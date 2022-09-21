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Автор Любовь Степушова

Путин решился воевать в полную силу. Это заслуга россиян

Политика » Власть

Решение Верховного Главнокомандующего Владимира Путина воевать в  полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю, своих людей.

Путин решился воевать в полную силу. Это заслуга россиян

Это решение принято благодаря позиции гражданского общества России, по его запросу.

Путин никогда не блефует

Президент РФ Владимир Путин заявил 21 сентября, что :

  • цели спецоперации (СВО) остаются прежними, то есть — демилитаризация и денацификация всей Украины. Путин впервые с 2014 года назвал освобождаемые земли Новороссией, это — его цель после освобождения Донбасса;
  • РФ ведёт войну на Украине против НАТО, поэтому СВО перешла на другой этап — надо объявлять частичную мобилизацию, указ об этом уже подписан;
  • Россия не может бросить в беде своих соотечественников — русских людей на Украине, поэтому надо принять ДНР, ЛНР, Херсонскую, Запорожскую области в состав Российской Федерации по их просьбе;
  • Россия ответит ядерным оружием, если кто-либо поставит под угрозу её территориальную целостность. "А роза ветров может развернуться и в вашу (западную) сторону". Путин никогда не блефует. Этот пункт не исключает применения ядерного оружия в войне против альянса Украина-НАТО.

Шойгу разъяснил план Путина

Министр обороны Сергей Шойгу, со своей стороны, озвучил мобилизационный резерв — 25 млн человек. Это уволенные в запас, имеющие боевой опыт и военную учётную специальность. Мобилизация затронет 300 тысяч человек, что составляет 1% от всех резервистов. Шойгу подчеркнул, что студенты, срочники на Украину направляться не будут.

Военные специалисты отмечают, что будут призываться военные специальности, находящиеся в дефиците, т. е.

  • танкисты,
  • водители,
  • медики,
  • корректировщики,
  • младшие офицерские чины.

Шойгу впервые озвучил потери ВС РФ на сегодняшний день — погибших 5937 человек. Это только касательно его ведомства, конечно.

По данным Минобороны, Украина потеряла половину армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых.

Шойгу отметил, что мобилизация будет проводиться планово, а не одномоментно, будет производиться слаживание набранных подразделений.

Чтобы набрать группировку и обучить, надо времени до полугода. Значит, не позднее марта надо ожидать наступления. Продавливания фронта теперь не будет, а будет стремительное наступление после ударов по критической инфраструктуре Украины.

Мобилизация означает мобилизацию правительства

Мобилизация означает переход работы Правительства России и региональных исполнительных органов власти на военные рельсы, введена полная ответственность всех ведомств правительства за состояние дел на присоединённых территориях.

Это ускорит их восстановление и обеспечит там порядок.

Запад не готов воевать с Россией

Реакция Запада ожидаема, вице-канцлер Германии Роберт Хабек назвал такое решение "неверным шагом". Как Югославию разваливать — это нормально, Сербию — нормально, Ирак, Ливию — нормально, а Украину — нельзя. Это другое.

"Мы позвали страны НАТО на открытую войну. Частичная мобилизация означает резкий перевес сил России против Украины. 300 тысяч контрактников, использующих тяжелые виды вооружения могут проломить оборону ВСУ и дойти до западных областей Украины за полгода. Теперь НАТО перед развилкой: гибридная война с использованием ВСУ и наемников становится бессмысленной и если продолжать, то надо посылать на Украину регулярные войска стран членов альянса", — считает политолог Марат Баширов.

Посмотрим, готовы ли страны НАТО воевать с Россией на своей территории. Ни ресурсов, ни настроения, ни идеологии, кроме "не дадим Путину победить", у них нет.

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«Представить такого не могли» - Запад в растерянности от действий России
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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