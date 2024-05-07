Кошка внезапно стала ласковой: в чем причина и стоит ли беспокоиться

Стало известно, почему кошка внезапно стала ласковой

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие люди склонны считать кошек высокомерными и эгоцентричными животными.

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Действительно, эти милые существа часто проявляют сдержанность, не показывая особой привязанности к своему владельцу.

Тем не менее, бывают моменты, когда даже самые равнодушные кошки внезапно начинают искать близость с человеком.

С одной стороны, это может быть поводом для радости: кот начинает чаще мурлыкать и самостоятельно прыгать на руки.

С другой стороны, такое изменение в поведении может быть вызвано серьёзной причиной, например, ревностью. Кошки часто меняют своё поведение, когда появляется новый конкурент в доме, будь то другой кот, собака или другое животное.

Это может вызвать стресс у кошки, которая боится потерять своё положение и начинает проявлять больше ласки, чтобы вновь стать "любимцем номер один".

Также изменения в поведении могут быть связаны с потребностью в защите, особенно если у кошки скоро должны появиться котята. В такие периоды кошка и её потомство особенно нуждаются в защите, что заставляет животное искать поддержку у человека, чтобы обеспечить безопасность и уход за себя и своих малышей.