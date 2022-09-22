Два верных шага Путина: спасение Медведчука и укрепление дружбы с саудовским принцем

В обмене пленными 21 сентября есть две интересные фигуры: Виктор Медведчук и принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

Российские "патриоты" "спустили всех собак" на Путина

Рассерженные российские "патриоты" часто впадают в украинский зрадо-переможный грех.

После ночного обмена пленными перемога в виде референдумов на территории бывшей Украины обернулась для них зрадами:

как же так, такие сякие наши власти — обменяли главарей нацистов "Азова"*, которых обещали судить,

"зачем нам нужен у…бок Медведчук".

Посмотрим на свершившийся обмен без истерики.

Политика обмена — искусство возможного

Во-первых, в плену находились (и находятся) российские лётчики, которые подвергались пыткам. Да и другим несладко было. Нацисты обещают на своих страницах в соцсетях за каждый комментарий не в их пользу "вмазать по пленному".

Видимо, таково было условие киевского режима — обмен русских пленных (лётчиков) только на азовцев*.

Сегодня родственники освобождённых бойцов благодарны президенту, а военнослужащие понимают, что государство о них в случае плена позаботится. Конечно, среди освобождённых возможны предатели, завербованные СБУ, но это работа ФСБ.

Надо понимать в этом контексте, что нет просто зрады и просто перемоги, мир гораздо сложнее.

Ещё важно, что главари "Азова"* и другие одиозные фигуры до окончания СВО будут находится в Турции. Это исключает информационную перемогу на их именах — вернулись в строй и так далее. Совсем также не исключено, что через пару лет незаметно пройдёт новость об автомобильной катастрофе, несчастном случае, безвременно унёсших жизни этих "людей".

Есть второй положительный момент. Показано, что с пленными в РФ обращались достойно. Это сигнал для любых украинских солдат, даже из нацбатов, радикалов, который звучит так: "Сдавайся, тебя потом обменяют". Это выгодный для России посыл с любой точки зрения.

Вывод: освобождение российских военнослужащих было осуществлено в рамках утверждения: политика — это искусство возможного, и должно приветствоваться.

Медведчук — российский разведчик

Теперь попробуем объяснить вторую зраду — обмен Виктора Медведчука.

Вот что было сказано об этом на Украине.

"Медведчук — это не просто кум Путина, а качественно задокументированный нами государственный изменник. Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, собранных СБУ. Кроме того, во время работы по делам Медведчука мы обезвредили не одну агентурную сеть, задержали многих госизменников и получили большое количество важной информации, используемой в контрразведывательных мероприятиях", — заявил и. о. главы СБУ Василий Малюк.

Если следовать этой логике, то Медведчук был не просто проросиийским политиком, но вёл разведывательную работу в пользу РФ.

Даже провалившегося агента надо спасать, особенно, если он так много сделал для России, как описывает Малюк. Можно предположить, например, что именно благодаря работе сети Медведчука ВС РФ без проблем заняли сразу с начала СВО Херсонскую и Запорожскую области. Только за одно это он достоин спасения. Если Медведчук "всплывёт" вскоре на позициях чиновника, политика или эксперта в РФ, то это предположение верное.

Вспомним также обмен разведчика Рудольфа Абеля, который в США создал две агентурные сети и ни одной (как нам сообщали) не раскрыл. Предположим, что Медведчук раскрыл что-то (как говорит Малюк), но не всё, тогда его надо спасать ещё активнее.

Допускаем, что Медведчук стал просто "козлом отпущения", на которого свалили провалы СБУ. Что же, тогда измученный пытками человек, который не участвовал в оргиях нацистов и "огрёб" по полной за других — тех же "сидельцев" в РФ, тоже достоин спасения.

Реноме саудовского принца в обмен на статус-кво по добыче нефти

Ещё одна интересная фигура обмена — принц Мухаммед бен Салман аль Сауд, который сумел договориться об обмене приговорённых и ждущих приговора пленных наёмников.

Принц — изгой на Западе, его травят за убийство журналиста Джамаля Хашшоги, который работал на иностранные разведслужбы против саудовского правительства и за это был убит в Стамбуле. Сначала президент Джо Байден оскорбил его во время визита в Саудовскую Аравию, назвав "изгоем". А недавно англичане не допустили его попрощаться к гробу королевы Елизаветы.

Его реноме резко поднимется на Западе после посредничества, ведь освобождены западные наёмники. Что Путин запросил взамен? Конечно, поддержки в рамках "ОПЕК плюс" — не увеличивать добычу нефти, как того хотят США, чтобы спасти от кризиса Европу. Отговорок у принца много, например, "ничего личного, просто бизнес".

Нанести урон недружественным странам и именно этой зимой — важнейшая оборонная задача России. Не менее важная, чем освобождение Новороссии.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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