнейший сценарий известен

Нацистская Украина потеряла главный потенциал

Власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей бывшей Украины заявляют, что фактически референдумы о присоединении к РФ состоялись. Согласно экзит-полам, их итог очевиден: люди выбрали дальнейший путь с соотечественниками в России.

Это большая победа РФ и поражение нацистской Украины. Стратегия, выбранная киевским режимом, привела к потере четырёх областей, так как после принятия их в состав России, они автоматически выйдут из списка обсуждаемых во всё ещё возможном (как уверяют в Кремле) мирном договоре.

С 2014 года Украина теряет территории, население, её политическое, экономическое, социальное и любое другое положение усугубляется. Почему? Ответ очевиден: кукловоды нацистов зарвались в желании уничтожить РФ и будут за это отвечать в ближайшей, средней и долгосрочной перспективе.

Россия — на подъёме

Россия же пока теряет в доходах в связи с санкциями, но и приобретает:

  • территории,
  • население,
  • месторождения,
  • чернозёмы,
  • кадры,
  • влияние,
  • имидж,
  • потенциал.

Что дальше? Уже 28 сентября (если смотреть, как проходила аналогичная процедура по Крыму) могут быть подписаны договоры между президентом России Владимиром Путиным и главами указанных субъектов о принятии их в Российскую Федерацию. Затем последует ратификация этих договоров в Госдуме и Совете Федерации.

После этого, как дало понять российское руководство, присутствие ВСУ на новых территориях РФ будет рассматриваться как агрессия против России и она применит в ответ "весь арсенал средств".

Будет, вероятно, поставлен ультиматум: уходите или война, — который принят не будет.

Как будет развиваться КТО

Тогда будет объявлена, по всей видимости, контртеррористическая операция (КТО) и массированным обстрелам будет подвергнута критическая инфраструктура и центры принятия решений Запорожья, Николаева и, возможно, Одессы. Именно административные здания и инфраструктура этих городов в последнее время являются целью для российских ВКС.

Однако предположим, что бездумного наступления не будет до весны, это связано с необходимостью подготовить и сладить мобилизованные части и дать возможность Киеву "замерзнуть", разориться и дискредитировать себя.

В это время все ресурсы РФ будут брошены на восстановление инфраструктуры разрушенных городов на новых территориях и подавление там террористов.

В США могут быть большие сюрпризы

Также Москва будет ожидать результатов промежуточных выборов в ноябре в конгресс США. В случае вероятного поражения демократов в Вашингтоне обострятся все противоречия, в том числе по Украине. На пике интереса будет импичмент Байдену, а тема помощи Киеву уйдёт из повестки конгресса и он перестанет удовлетворять просьбы администрации Джозефа Байдена о выделении режиму траншей.

Без этих денег (Владимиру Зеленскому нужно 7-8 млрд долларов в месяц) киевский режим развалится сам. И не надо будет наступления, а будет капитуляция киевского режима.

Референдумы по оставшейся Украине решат её судьбу

Дальше заглянуть ещё проще. Будут проведены референдумы во всех областях Украины по типу референдумов в Запорожье и Херсоне. Результат будет очевиден для юго-востока и, с большой долей вероятности, для центра бывшей Украины.

Западные области сформируют своё государство. Как оно будет называться Галичина или Украина — это их вопрос.

Непризнание референдумов "мировым сообществом" ни о чём России не говорит. Санкции уже исчерпаны, а воевать с ядерной державой Запад не будет. И вспомним, что членство прибалтийских республик в СССР США так и не признали. Это не помешало политике "разрядки" и торговле с СССР. А больше РФ ничего от Запада и не нужно.

Читайте по теме:

Решения Кремля о референдумах и мобилизации вызвали панику на Украине и Западе

Два верных шага Путина: спасение Медведчука и укрепление дружбы с саудовским принцем

Референдумы: Путин договорился с Си Цзиньпином и нанёс удар по альянсу НАТО-Украина

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Представить такого не могли» - Запад в растерянности от действий России
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
Темы украина донбасс владимир путин херсонская область владимир зеленский
Новости
Леонков: пора отбросить термин “спецоперация” и вести войну по всем правилам
The New York Times: после референдумов Россия присоединит к себе ДНР и ЛНР
Конгресс США принял боевиков украинского нацбатальона "Азов"*
В школе Уфы открылся участок военкомата
Психолог Таранова: видеоигры не являются причиной скулшутинга
Боевики ВСУ продолжают атаковать Красный Лиман
Экс-агент ЦРУ Баер считает, что Путин не остановится в проведении СВО на Украине
Подводные взрывы произошли в районе утечек газа на "Северном потоке"
Украина опасается изменения стратегии ВС РФ после референдумов и мобилизации
Баранец о сроках окончания СВО: "Идти до этого момента ещё далеко"
Популярное
Мир. Новости мира
NYT: Шольц вышел из себя после заявления Кулебы про страх Берлина

Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.

NYT: Шольц вышел из себя после заявления Кулебы про страх Берлина
Подоляка заявил, что критическая фаза сражения за Красный Лиман миновала
Силовые структуры
Подоляка заявил, что критическая фаза сражения за Красный Лиман миновала
Мир. Новости мира
Зеленский отдал приказ о новом наступлении ВСУ в ходе заседания Ставки
Мир. Новости мира
Риттер: после референдумов СВО будет направлена на уничтожение угрозы самой РФ
Любовь Степушова Референдумы по присоединению к РФ состоялись. Дальнейший сценарий известен Любовь Степушова Анастасия Жукова В Китае запускают массовое производство робокотов Анастасия Жукова Сергей Лебедев Пражская весна была ярко окрашена в цвета НАТО Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Бросивший семью ради украинки Каркадым британец выгнал её через четыре месяца
Силовые структуры
Климовский: ядерное оружие для удара по РФ Киев может взять у Израиля или КНДР
Глава ВГА Сальдо: объявления независимости Херсонской области не будет
Мир. Новости мира
Глава ВГА Сальдо: объявления независимости Херсонской области не будет
Последние материалы
Конгресс США принял боевиков украинского нацбатальона "Азов"*
В школе Уфы открылся участок военкомата
Психолог Таранова: видеоигры не являются причиной скулшутинга
Боевики ВСУ продолжают атаковать Красный Лиман
Экс-агент ЦРУ Баер считает, что Путин не остановится в проведении СВО на Украине
Подводные взрывы произошли в районе утечек газа на "Северном потоке"
Украина опасается изменения стратегии ВС РФ после референдумов и мобилизации
Баранец о сроках окончания СВО: "Идти до этого момента ещё далеко"
Бышок о появлении Крымского федерального округа: "Давно Рогозин сидит без дела"
Умер певец Борис Моисеев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников