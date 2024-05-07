Кошка внезапно стала ласковой: в чем причина и стоит ли беспокоиться

Многие люди склонны считать кошек высокомерными и эгоцентричными животными.
Действительно, эти милые существа часто проявляют сдержанность, не показывая особой привязанности к своему владельцу.
Тем не менее, бывают моменты, когда даже самые равнодушные кошки внезапно начинают искать близость с человеком.
С одной стороны, это может быть поводом для радости: кот начинает чаще мурлыкать и самостоятельно прыгать на руки.
С другой стороны, такое изменение в поведении может быть вызвано серьёзной причиной, например, ревностью. Кошки часто меняют своё поведение, когда появляется новый конкурент в доме, будь то другой кот, собака или другое животное.
Это может вызвать стресс у кошки, которая боится потерять своё положение и начинает проявлять больше ласки, чтобы вновь стать "любимцем номер один".
Также изменения в поведении могут быть связаны с потребностью в защите, особенно если у кошки скоро должны появиться котята. В такие периоды кошка и её потомство особенно нуждаются в защите, что заставляет животное искать поддержку у человека, чтобы обеспечить безопасность и уход за себя и своих малышей.
Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.