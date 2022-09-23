Решения Кремля о референдумах и мобилизации вызвали панику на Украине и Западе

Кремль сделал два сильных шага в войне нервов, что вызвало панику у альянса НАТО-Украина. Это решение провести референдумы о присоединении освобождённых территорий Украины и мобилизация.

Решения укрепили моральный дух россиян, которые осознали, что никакой паники в руководстве нет, а есть план, который реализуется. И, наоборот, на Украине и Западе усилились признаки паники, уже не в плане того, "что с нами будет", а в плане — "русские идут".

Экономика Украины рушится на глазах

Киевский режим не предпринимает никаких мер, даже информационных вбросов, чтобы вернуть гривну на уровень до 40-41 за доллар. Между тем, украинцы активно выводят с депозитов свои средства. Масла в огонь подливают влиятельные украинские ЛОМы, которые говорят населению, что надо закупаться, пока не поздно, продуктами и товарами.

"В НБУ (Нацбанк Украины) почти паника. Звонили в офис президента, предупреждали, что курс держать долго не смогут, это очень "дорого обходится", — пишет ТГ-канал "Резидент".

А у Зеленского тоже не знают, что делать — валюта нужна бюджету, но надо выплачивать с депозитов, иначе рухнет банковская система. С дальнейшим падением гривны будет увеличиваться гиперинфляция, что ещё более увеличит спрос на валюту.

В панике и бизнес Украины — предприятия, инвесторы, даже на западе страны, резко начали выводить активы за границу. Акции украинских предприятий стали "мусорными".

Следующий кризис — рост тарифов, рост протестных настроений и желания порядка, который может дать только РФ. В соцсетях демонстрируют ролики массового голосования в Херсонской и Запорожской областях за вступление в Российскую Федерацию.

Между тем, в Харькове разгорается скандал об отдыхе местной чиновницы в Ницце и Монако. "Нас кинули" — преобладающий мотив настроения на фронте и у мирных жителей.

Киев предпринимает меры, чтобы купировать панику

Конечно, киевский режим предпринимает меры, чтобы купировать панику.

Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Россия не нанесёт удар тактическим ядерным оружием, как предупредил Владимир Путин. Очень напоминает преддверие начала СВО, когда президент Украины уверял, что "Россия не нападет". Как потом Зеленский объяснил, он говорил так, чтобы не вызвать панику среди населения. Сейчас — аналогичная ситуация.

Повысить моральный дух также был призван обмен пленными. Но эта перемога быстро сошла на нет. "Герои" выглядят отдохнувшими в российском плену, чего не скажешь об остальных солдатах ВСУ.

"Интересно, а как себя чувствуют командиры "Азова"* в Турции, пока их подчинённые продолжают гнить в плену? Вот вам самая яркая демонстрация того, что происходит у нас в управлении. Эти добровольно сдавшиеся крысы должны были сидеть в ямах до тех пор пока не обменяют самого последнего их солдата", — пишет один из "героев" 35 бригады.

Моральный дух ВСУ резко упал, и это не последний фактор захлебнувшегося наступления на Красный Лиман. При этом, потери на данном направлении у противника уже превысили потери за всё время Балаклейско-Изюмской наступательной операции.

Стоит вопрос об ужесточении мобилизации (будут призываться даже женщины) на Украине, чтобы снова добиться преимущества в живой силе, иначе — опять только оборона. Это также провоцирует панику у населения, при том, что на освобождённых территориях призыв местных жителей в ВС РФ запрещён.

У кураторов Киева — тоже паника

Паника ещё и в том, что Киеву и его кураторам надо решать, что делать после того, как освобождённые территории начнут процесс вхождения в Россию. Продолжать удары по ним и получить уже официальную войну с РФ или начинать уступать ей территории, снимать санкции.

Как раз в конце осени, когда этот вопрос назреет, Европа будет максимально уязвима из-за энергетического и газового кризиса, политических и социальных кризисов, наступающего голода 2023 года.

"Все должны оказать максимальное давление на Путина, чтобы остановить войну", — заявил Эмманюэль Макрон.

Это паническое заявление, тем более, что Путин отказался с ним объясниться по телефону.

Паника вызвана и отсутствием единства в ЕС, между тем, там закрывается крупный энергозависимый, малый и средний бизнес. Экономика ушла в рецессию, евро падает на "дно". В Европе начинают осознавать, что США европейцев не просто кинули, а уничтожили во имя сохранения долларовой доминации. И вовсе не из-за побуждений "остановить диктатора".

У самих США — тоже очень плохо. Администрация демократов в Вашингтоне недееспособна и может потерять через пару месяцев большинство в обеих палатах конгресса. Что будет потом — одному Богу известно. В США пишут об угрозе гражданской войны.

Побеждая идеологически, побеждая успехами на освобождённых территориях, Россия победит и на поле боя.

*Запрещённая в РФ террористическая организация

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