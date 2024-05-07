Как лечат две самых частых болезни груши. Главные инструкции

Оспа груши — это одно из наиболее распространённых заболеваний грушевых деревьев. Его симптомы включают появление тёмных пятен на листьях, которые со временем увеличиваются и становятся округлыми. Оспа может также поражать плоды, вызывая тёмные пятна и деформации.
Для предотвращения оспы груши рекомендуется:
Соблюдать санитарные меры: удалять и уничтожать упавшие листья и пораженные плоды в конце сезона, чтобы предотвратить распространение грибковых спор.
Обработка противогрибковыми препаратами: применять противогрибковые препараты в начале вегетационного периода и при первых признаках заболевания.
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