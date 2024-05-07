Как лечат две самых частых болезни груши. Главные инструкции

Две самых частых болезни груши: лечат подрезкой и фунгицидами

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Груша, как и другие растения, может подвергаться различным заболеваниям, которые могут повлиять на её здоровье и урожайность.

Фото: www.goodfruit. com/wp-content/uploads/atagoAsianPears2-3-feat.jpg

Оспа груши (Venturia pyrina)

Оспа груши — это одно из наиболее распространённых заболеваний грушевых деревьев. Его симптомы включают появление тёмных пятен на листьях, которые со временем увеличиваются и становятся округлыми. Оспа может также поражать плоды, вызывая тёмные пятна и деформации.

Для предотвращения оспы груши рекомендуется:

Соблюдать санитарные меры : удалять и уничтожать упавшие листья и пораженные плоды в конце сезона, чтобы предотвратить распространение грибковых спор.

: удалять и уничтожать упавшие листья и пораженные плоды в конце сезона, чтобы предотвратить распространение грибковых спор. Обработка противогрибковыми препаратами: применять противогрибковые препараты в начале вегетационного периода и при первых признаках заболевания.

Железистая бактериозная болезнь (Pseudomonas syringae pv. syringae)

Это бактериальное заболевание может поражать не только груши, но и другие растения, включая сирень. Оно проявляется в виде темных пятен и выделений на листьях и стеблях, а также увяданием побегов.

Для предотвращения железистой бактериозной болезни:

Подрезка пораженных участков : при обнаружении поражённых побегов или веток, следует немедленно их обрезать и уничтожить.

: при обнаружении поражённых побегов или веток, следует немедленно их обрезать и уничтожить. Использование здорового семенного материала: при покупке саженцев или семян грушевых деревьев убедитесь в их здоровье и качестве.

при покупке саженцев или семян грушевых деревьев убедитесь в их здоровье и качестве. Соблюдение санитарных мер: удаляйте и уничтожайте поражённые листья и плоды, чтобы предотвратить распространение бактерий.