Аппетитный куриный суп с красным дрожжевым рисом: для здоровья сердца и снижения холестерина
Рецепт куриного супа с красным дрожжевым рисом
1:12
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07.05.2024 10:07
Этот рецепт куриного супа оригинален, поскольку среди ингредиентов присутствует красный дрожжевой рис. Это идеальное блюдо для прохладных дней!
Фото: flickr.com by Wei-Te Wong is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Красный дрожжевой рис полезен для сердца, эффективно снижает уровень "плохого" холестерина в крови и борется с воспалениями.
Ингредиенты
Полкило курицы, нарезанной кубиками
2 стакана куриного бульона
1,5 стакана рисового вина
1/2 стакана нарезанного соломкой имбиря
5 столовых ложек красного дрожжевого риса
4 столовые ложки кунжутного масла
1 столовая ложка измельчённого чеснока
1 столовая ложка соли или больше (по вкусу)
Приготовление
Нагрейте кунжутное масло в кастрюле. Добавьте имбирь, чеснок и красный дрожжевой рис. Обжарьте до появления аромата.
Добавьте курицу и готовьте. Добавьте соль и куриный бульон и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите курицу до готовности.
Добавьте рисовое вино. Снова доведите до кипения. Снимите с огня. Разлейте по тарелкам и подавайте.
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Как приготовить самый вкусный РИСОВЫЙ СУП !!!