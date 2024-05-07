Ожидание и красота: какие бьюти-процедуры стоит отложить для будущих мам

Косметические процедуры, популярные, но не рекомендуемые во время беременности

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Период ожидания материнства требует особого внимания к здоровью будущей мамы. Многие обычные бьюти-процедуры придется отложить до более подходящего времени. Посоветовавшись со специалистом, мы составили список таких процедур, которые не рекомендуются беременным женщинам до самых родов.

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Мезотерапия: эта процедура может быть полезна в обычное время, но беременным следует быть очень осторожными при ее проведении. Без консультации с врачом, ведущим беременность, лучше не соглашаться на мезотерапию, так как препараты, используемые в процессе, могут воздействовать на плод через кровоток.

Обертывания: эта процедура не всегда запрещена для будущих мам, но перед ее проведением лучше уточнить у своего врача. Горячие обертывания особенно опасны в первом триместре, так как они могут повысить кровяное давление и вызвать тонус мышц.

Наращивание ногтей: хотя маникюр и педикюр рекомендуются во время беременности, стоит избегать гелевого покрытия и наращивания ногтей из-за возможных аллергических реакций на состав геля.

Солярий: эта агрессивная процедура лучше избегать во время беременности, так как она может оказать негативное воздействие на организм как будущей мамы, так и ребенка.