NI: Западу не понравится следующий шаг России на Украине

Недавние "военные успехи" Украины преувеличены, Россия ведёт подготовку к серьёзному удару, который может оказаться прелюдией к ядерной катастрофе. Об этом заявил американский аналитик Тед Карпентер.

Он отметил, что страны коллективного Запада не скрывают свой восторг от наступление ВСУ и считают успешные манёвры Киева чуть ли не победой Украины. Однако это преждевременная радость, считает эксперт.

"У России в запасе есть несколько военных вариантов, и для США и их союзников по НАТО эти сценарии — серьёзный повод для беспокойства", — заявил Карпентер в издании The National Interest (NI).

Во-первых, Россия может организовать встречное контрнаступление на Одессу. Если этот важнейший город перейдёт под контроль российской армии, то Украина потерпит экономическое и психологическое поражение на юге, считает аналитик.

Во-вторых, Россия может развернуть новое наступление на северо-востоке, перебросив войска с опорных пунктов на юге Украины, и взять своего противника в окружение. В таком случае "победоносное" формирование ВСУ под Харьковом будет отрезано. По мнению, Карпентера, подобный манёвр может стать смертельным ударом по всему киевскому режима.

Третий сценарий развития событий подразумевает применения ядерного оружия на Украине.

"Такой удар, даже ограниченный в средствах, уничтожит значительную часть киевской армии и подкосит эффективное сопротивление. <…> Возможные ответы НАТО на применение тактического ядерного оружия явно ограничены — если только США не готовы рисковать Армагеддоном", — указал эксперт.