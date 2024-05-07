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Аппетитный куриный суп с красным дрожжевым рисом: для здоровья сердца и снижения холестерина

Рецепт куриного супа с красным дрожжевым рисом

1:12
Еда

Этот рецепт куриного супа оригинален, поскольку среди ингредиентов присутствует красный дрожжевой рис. Это идеальное блюдо для прохладных дней!

Рецепт куриного супа с красным дрожжевым рисом
Фото: flickr.com by Wei-Te Wong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Красный дрожжевой рис полезен для сердца, эффективно снижает уровень "плохого" холестерина в крови и борется с воспалениями. 

Ингредиенты

  • Полкило курицы, нарезанной кубиками
  • 2 стакана куриного бульона
  • 1,5 стакана рисового вина
  • 1/2 стакана нарезанного соломкой имбиря
  • 5 столовых ложек красного дрожжевого риса
  • 4 столовые ложки кунжутного масла
  • 1 столовая ложка измельчённого чеснока
  • 1 столовая ложка соли или больше (по вкусу)

Приготовление

  1. Нагрейте кунжутное масло в кастрюле. Добавьте имбирь, чеснок и красный дрожжевой рис. Обжарьте до появления аромата.
  2. Добавьте курицу и готовьте. Добавьте соль и куриный бульон и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите курицу до готовности.
  3. Добавьте рисовое вино. Снова доведите до кипения.  Снимите с огня. Разлейте по тарелкам и подавайте.
Как приготовить самый вкусный РИСОВЫЙ СУП !!!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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