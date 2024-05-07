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Ожидание и красота: какие бьюти-процедуры стоит отложить для будущих мам

Косметические процедуры, популярные, но не рекомендуемые во время беременности

1:22
Моя семья » Красота и стиль

Период ожидания материнства требует особого внимания к здоровью будущей мамы. Многие обычные бьюти-процедуры придется отложить до более подходящего времени. Посоветовавшись со специалистом, мы составили список таких процедур, которые не рекомендуются беременным женщинам до самых родов.

Косметические процедуры, популярные, но не рекомендуемые во время беременности
Фото: unsplash.com by Camila Cordeiro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мезотерапия: эта процедура может быть полезна в обычное время, но беременным следует быть очень осторожными при ее проведении. Без консультации с врачом, ведущим беременность, лучше не соглашаться на мезотерапию, так как препараты, используемые в процессе, могут воздействовать на плод через кровоток.

Обертывания: эта процедура не всегда запрещена для будущих мам, но перед ее проведением лучше уточнить у своего врача. Горячие обертывания особенно опасны в первом триместре, так как они могут повысить кровяное давление и вызвать тонус мышц.

Наращивание ногтей: хотя маникюр и педикюр рекомендуются во время беременности, стоит избегать гелевого покрытия и наращивания ногтей из-за возможных аллергических реакций на состав геля.

Солярий: эта агрессивная процедура лучше избегать во время беременности, так как она может оказать негативное воздействие на организм как будущей мамы, так и ребенка.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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