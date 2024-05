Небольшая кардиотренировка по пилатесу, которая заставит сердце быться быстрее, прилагая минимум усилий

Пилатес просто великолепен для поддержания тонуса, создания функциональной гибкости и повышения общей силы мышц. Самый большой недостаток пилатеса для похудения заключается в том, что он обычно не является жестким средством, когда дело доходит до сжигания калорий.

Фото: wikimedia.org by Cristian.mirandapezo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license