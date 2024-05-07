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Как лечат две самых частых болезни груши. Главные инструкции

Две самых частых болезни груши: лечат подрезкой и фунгицидами

1:42
Садоводство

Груша, как и другие растения, может подвергаться различным заболеваниям, которые могут повлиять на её здоровье и урожайность.

Две самых частых болезни груши: лечат подрезкой и фунгицидами
Фото: www.goodfruit. com/wp-content/uploads/atagoAsianPears2-3-feat.jpg

Оспа груши (Venturia pyrina)

Оспа груши — это одно из наиболее распространённых заболеваний грушевых деревьев. Его симптомы включают появление тёмных пятен на листьях, которые со временем увеличиваются и становятся округлыми. Оспа может также поражать плоды, вызывая тёмные пятна и деформации.

Для предотвращения оспы груши рекомендуется:

  • Соблюдать санитарные меры: удалять и уничтожать упавшие листья и пораженные плоды в конце сезона, чтобы предотвратить распространение грибковых спор.
  • Обработка противогрибковыми препаратами: применять противогрибковые препараты в начале вегетационного периода и при первых признаках заболевания.

Железистая бактериозная болезнь (Pseudomonas syringae pv. syringae)

Это бактериальное заболевание может поражать не только груши, но и другие растения, включая сирень. Оно проявляется в виде темных пятен и выделений на листьях и стеблях, а также увяданием побегов.

Для предотвращения железистой бактериозной болезни:

  • Подрезка пораженных участков: при обнаружении поражённых побегов или веток, следует немедленно их обрезать и уничтожить.
  • Использование здорового семенного материала: при покупке саженцев или семян грушевых деревьев убедитесь в их здоровье и качестве.
  • Соблюдение санитарных мер: удаляйте и уничтожайте поражённые листья и плоды, чтобы предотвратить распространение бактерий.
Болезни груши и методы лечения
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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